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 Политика Украины
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Все про:банки (1713) Коломойский (1337) поправки (55) Слуга народа (794) Дунда Олег (2)

 "Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа" Дунда о том, почему подал 1656 поправок в закон о банках

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, который подал в законопроект №2571-д по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков 1656 поправок, считает его неконституционным и таким, что выводит Нацбанк из-под судебной ветви власти. Он также считает, что этот законопроект не о банках, а о "индульгенции Гонтаревой с командой Порошенко".

Об этом Дунда рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Реально его надо называть законопроектом о индульгенции госпожи Гонтаревой с командой Порошенко. Потому что, когда госпожа Гонтарева с Порошенко были у власти - они очень сильно ограбили банковскую систему и назвали это расчисткой. Но после такой расчистки у нас каким-то образом курс доллара поднялся до 25-27 гривен, обеднело населения и были ограблены банки", - считает нардеп.

"Еще надо добавить, что в настоящее время господин Порошенко практически назначал всех судей и все судебное звено, в том числе верховные суды. Соответственно, когда владельцы банков, а также пострадавшие подавали в суд - суды их не рассматривали. На сегодняшний день, когда господин Порошенко ушел от власти, суды уже не боятся рассматривать эти иски (именно эти судьи, которых назначил Порошенко). И, согласно этому, стало понятно, что по многим делам будут решения не в пользу стороны команд. Исходя из этого, понимая, что после тех судебных решений могут открывать уголовные дела и тянуть за решетку бывшую команду, было инициировано этот законопроект. Для того, чтобы сделать им индульгенцию. И под предлогом затруднительной ситуации президента принуждают к этому", - добавил Дунда.

По его мнению под предлогом кризиса этим законопроектом также пытаются "вывести госрегулятора и дела из-под рассмотрения судебной власти".

Отвечая на вопрос о том, не кажется ли ему, что авторы тысячи поправок к законопроекту о банках действуют в интересах Коломойского он сказал: "Нет. Мы действуем в интересах Украинского государства. И не даем нарушать Конституцию, чтобы потом была возможность привлечь прежнюю власть к ответственности".

"Под этим законопроектом не только "Приватбанк". Там 100 банков, которые ограбили", - добавил нардеп.

Дунда рассказал, что поправки необходимы для того, "чтобы было время, чтобы подойти к этому законопроекту без эмоций и принять взвешенное решение". По его словам, законопроект будет удовлетворять его, если не будет нарушать Конституцию.

"На сегодняшний день он нарушает, потому выводит госрегулятора из-под судебной ветви власти", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о том, пытается ли он своими поправками сделать законопроект конституционным, нардеп отметил:

"Я стараюсь людей с холодной головой сесть, проговорить это, и найти приемлемое решение. И может пересмотреть свою позицию в переговорах с МВФ. Таким образом я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от тех нападок, которые на него идут, чтобы он спокойно разобрался в ситуации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском

Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3187734
 
 
 Топ комментарии
 
Меня не столько уже возмущает то, что эти уроды делают, сколько то, что они всё население считают дебилами.
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Лейтмотив его блеяния - в том, шо он подал 1600 поправок, виноват Порошенко
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належить до третьої групи більшості
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т.е.дунда сознался что закон - это фарс от моники зелоха, а на самом деле он хочет вернуть банк бене и другим "банкирам" - укравшим деньги вкладчиков))
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Цей теж про війну не чув. Як і про команду ригів з Януковочом, які пограбували країну. І про анексію територій з промисловим потенціалом близько 20 відсотків від загальноукраїнського. Тому йому не відомо, чому курс став 35 гривень за долар.
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Нинішні "правоохоронці", як і влада - суцільне ОЗУ...?
Сьогодні читаю "Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ."
Добре! Молодці!
Але чому саме СБУ? - це ж чистої води шахрайство... Стаття 190 Кримінального Кодексу України. Підслідність за цією статтею - за МВС Авакова! Значить там є ціла армія фахівців... з подібних розслідувань...І чим вони зайняті? І що вони ніколи не заходять в інтернет, ні на які сайти, не знали і не чують про підробку ліків і безподаткову торгівлю ними , яка ВІДКРИТО ПРОЦІВІТАЄ? "Пінкертонам" саме важливе - отримати інформацію... І що , вони нехтують таким надпотужним її джерелом, як інтернет? Чому ж не ловлять, коли для "пінкертонів" ця інформація пливе водоспадом прямо в їх "чисті руки"...?
-То ж так просто: замовте контрольні закупки кожного з "препаратів", затримайте агентів доставки, а далі - як за мотузочком - вийдете на бази зберігання ( а їх кілька, і вони одна в одній - як "матрьошка). Далі на виробників , власників, замовників і "кришувальників"... і так - до самого верху - аж до МВС і на самого Авакова!
Відкрийте майже любий сайт і в ньому вже на протязі років шести знайдете масу повідомлень типу: - "Лікують всі хвороби.." або конкретні, але мов їх - "аптеки скривают" чи "врачи не знают". А дана реклама довжиною сторінок 10, де посилаються на відомих авторитетів-медиків, чи "беруть у них інтерв'ю".
-"Средство не продается в аптеке, купить препарат, можно только на (адреса, чи контактні реквізити) ... Сделаем анонимную доставку в городах Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, ..." А далі - хвороби, які "лікують"
згаданими в статтях, і спеціально виробленим "фуфломіцинами" (підробленими-пустушками)- препаратами.... "не з аптеки"... - поштою, кур'єри, за готівку. Тобто - ще й без сплати податків...( А чому податкова, шнорячи по сайтах, цього не помітила і "амністує" уклоністів?)... як і більшість інтернет-магазинів... Видно гроші в бюджект лишні, на відміну від своєї кишені"А виробники фуфломіцинів отруюють ними людей! І МОЗ цього не знає, не бачить? Тоді чому не протестує ні на КабМіні, ні на РадБезі , не шепне ЗЕ "кляузу" на "конкурентів"? А чому аптеки не ьпротестують проти фальсифікаторів? Бо болісно уяснили, що криша в їхніх "кконкурнентів" дуже високо - аж на Печерських пагорбах Києва!
А чому "не бачить цього Аваков? - бо так задумано за його ж сценарієм?
Добре... А всі ГенПрокурори ніколи не бачили таких "реклам", тоді чому їм не підкажуть? А вони - Авакову...Або - сильніше запитання: а чому СБУ, масово затримуючи фальсифікаторів, не "підкаже" ні главі МВС, ні ГенПрокурору, що МВС "відпочиває"? Можливо тому, що ловлять саме тих, хто збрикнувся і не платить (перестав платити) відомству Авакова?
Відповім: я не вірю, що всі названі субчики чогось не знають. Вірю що всі вони в долі і в настільки потужній, що можна знехтувати і зарплатами. Але не посадами, бо потік зникне... А хто їх призначив і тримає на посадах? - ЗЕ! А що він, його родичі, друзі, знайомі - ніхто не читав таких реклам...? І СБУ йому на вушко не шепнула? А чому на них самі не "купляються"? Бо знають - фуфломіцин... як і те, що кришується підопічними ЗЕ? І хто ж з них буде "підривати бюджет" родичів...?
Отак - зібравши всі ці, висловленні тут запитання, мимоволі отримуєш одну- єдину відповідь : ВСЯ верхівка влади в Україні - організоване злочинне угрупування - ОЗУ!
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Меня не столько уже возмущает то, что эти уроды делают, сколько то, что они всё население считают дебилами.
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от зебила до дебила один шаг-букофка то есть.. "Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа" Дунда о том, почему подал 1656 поправок в закон о банках - Цензор.НЕТ 9101
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Ну официальных зебилов на сегодня уже меньше 40 процентов вроде, а дебилами они считают всех поголовно.
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и официальные и неофициальные так и остались дебилами. в дурдоме все больные тоже врачей считают дебилами "Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа" Дунда о том, почему подал 1656 поправок в закон о банках - Цензор.НЕТ 6291
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Правильно считают , а как назвать 73% ?
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А кем еще можно считать людей, могущих больше 1 минуты смотреть "Сваты" или "Слуга народа"? Так ли они неправы? Разве это ОНИ уроды?
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Ах Боже ж ты мой! Какое благородство!!! И сколько это стоит в евро????
Или идейный (читай: особо упоротый подхалим и недоумок)?
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Слышал, что он "до"- парикмахер. Очень сомневаюсь, что он осилил бы внести 1656 поправок. Обычно у парикмахеров и одной поправки не дождёшься т.к.:-"Всё готово, кто там следующий?!"
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Не, вы ошиблись. Он экономист.
". З 2001 року працював економістом, старшим економістом, керівником управління, керівником департаменту в АКБ "ПриватБанк" (м. Дніпро). "
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Вот тут и есть ответ на кого он работает
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"Я стараюсь людей с холодной головой сесть, проговорить это, и найти приемлемое решениеИсточник: https://censor.net.ua/n3187734

