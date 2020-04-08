EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  10704  100
Материалы по теме:
Все про:Беларусь (3002) Евросоюз (12844) Боррель (34) COVID-19 (3420)

 Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила ЕС финансово помочь в борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозефа Борреля.

"Да, Белоруссия попросила помощь для системы здравоохранения и в преодолении ущерба для экономики в свете ситуации, а также финансовую помощь", — сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС изучает вопрос.

В Белоруссии коронавирусом заразились больше тысячи, скончались 13 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3187735
 
 
 Топ комментарии
 
белорусы! не падайте духом! карантин это не так и страшно
даже на режиме строгой самоизоляции можно жить полноценной жизнью и даже получать полноценное лечение и консультации врачей!

Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8621
 показать весь комментарий
 
Шо, бацька, фсьо? А как дисал, как дисал!
 показать весь комментарий
 
Погодите! В Беларуси ж нет коронавируса! Или Лукашенко соврал? Та не, не может быть...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так Білорусь же не Італія, де в кооператива "Озеро" нерухомість! Тим більш послаблений Мінськ - дешевше приєднання БРСР до московії.... Все просто
 показать весь комментарий
 
 
И куда подевались все Белорусские комментаторы?
 показать весь комментарий
 
 
У расияндии есть только 2 вида помощи: поставка лаптей или поставка убийц на танках или в виде туристов с новичком и полонием (даже поставки наркотиков расиянцы в последнее время часто стали проваливать).
Похоже, в БССР начали осторожно браться за ум, раз не просят у ненавистных "братьев" то, что те пока могут...
 показать весь комментарий
 
 
Да это!.. Да того!.. Да потому!...
Да короче, пошли вы все на!...Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 749
 показать весь комментарий
 
 
Новый ледовый каток построить? Трактора закупить?
 показать весь комментарий
 
 
Тракторист гад занемог, а не трактор не помог!..

 показать весь комментарий
 
 
Парад 9-г0 мая он еще не отменил. Тренировки идут полным ходом
Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9472
 показать весь комментарий
 
 
победобесие может отменить только общий мор кретинов!!
 показать весь комментарий
 
 
Не може. Вони вимруть по стійці "Смірнааа!" Хто служив у СА, той не сміються зі слів прапорщика: "Во врємя ядерного взрива автомат нада дєржать в витянутих руках, чтоб расплавлєнний мєталл нє капао на КАЗЬОННОЄ обмундіровпніє!"
 показать весь комментарий
 
 
Пусть готовятся, ведь и смерть от коронавируса никто не отменил. Жуков трупами устилал победоносие и путлер за ним.
 показать весь комментарий
 
 
он и будет 100% и будет куча народа йухло такой повод не упустит
 показать весь комментарий
 
Так Усатый падишах говорил,что сам справиться ?
 показать весь комментарий
 
 
похоже с прямыми трансляциями вышэйшей лиги на FH всё
 показать весь комментарий
 
Погодите! В Беларуси ж нет коронавируса! Или Лукашенко соврал? Та не, не может быть...
 показать весь комментарий
 
 
Николаевская область переименовывается в Нью Беларусь, Беларусь переименовывается в старую Николаевскую область, горизонты раздвигаются, в Нью Беларусь со всего света слетаются дирижабли... (один из способов борьбы с коронавирусом)
 показать весь комментарий
 
Лукашенка сказал, что вируса никакого нет. Значит нет. Зато нефть по 4 боливара у Поганыча покупает.
 показать весь комментарий
 
 
Карантина в белоруссии нет...значит и вируса нет...
 показать весь комментарий
 
 
белорусы! не падайте духом! карантин это не так и страшно
даже на режиме строгой самоизоляции можно жить полноценной жизнью и даже получать полноценное лечение и консультации врачей!

Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8621
 показать весь комментарий
 
 
Ненене. Бацька на днях заявил, что сам всех полечит!
 показать весь комментарий
 
 
Білше схоже на Моніку, що готовий прйнятиз усіх сторін. На моніторі МВФ, за кадром пуйло.
 показать весь комментарий
 
А как Бацька петушился. Трактор, чеснок, водка. Интересно другое. Друзья Лукашенко тоже маски в Европу продали? Или все-таки ход не дошел
 показать весь комментарий
 
 
В Беларууси сделали на сегодняшний день 50 000 тестов.
Умерло 13 человек, тяжело 33 больных.
Можешь похвастать подобным?
 показать весь комментарий
 
 
Білоруси роблять російські тести, яки в 90-100 разів менш чутливі.
 показать весь комментарий
 
 
7200 зробили, це цифра тих же поляків двотижневої давнини.
 показать весь комментарий
 
 
На одних только депутатов переводят по 3 или 4!
И всякой подобной шушеры тоже хватает.
 показать весь комментарий
 
 
Ты дурак? Наверное только буквы знаешь, а смысл прочитанного для тебя непостижим. Злорадствовать и радоваться не тот повод. Хвастаться? Ты точно крымский придурок. Действие украинских властей ниже всякой критики. Чкм тут хвастать?
И, кстати. Коронавирус на БелАЭС: в больницу забрали более 100 человек. Тоталитарные режимы в расеи, китей, КНДР и т.д. никогда не скажут правды
 показать весь комментарий
 
 
Сколько паники!
Ты боишься, что так и не успеешь в этой жизни сделать ничего полезного и никто не вспомнит добрым словом?
После карантина бросишь валять дурака и станешь героем труда?
 показать весь комментарий
 
мозговой понос ватного писаки мне не интересен. Второпав?
 показать весь комментарий
 
Я и не собираюсь перегавкать бешеную собаку.
 показать весь комментарий
 


Лизистрата #StayHome

Дух Чернобыльского апокалипсиса, который незримо присутствовал в ощущениях этих дней, материализуется.
Более 100 работников Островецкой АЭС госпитализировали с подозрением на COVID, т.к. они контактировали с 15 россиянами, приехавшими на АЭС, у которых диагноз уже подтверждён
 показать весь комментарий
 
 
да ну нахрен, а как же враги кто спят и выдят, как раздавить экономику Белоруси. Кстати, Иран похоже, грозился зарвать корабли ЕС, зарвать важные обьекты и как только обосрал..ь, так спасите и помогите - похоже, не находите ли.
 показать весь комментарий
 
 
только же вот намедни кричал- Какой вирус? Раздули всё!
 показать весь комментарий
 
 
Нелогично........ Союзное государство с кацапстаном, а помощь просят у ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
Рашка "допомагає" Італії і США, нащо їй та Білорусь.
 показать весь комментарий
 
 
Жврти жартами, але білоруси згаяли час і в них почався армагедон.
 показать весь комментарий
 
 
Не факт. Можливо вже завтра Лукашенко виступить с пламєнной рєчью і руками тучі розведе зупинить корону.
 показать весь комментарий
 
 
Браццкий союз с Мавзолеем плохо пахнет,Бацька это уже понял Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1584на своей шкуре
 показать весь комментарий
 
 
Пришлите им, терпилам, по 50 гр. чистого спирта на душу населения и по ломтику сала с зубчиком чеснока на кусочке житного хлеба. АИ совет дайте, всем на ледовый стадион. В морозильник. ну, как Лука Муд..щев, чуть не написал, мудрый, им советовал. Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3788
 показать весь комментарий
 
 
В том и дело, что хитрый бацька привык у двух телок сосать.
 показать весь комментарий
 
 
кстати, о карантине и дистанционке
мой средний сын на втором курсе Киево-Могилянки, дистанционка. пишут какую-то контрольную онлайн. создан общий чат со всей группой студентов и преподом.
но это же наши дети! мгновенно был создан еще один час с теми же самыми. но уже без препода, где и велась жаркая дискуссия по поводу правильных ответов.
в общем написали неплохо...
 показать весь комментарий
 
