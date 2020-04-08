 Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозефа Борреля.

"Да, Белоруссия попросила помощь для системы здравоохранения и в преодолении ущерба для экономики в свете ситуации, а также финансовую помощь", — сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС изучает вопрос.

В Белоруссии коронавирусом заразились больше тысячи, скончались 13 человек.

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