 Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозефа Борреля.
"Да, Белоруссия попросила помощь для системы здравоохранения и в преодолении ущерба для экономики в свете ситуации, а также финансовую помощь", — сказал Боррель.
Он добавил, что ЕС изучает вопрос.
В Белоруссии коронавирусом заразились больше тысячи, скончались 13 человек.
Похоже, в БССР начали осторожно браться за ум, раз не просят у ненавистных "братьев" то, что те пока могут...
Да короче, пошли вы все на!...
даже на режиме строгой самоизоляции можно жить полноценной жизнью и даже получать полноценное лечение и консультации врачей!
Умерло 13 человек, тяжело 33 больных.
Можешь похвастать подобным?
И всякой подобной шушеры тоже хватает.
И, кстати. Коронавирус на БелАЭС: в больницу забрали более 100 человек. Тоталитарные режимы в расеи, китей, КНДР и т.д. никогда не скажут правды
Ты боишься, что так и не успеешь в этой жизни сделать ничего полезного и никто не вспомнит добрым словом?
После карантина бросишь валять дурака и станешь героем труда?
Лизистрата #StayHome
Дух Чернобыльского апокалипсиса, который незримо присутствовал в ощущениях этих дней, материализуется.
Более 100 работников Островецкой АЭС госпитализировали с подозрением на COVID, т.к. они контактировали с 15 россиянами, приехавшими на АЭС, у которых диагноз уже подтверждён
тучі розведезупинить корону.
https://sputnik.by/infographics/20200406/1044358242/Koronavirus-COVIS-19-obnovlyaemaya-statistika-epidemicheskoy-situatsii-v-Belarusi.html
мой средний сын на втором курсе Киево-Могилянки, дистанционка. пишут какую-то контрольную онлайн. создан общий чат со всей группой студентов и преподом.
но это же наши дети! мгновенно был создан еще один час с теми же самыми. но уже без препода, где и велась жаркая дискуссия по поводу правильных ответов.
в общем написали неплохо...
похоже білоруси долучаться до участі в європейських кубках
Мы живем в таком дерьме,что не помогут ни Трамп,ни все капиталисты Мира!
Таким петухом по СМИ ходил, шо аж шпоры звенели! И ничего ему не было страшно, и на всю метушню мира с коронавирусом он свысока поплёвывал... А теперь помощи просит, когда полностью ********* начало то, шо можно было избежать. И не ответят же ни как за свои косяки эти все президенты и премьер-министры, как всегда! Вот, шо обидно...
Ты же сам так говорил еще несколько недель назад
А сколько дурачков тебя послушало и повелось
Видимо ситуация у него выходит уже из под контроля, раз помощи просит
Довыпендривался усатый таракан?
Шануймося,малый и средний бизнес в Украине уже стонет.Еще пару недель и неизвестно чемм закончится карантин...
"Жыве Беларусь "
Бацька ж казав, що картоплею закидає той вірус...
Парад в Минске 9 мая состоится вечером, Лукашенко собирается утром быть в Москве
Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что обязан побывать в Москве на параде в честь Дня Победы. Сегодня стало известно, что военный парад в Минске перенесен на вечернее время.
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1 апреля, 2020 18.49 | комментариев: 21
Подготовка к параду в Беларуси продолжается на фоне вспышки коронавирусной инфекции
Фото: mil.by
Военный парад в честь Дня Победы пройдет в Минске вечером 9 мая. Об этом 31 марта сообщил журналистам заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, информирует БЕЛТА.
Планируется участие более 3 тыс. военнослужащих и 185 единиц техники, над Минском пролетит 42 самолета. Продолжительность парада - один час. Планируется участие военнослужащих из России и Китая.
Репетиции шествия идут трижды в неделю, добавил замминистра обороны.
АФН отмечает, что перенос парада на вечер связан с намерением президента Беларуси Александра Лукашенко посетить в первой половине дня парад в Москве. "Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет", - говорил Лукашенко 27 марта.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что парад по случаю 9 Мая не отменен, однако власти РФ мониторят эпидемическую ситуацию в связи с распространением коронавируса.
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