 
А де ж Дідовики з місцевими Лєщами? Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 184 Вчора вони обісралися по Японії, посипалася Швеція, сьогодні Білораша.... Де вони, вісники всесвітньозмовного апокаліпсису? Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9512
 показать весь комментарий
 
 
Вони кричали, що там карантину немає і все клас - поплила Японія наздоганяти інших...
 показать весь комментарий
 
 
а как же чемпионат по футболу?)))) я бы луке ничего не дал,
 показать весь комментарий
 
 
Не повірите, але прямо зараз йде матч кубка Білорусі.
 показать весь комментарий
 
 
і футболхаб показує?
похоже білоруси долучаться до участі в європейських кубках
 показать весь комментарий
 
Белорусы, таджики и Никарагуа - 3 страны во всем мире, которые не приостановили свои футбольные чемпионаты. Плюс шведы товарищеские матчи проводят.
 показать весь комментарий
 
Лишние деньги не бывают, Бацька хозяйственник
 показать весь комментарий
 
 
На телеканале БелСАТ недавно выступала бабуся лет 80.Поразила трезвая умная мысль...:
Мы живем в таком дерьме,что не помогут ни Трамп,ни все капиталисты Мира! Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3841
 показать весь комментарий
 
а расийский братский народ что, только итальянцам и американцам помогает?
 показать весь комментарий
 
 
Та то он под шумок баблишка хочет качнуть от ЕС...Типа всем дают, ну и нам мож подкинут.Главное-только сделать соответствующую озабоченность...😁
 показать весь комментарий
 
 
Довыёххххся тупой бульбаш...
Таким петухом по СМИ ходил, шо аж шпоры звенели! И ничего ему не было страшно, и на всю метушню мира с коронавирусом он свысока поплёвывал... А теперь помощи просит, когда полностью ********* начало то, шо можно было избежать. И не ответят же ни как за свои косяки эти все президенты и премьер-министры, как всегда! Вот, шо обидно...
 показать весь комментарий
 
 
Бацьке не хватает тракторов для лечения зараженных?...
 показать весь комментарий
 
 
Единсвеная страна где усатый колхан на зло всем буржуям проводит чемпионат по футболу, просит помощи у ЕС для борьбы с коронавирусом?!! О_о
 показать весь комментарий
 
 
Ешь цабулю, закусывай картошкай, это все паника нет никакого вируса!
Ты же сам так говорил еще несколько недель назад
А сколько дурачков тебя послушало и повелось
Видимо ситуация у него выходит уже из под контроля, раз помощи просит
Довыпендривался усатый таракан?
 показать весь комментарий
 
 
А шо такоеееее, бацька сдулся и не лечит? Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4361
 показать весь комментарий
 
 
Среднее падение валового внутреннего продукта в странах всего Мира ожидается на уровне от 5-20 %,наиболее пострадает малый и средний бизнес,такой прогноз сделали несколько забугорных экономистов.
Шануймося,малый и средний бизнес в Украине уже стонет.Еще пару недель и неизвестно чемм закончится карантин...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо тоталітарна країна просить допомогу = читай там ситуація у десять разв гірша.
 показать весь комментарий
 
 
Отакое Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6664 .!! Так Лука же называл весь мир дебилами , за то шо мол , слишком много паникует через - пустяковый ( по его мнению ) вирус , спортивные соревнования даже не прекращал . Клялся шо Беларусь лучше Европы готова к эпидемии , систему Семашко рекламировал даже ,, и тут на тебе .!! Неувязочка ,, ай яй яй Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 757 .. А теперь - помагите ,, неловко то как , да , бацько ??
 показать весь комментарий
 
 
Так ихний Лука-дурак сказал что коронавирус - это йухня!
 показать весь комментарий
 