Це що ? Потік свідомості як у Джойса чи просто кранік потік у ЗЕзлидоти!
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Словосполучення "холодна голова" в оригіналі - без лапок. А значить він говорить про трупи. Мо він нєкрофіл, раз з холодними головами розмовляє? "Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа" Дунда о том, почему подал 1656 поправок в закон о банках - Цензор.НЕТ 3658
А загалом - всі вони там дибілєти відразу після того, як відкриють рота "Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа" Дунда о том, почему подал 1656 поправок в закон о банках - Цензор.НЕТ 5631
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Хвороба - 2-а анальні отвори(верхній й нижній)
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Папєрєднікі! Гонтарєва, Порох! Ось винуватці! А ті майже 6 лярдів, що Бєня вивів в офшори, в тому числі і через рахунки найвеличнішого (чого гривня і впала в 3 рази) - то дрібне *********** і не заслуговує уваги судової системи! Портнов організує авації цьому індівіду
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Видно некому напомнить этому уроду, что проект закона №3260 вносил зебилоидный Кабмин, а не Порошенко с Гонтаревой.
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Я стараюсь людей с холодной головой сесть или сьесть ? ЗЕканнібалли!
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― Так я вам вот что скажу: Саахов и украл эту девушку.
― Правильно, украл. И в землю закопал, и надпись написал.
― Вы послушайте. Саахов...
― Идите, идите. Мы Вас вылечим. Алкоголики - это наш профиль.

"Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа" Дунда о том, почему подал 1656 поправок в закон о банках - Цензор.НЕТ 2150
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Дунда, если Украина объявит дефолт, то тебя "благодраное" население повесит на Крещатике. Готовься принимать удар.
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а нифига его население не повесит.

он вместе с ЗЕ всего лишь скажет, что в дефолте виноват Порошенко.

И население поверит.
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Когда на майданы выйдут миллионы голодных и безработных ,то уже будет неважно кто прав , а кто виноват. Разбираться никто не будет ,, .висеть будут все политики вместе . Начиная с Кравчука . .
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"Я стараюсь людей с холодной головой сесть Источник: https://censor.net.ua/n3187734" какая физиономия, такие и идиотские изречения!! "Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа" Дунда о том, почему подал 1656 поправок в закон о банках - Цензор.НЕТ 7671
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По данным издания "Фраза.ua" Дунда был членом совета директоров компании "Independence", которая, как и "А.В.С.", вплотную связаны с днепропетровским олигархом Игорем Коломойским и группой "Приват".
Главой набсовета компании "Independence" и старшим партнером Дунды является Президент еврейской общины Днепродзержинска, член Попечительского совета Днепропетровской еврейской общины Станислав (Давид) Шейхетов, который сыграл большую роль в становлении Дунды.
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Только что звонила какая-то мымра с номера 0948239634. Все интересовалась, как отношусь к Ермакам, Авакову, Зеленскому, Шмыгалю и прочей мафии. Типа соц опрос. Видно сильно подгорает у зеленых.
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С первого раза не получилось, на второй заход решили, что притулить Гонтареву и Пороха - безошибочный вприант. Для 73зебыдла это как для быка красное полотно.
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І знову ж и д и ! Ось вам "мудрий нарід"-дефолтик!
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С 2014 года Олег Дунда был помощником депутата ВР VIII созыва Дениса Дзензерского на общественных началах.
Как пишет "Багнет", Дзензерский - известный "кнопкодав" и "прогульщик" пленарных заседаний в ВР VIII созыва. Является фигурантом нескольких антикоррупционных расследований украинских журналистов. "Приближен" к министру МВД Арсену Авакову, официально входит в состав коллегии МВД.
По информации "24 канала", Денис Дзензерский зарабатывал "грязные" миллионы, активно торгуя с Российской Федерацией. Российское предприятие ОАО "Курские аккумуляторы", принадлежащее Дзензерскому, является официальным поставщиком Министерства обороны РФ
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Хотел написать ,прочитал коменты - не буду писать .Поддерживаю : ОНО недоделаное....
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В 2010 году при содействии тогдашнего главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александра Попова, Дунда уничтожил зеленую зону на Печерских холмах и построил элитный жилой комплекс "Престиж Холл",жителями которого являются многие народные депутаты, министры и иные "власть имущие".
В 2014 году изданию "fromUA.com" стало известно, что Олег Дунда сблизился с еще одним членом "команды" Коломойского - Виталием Хомутынником, которого СМИ называли главным сборщиком "откатов" от возмещения НДС, бывшим "регионалом" и верным "соратником сыновей Януковича".
По данным источников "Багнета", Дунда в период с 2015 по 2018 год при непосредственном содействии Авакова организовал в Киевской области схему по строительству жилья для сотрудников МВД. В результате компании, аффилированные с Дундой, получили чистый доход, превышающий 300 миллионов гривен.
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Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа/ "антиколомойский" закон с 16 000 поправок от слуг народа Коломойского -борьба еврейско-нанайских мальчиков Коломойского и Зеленского для лохов.«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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Еще одна Менделиха. Та отбивает преза от журналистов ,это чмо - от народа.
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приближая дефолт Дунда, по его же словам, помогает Зеленскому. Кодлан Коломойского уничтожает Украину.
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"слуга народа" Дунда о том, почему подал 1656 поправок в закон о банках-он считает и считает рубли которыми оплочены его подправки
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Этот «благородный» депутат от СН был раньше в «Відродження»........
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Навіть оточення "пол-сосиски" почина\ про щось здогадуватися
"Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа" Дунда о том, почему подал 1656 поправок в закон о банках - Цензор.НЕТ 7983
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Декларацию Олега Дунды об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в открытом доступе обнаружить не удалось.
Отметим, что, в соответствии требованиям пп 4 п. 2 ч. 1 ст. 3 закона "О предупреждении коррупции", субъектами электронного декларирования являются кандидаты в народные депутаты, зарегистрированные в установленном порядке.
В соответствии с отчетом в НАПК о наполнении и расходовании средств избирательного фонда, кандидат Дунда наполнил его исключительно собственными средствами в размере 170 тыс. гривен.
Как подсчитали активисты общественного движения "Чесно" Олег Дунда потратил из избирательного фонда только 137 тыс. гривен, а избиратели отдали за него почти 25 тыс. голосов. Поэтому средняя стоимость одного голоса у него стала рекордно низкой среди победителей на Киевщине - только 5,6 гривен.
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Да уже не важно , кто из вас , что на себя берет , уже все давно всё о вас поняли . Выводы будут сделаны на ближайших выборах .
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Этот придурка, который временно и случайно называется президентом, уже никто и ничто не спасет!
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Сидеть за него тоже будешь? Или только за себя?
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Вот так взял и спалил весь ЗЕбанарий.

