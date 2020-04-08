 "Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа" Дунда о том, почему подал 1656 поправок в закон о банках

Об этом Дунда рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Реально его надо называть законопроектом о индульгенции госпожи Гонтаревой с командой Порошенко. Потому что, когда госпожа Гонтарева с Порошенко были у власти - они очень сильно ограбили банковскую систему и назвали это расчисткой. Но после такой расчистки у нас каким-то образом курс доллара поднялся до 25-27 гривен, обеднело населения и были ограблены банки", - считает нардеп.
"Еще надо добавить, что в настоящее время господин Порошенко практически назначал всех судей и все судебное звено, в том числе верховные суды. Соответственно, когда владельцы банков, а также пострадавшие подавали в суд - суды их не рассматривали. На сегодняшний день, когда господин Порошенко ушел от власти, суды уже не боятся рассматривать эти иски (именно эти судьи, которых назначил Порошенко). И, согласно этому, стало понятно, что по многим делам будут решения не в пользу стороны команд. Исходя из этого, понимая, что после тех судебных решений могут открывать уголовные дела и тянуть за решетку бывшую команду, было инициировано этот законопроект. Для того, чтобы сделать им индульгенцию. И под предлогом затруднительной ситуации президента принуждают к этому", - добавил Дунда.
По его мнению под предлогом кризиса этим законопроектом также пытаются "вывести госрегулятора и дела из-под рассмотрения судебной власти".
Отвечая на вопрос о том, не кажется ли ему, что авторы тысячи поправок к законопроекту о банках действуют в интересах Коломойского он сказал: "Нет. Мы действуем в интересах Украинского государства. И не даем нарушать Конституцию, чтобы потом была возможность привлечь прежнюю власть к ответственности".
"Под этим законопроектом не только "Приватбанк". Там 100 банков, которые ограбили", - добавил нардеп.
Дунда рассказал, что поправки необходимы для того, "чтобы было время, чтобы подойти к этому законопроекту без эмоций и принять взвешенное решение". По его словам, законопроект будет удовлетворять его, если не будет нарушать Конституцию.
"На сегодняшний день он нарушает, потому выводит госрегулятора из-под судебной ветви власти", - сказал нардеп.
Отвечая на вопрос о том, пытается ли он своими поправками сделать законопроект конституционным, нардеп отметил:
"Я стараюсь людей с холодной головой сесть, проговорить это, и найти приемлемое решение. И может пересмотреть свою позицию в переговорах с МВФ. Таким образом я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от тех нападок, которые на него идут, чтобы он спокойно разобрался в ситуации".
Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.
Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.
Сьогодні читаю "Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ."
Добре! Молодці!
Але чому саме СБУ? - це ж чистої води шахрайство... Стаття 190 Кримінального Кодексу України. Підслідність за цією статтею - за МВС Авакова! Значить там є ціла армія фахівців... з подібних розслідувань...І чим вони зайняті? І що вони ніколи не заходять в інтернет, ні на які сайти, не знали і не чують про підробку ліків і безподаткову торгівлю ними , яка ВІДКРИТО ПРОЦІВІТАЄ? "Пінкертонам" саме важливе - отримати інформацію... І що , вони нехтують таким надпотужним її джерелом, як інтернет? Чому ж не ловлять, коли для "пінкертонів" ця інформація пливе водоспадом прямо в їх "чисті руки"...?
-То ж так просто: замовте контрольні закупки кожного з "препаратів", затримайте агентів доставки, а далі - як за мотузочком - вийдете на бази зберігання ( а їх кілька, і вони одна в одній - як "матрьошка). Далі на виробників , власників, замовників і "кришувальників"... і так - до самого верху - аж до МВС і на самого Авакова!
Відкрийте майже любий сайт і в ньому вже на протязі років шести знайдете масу повідомлень типу: - "Лікують всі хвороби.." або конкретні, але мов їх - "аптеки скривают" чи "врачи не знают". А дана реклама довжиною сторінок 10, де посилаються на відомих авторитетів-медиків, чи "беруть у них інтерв'ю".
-"Средство не продается в аптеке, купить препарат, можно только на (адреса, чи контактні реквізити) ... Сделаем анонимную доставку в городах Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, ..." А далі - хвороби, які "лікують"
згаданими в статтях, і спеціально виробленим "фуфломіцинами" (підробленими-пустушками)- препаратами.... "не з аптеки"... - поштою, кур'єри, за готівку. Тобто - ще й без сплати податків...( А чому податкова, шнорячи по сайтах, цього не помітила і "амністує" уклоністів?)... як і більшість інтернет-магазинів... Видно гроші в бюджект лишні, на відміну від своєї кишені"А виробники фуфломіцинів отруюють ними людей! І МОЗ цього не знає, не бачить? Тоді чому не протестує ні на КабМіні, ні на РадБезі , не шепне ЗЕ "кляузу" на "конкурентів"? А чому аптеки не ьпротестують проти фальсифікаторів? Бо болісно уяснили, що криша в їхніх "кконкурнентів" дуже високо - аж на Печерських пагорбах Києва!
