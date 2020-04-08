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 Политика Украины
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Все про:ВР (24757) Разумков Дмитрий (461)

 Разумков подтвердил возможность проведения внеочередного заседания Верховной Рады 13 апреля

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины может пройти в понедельник, 13 апреля. Это связано с тем, что Минфин только сегодня представит окончательный вариант изменений в госбюджет, а его еще должны рассмотреть в комитетах.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" в среду председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", - сказал он.

Разумков отметил, что только в среду вечером появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный Министерством финансов в работе с комитетами парламента.

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"После этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания", - сказал спикер.

По словам Разумкова, еще будут дополнительные встречи, как с представителями депутатских фракций, так и главами комитетов, чтобы максимально качественный документы был рассмотрен и принят парламентом.

Спикер указал, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты, но главным и первоочередным являются изменения в бюджет.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк также сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится в понедельник, 13 апреля. Однако он это связал с подготовкой для рассмотрения законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", устанавливающего невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187732
 
 
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второй день пасхи, ну это для свободного мира, так что .......
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то по новому стилю...у нас пасха 19 апреля
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Но почему-то благодатный огонь сходит только в руки православного священника....
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ну да...к тому же те священники обещали перенести схождение оного на осень...
интересно,а Господь знает про такое самоуправство? Разумков подтвердил возможность проведения внеочередного заседания Верховной Рады 13 апреля - Цензор.НЕТ 9006
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как на это смотрит католики??? а ведь пороха обвиняли в поддержке какой то одной церкви.
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таке враження що зеленому лайну залишилось не багато часу щоб дриснути за кордон.
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Банковсий ("антиколомойский") закон даже не вспоминает.
Однако, если будет объявлен дефолт, то хоть какие они внесут изменения в бюджет, этот бюджет будет до одного места.
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