А настойка боярышника что - уже не помогает?
 показать весь комментарий
 
Часто вспоминаю песню группы Лимонадный Джо,Стой!кто идет,не притворяйся рыбой... Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2376
 показать весь комментарий
 
А союзное государство паРаша что не желает помочь ставшей у неё полукацаской колонией бывшвей державы Беларусь. ?
 показать весь комментарий
 
Що це за назва Білорусі така, "Белоруссия", в тексті? Так незабаром і "на Украине" почнемо писати...
 показать весь комментарий
 
 
З язика зняли Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6976 Ображають білорусів
"Жыве Беларусь Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9762 "
 показать весь комментарий
 
 
Напевно новина з якогось кацівського ждерела, от і все...
 показать весь комментарий
 
Оба-на... Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4399
Бацька ж казав, що картоплею закидає той вірус... Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5223
 показать весь комментарий
 
А не пошел бы ты нах.й холоп путлеровский.
 показать весь комментарий
 
ЧМО!!!!!!!
Парад в Минске 9 мая состоится вечером, Лукашенко собирается утром быть в Москве
Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что обязан побывать в Москве на параде в честь Дня Победы. Сегодня стало известно, что военный парад в Минске перенесен на вечернее время.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
1 апреля, 2020 18.49 | комментариев: 21

Подготовка к параду в Беларуси продолжается на фоне вспышки коронавирусной инфекции
Фото: mil.by
Военный парад в честь Дня Победы пройдет в Минске вечером 9 мая. Об этом 31 марта сообщил журналистам заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, информирует БЕЛТА.

Планируется участие более 3 тыс. военнослужащих и 185 единиц техники, над Минском пролетит 42 самолета. Продолжительность парада - один час. Планируется участие военнослужащих из России и Китая.

Репетиции шествия идут трижды в неделю, добавил замминистра обороны.

АФН отмечает, что перенос парада на вечер связан с намерением президента Беларуси Александра Лукашенко посетить в первой половине дня парад в Москве. "Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет", - говорил Лукашенко 27 марта.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что парад по случаю 9 Мая не отменен, однако власти РФ мониторят эпидемическую ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/parad-v-minske-9-maya-sostoitsya-vecherom-lukashenko-sobiraetsya-utrom-byt-v-moskve-1493659.html
 показать весь комментарий
 
Батька под эту тему решил развести на деньги ещё и ЕС. Путька уже научен горьким опытом и не очень ведётся. Что же, "худо бедно", а Беларусь как-нибудь пропетляет! -минимизировав потери в связи с коронавирусом.
 показать весь комментарий
 
а шо лука, картофельные примочки к жопе не памагают?! так пайди, *****, в хакей паиграй! на льду вирусав нет. па крайне мере их там не видна ........
 показать весь комментарий
 
А еще недавно наши ватники и совкодрочеры в соцсетях разганяли идеи о эффективном правителе Лукашенке и прекрасной савецкой медицине в Беларуси.Вон оно как,Михалыч.
 показать весь комментарий
 
Так колхозник же вроде парад на 9 мая хотел проводить? А теперь как? Или будет парад слоников? Ну, как в том анекдоте про "папа, хочу на слоников посмотреть"...
 показать весь комментарий
 
Не понятно. Союзное государство с Россией., СНГ, Таможенный союз, Евразийский союз . ( есть еще Куба, Сербия, Монголия, Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Иран, Судан, Северная Корея.. да мало ли идейно близких союзников И это если не считать Луку предпоследним диктатором Европы. А обращаются в ЕС.., может еще и к НАТО ( пусть спросит у друга Пу почему тот послал помощь в Италию и что то продал в США а не прислал в Минск., а я отвечу - потому что считает что Лука не куда не денется с подводной лодки и чем у него будет хуже тем для него лучше.
 показать весь комментарий
 
Ето та чудесная страна в которой нет вируса? Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7844
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх