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 Во время карантина документы на заключение брака или развод можно подать онлайн, - Минюст

Со времени введения карантина в Украине заключили брак 5138 пар, также проведено 1753 государственных регистраций расторжения брака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Украинцы могут, не посещая соответствующие отделы, подавать документы по вопросам государственной регистрации брака/расторжения брака, а также получать консультации по этим и другим вопросам через Интернет с использованием веб-портала "Обращение в сфере ДРАЦС", - говорится в публикации.

Во время карантина документы на заключение брака или развод можно подать онлайн, - Минюст 01

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В сообщении на сайте ведомства отмечается, что в тех случаях, когда подать заявление через веб-портал невозможно, с 8 апреля необходимо предварительно записаться на прием по телефону отдела государственной регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, 6 апреля в Украине ужесточили ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3187738
 
 
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У 30 з 44 аґентів МП-ФСБ у рясах з Києво-Печерської лаври підтверджено коронавірус! Во время карантина документы на заключение брака или развод можно подать онлайн, - Минюст - Цензор.НЕТ 6654
Бог таки є на світі!
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Что-то я давно не видел свадебных кортежей.В основном похоронные.
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У 30 з 44 аґентів МП-ФСБ у рясах з Києво-Печерської лаври підтверджено коронавірус! Во время карантина документы на заключение брака или развод можно подать онлайн, - Минюст - Цензор.НЕТ 6654
Бог таки є на світі!
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Что-то я давно не видел свадебных кортежей.В основном похоронные.
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було би трьохжонство того б не було
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Спасибище огромное!!!!! Самое главное, в минуту тяжкого карантина знать что есть те, кто о тебе заботятся.
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