Т.е. иными словами этот саботаж благословлен марионеткой Коломоя ЗЕ.

Деньги нужны и напрямую отказать МВФ ЗЕ не может, но и бородатую бабушку обидеть тоже. Зато есть зеленые мартышки, которые спасут ЗЕбанария всех времен и народов.
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А этот "благотоворитель" самого ПреЗедента спросил насчет нужды в помощи?
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Да знатный специалист банковского дела. "З 2000 року працював провідним економістом в банку "Україна". "Я беру удар на себе і дозволяю президенту відбитись від нападок на нього", - "слуга народу" Дунда про те, чому подав 1656 поправок до закону про банки - Цензор.НЕТ 505. Чем закончил банк "Украина" общеизвестно.
"Я беру удар на себе і дозволяю президенту відбитись від нападок на нього", - "слуга народу" Дунда про те, чому подав 1656 поправок до закону про банки - Цензор.НЕТ 1330
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Дунда, призвище говорить само за себе.
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Сейчас в стране - аморальный беспредел, достигший расцвета при Петре Порошенко, и могучим потоком несущий бессильно барахтающегося Владимира Зеленского…

🤣🤣
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Карти не не пересмикуйте!
Очуміла отара гАласувала за мародера
56%% чи 65%%(може поииляюсь і вибачаюсь)...
Приплюсуйте ще 24 потім 8%%??
Ви ж з цієї отари -"життя по-новому"?
Таки отари скільки залишилось??
😁
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этой дунде уже охота вломить больше чем шуфричу.дожились.
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так эти поправки заказало моника??? достиойный слик клоунов )))
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опаньки, александр матросов нарисовался! дурак, но зато преданный
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А шо, не було??
Більшість коментів -учні початкової школи на карантині
вдома.. Де батьківський контроль??
Уроки онлайн краще вчіть!
🤣🤣
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Еще одна бенина гнида, их вообще то мало, но они добросовестно отрабатывают бенино ворованное бабло, не каждый способен на антиукраинские, аморальные и преступные шаги.
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Зебуїні під шумок від коронавірусу добивають Україну...
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Ця істота відверто визнає, що саботує роботу Верховної Ради. І де всі правоохоронці, прокурори, поліція і нацгвардія з важкою артилерією?
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С-ка , нет слов "Я беру удар на себе і дозволяю президенту відбитись від нападок на нього", - "слуга народу" Дунда про те, чому подав 1656 поправок до закону про банки - Цензор.НЕТ 3813 .. ! Да они там, в слугах ,все малохольные , похоже . Это получается Зе требует приятия закона шоб захыстыты ным Гонтареву и Пороха ..!!! ДУРДОМ в космических масштабах какой то . Зе зрадник по мнению этих шлюх ,, слуг тоесть .
Коломoйчата , вы йо.....сь напрочь !!!
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Мені насрати на Гонтарєву разом з Потрохом, але ви політичні шльондри Коломойші одну і ту ж пісню заспівали: "Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк"
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Все більше схоже на змову Зеленського і Каломойського. Зеля вже показав, що він за цей закон, а тепер будуть розглядати поправки пів року, поки не прийде п..ць Україні.
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Слуги свідому і ціленаправлено ведуть нас до дефолту і гіперінфляції.
І що з цим робити?
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А Ляшко то, не такой уж и п....р. Подумаешь, один раз!
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Значит, все-таки гнусавая гнида за всем этим стоит. Так выходит из слов этого болвана.
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Неужели кому-то непонятно, что Зеленский и Коломойский разыгрывают спектакль. Никто никакой закон принимать и не собирался. Весь сценарий был написан заранее. Просто частью спектакля является то, что Клоун перед дефолтом делает вид, что он не хочет дефолта.
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количество поправо ,без удара,указывает что "долбанутый" бени монетой очень сильно...бить больше не стоит в психушку на исправление и поправки
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