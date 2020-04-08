 "Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа" Дунда о том, почему подал 1656 поправок в закон о банках

Об этом Дунда рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Реально его надо называть законопроектом о индульгенции госпожи Гонтаревой с командой Порошенко. Потому что, когда госпожа Гонтарева с Порошенко были у власти - они очень сильно ограбили банковскую систему и назвали это расчисткой. Но после такой расчистки у нас каким-то образом курс доллара поднялся до 25-27 гривен, обеднело населения и были ограблены банки", - считает нардеп.

"Еще надо добавить, что в настоящее время господин Порошенко практически назначал всех судей и все судебное звено, в том числе верховные суды. Соответственно, когда владельцы банков, а также пострадавшие подавали в суд - суды их не рассматривали. На сегодняшний день, когда господин Порошенко ушел от власти, суды уже не боятся рассматривать эти иски (именно эти судьи, которых назначил Порошенко). И, согласно этому, стало понятно, что по многим делам будут решения не в пользу стороны команд. Исходя из этого, понимая, что после тех судебных решений могут открывать уголовные дела и тянуть за решетку бывшую команду, было инициировано этот законопроект. Для того, чтобы сделать им индульгенцию. И под предлогом затруднительной ситуации президента принуждают к этому", - добавил Дунда.

По его мнению под предлогом кризиса этим законопроектом также пытаются "вывести госрегулятора и дела из-под рассмотрения судебной власти".

Отвечая на вопрос о том, не кажется ли ему, что авторы тысячи поправок к законопроекту о банках действуют в интересах Коломойского он сказал: "Нет. Мы действуем в интересах Украинского государства. И не даем нарушать Конституцию, чтобы потом была возможность привлечь прежнюю власть к ответственности".

"Под этим законопроектом не только "Приватбанк". Там 100 банков, которые ограбили", - добавил нардеп.

Дунда рассказал, что поправки необходимы для того, "чтобы было время, чтобы подойти к этому законопроекту без эмоций и принять взвешенное решение". По его словам, законопроект будет удовлетворять его, если не будет нарушать Конституцию.

"На сегодняшний день он нарушает, потому выводит госрегулятора из-под судебной ветви власти", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о том, пытается ли он своими поправками сделать законопроект конституционным, нардеп отметил:

"Я стараюсь людей с холодной головой сесть, проговорить это, и найти приемлемое решение. И может пересмотреть свою позицию в переговорах с МВФ. Таким образом я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от тех нападок, которые на него идут, чтобы он спокойно разобрался в ситуации".

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Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

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