А чому "не бачить цього Аваков? - бо так задумано за його ж сценарієм?
Добре... А всі ГенПрокурори ніколи не бачили таких "реклам", тоді чому їм не підкажуть? А вони - Авакову...Або - сильніше запитання: а чому СБУ, масово затримуючи фальсифікаторів, не "підкаже" ні главі МВС, ні ГенПрокурору, що МВС "відпочиває"? Можливо тому, що ловлять саме тих, хто збрикнувся і не платить (перестав платити) відомству Авакова?
Відповім: я не вірю, що всі названі субчики чогось не знають. Вірю що всі вони в долі і в настільки потужній, що можна знехтувати і зарплатами. Але не посадами, бо потік зникне... А хто їх призначив і тримає на посадах? - ЗЕ! А що він, його родичі, друзі, знайомі - ніхто не читав таких реклам...? І СБУ йому на вушко не шепнула? А чому на них самі не "купляються"? Бо знають - фуфломіцин... як і те, що кришується підопічними ЗЕ? І хто ж з них буде "підривати бюджет" родичів...?
Отак - зібравши всі ці, висловленні тут запитання, мимоволі отримуєш одну- єдину відповідь : ВСЯ верхівка влади в Україні - організоване злочинне угрупування - ОЗУ!
Или идейный (читай: особо упоротый подхалим и недоумок)?
". З 2001 року працював економістом, старшим економістом, керівником управління, керівником департаменту в АКБ "ПриватБанк" (м. Дніпро). "
Це що ? Потік свідомості як у Джойса чи просто кранік потік у ЗЕзлидоти!
А загалом - всі вони там дибілєти відразу після того, як відкриють рота
― Правильно, украл. И в землю закопал, и надпись написал.
― Вы послушайте. Саахов...
― Идите, идите. Мы Вас вылечим. Алкоголики - это наш профиль.
он вместе с ЗЕ всего лишь скажет, что в дефолте виноват Порошенко.
И население поверит.
Главой набсовета компании "Independence" и старшим партнером Дунды является Президент еврейской общины Днепродзержинска, член Попечительского совета Днепропетровской еврейской общины Станислав (Давид) Шейхетов, который сыграл большую роль в становлении Дунды.
Как пишет "Багнет", Дзензерский - известный "кнопкодав" и "прогульщик" пленарных заседаний в ВР VIII созыва. Является фигурантом нескольких антикоррупционных расследований украинских журналистов. "Приближен" к министру МВД Арсену Авакову, официально входит в состав коллегии МВД.
По информации "24 канала", Денис Дзензерский зарабатывал "грязные" миллионы, активно торгуя с Российской Федерацией. Российское предприятие ОАО "Курские аккумуляторы", принадлежащее Дзензерскому, является официальным поставщиком Министерства обороны РФ
В 2014 году изданию "fromUA.com" стало известно, что Олег Дунда сблизился с еще одним членом "команды" Коломойского - Виталием Хомутынником, которого СМИ называли главным сборщиком "откатов" от возмещения НДС, бывшим "регионалом" и верным "соратником сыновей Януковича".
По данным источников "Багнета", Дунда в период с 2015 по 2018 год при непосредственном содействии Авакова организовал в Киевской области схему по строительству жилья для сотрудников МВД. В результате компании, аффилированные с Дундой, получили чистый доход, превышающий 300 миллионов гривен.
Отметим, что, в соответствии требованиям пп 4 п. 2 ч. 1 ст. 3 закона "О предупреждении коррупции", субъектами электронного декларирования являются кандидаты в народные депутаты, зарегистрированные в установленном порядке.
В соответствии с отчетом в НАПК о наполнении и расходовании средств избирательного фонда, кандидат Дунда наполнил его исключительно собственными средствами в размере 170 тыс. гривен.
Как подсчитали активисты общественного движения "Чесно" Олег Дунда потратил из избирательного фонда только 137 тыс. гривен, а избиратели отдали за него почти 25 тыс. голосов. Поэтому средняя стоимость одного голоса у него стала рекордно низкой среди победителей на Киевщине - только 5,6 гривен.
Т.е. иными словами этот саботаж благословлен марионеткой Коломоя ЗЕ.
Деньги нужны и напрямую отказать МВФ ЗЕ не может, но и бородатую бабушку обидеть тоже. Зато есть зеленые мартышки, которые спасут ЗЕбанария всех времен и народов.
🤣🤣
Очуміла отара гАласувала за мародера
56%% чи 65%%(може поииляюсь і вибачаюсь)...
Приплюсуйте ще 24 потім 8%%??
Ви ж з цієї отари -"життя по-новому"?
Таки отари скільки залишилось??
😁
Більшість коментів -учні початкової школи на карантині
вдома.. Де батьківський контроль??
Уроки онлайн краще вчіть!
🤣🤣
Коломoйчата , вы йо.....сь напрочь !!!
І що з цим робити?