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Все про:взятка (4943) ГФС (3507)

 Чиновникам ГФС, задержанным при попытке получить $50 тысяч взятки, объявлено о подозрении, - САП

8 апреля 2020 по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении руководителю следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, уличенного в получении 50 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП.

В тексте отмечается: "Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.

Кроме того, заместителем Генерального прокурора - руководителем САП Назаром Холодницким сообщено о подозрении адвокату, который выступал посредником в получении неправомерной выгоды.

Ему инкриминируется пособничество в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, то есть совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

Сейчас готовятся ходатайство об избрании обоим подозреваемым меры пресечения.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, чиновник ГФС требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долларов США от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.

7 апреля 2020 налоговик и посредник были разоблачены сразу после передачи им вышеуказанных средств в рамках совместной операции САП, НАБУ и ГУ внутренней безопасности ГФС Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3187727
 
   
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Хотелось бы хоть одно крупное дело проследить от яркого начала до логического конца , который не выпуск с концами под залог , а реальный тюремный срок или, как минимум, конфискация имущества, лишение званий и перспектив. А то некоторое образец даже в президенты баллотировалось.
Общество не получило сатисфакции вообще. Когда некоторые люди потеряли вообще работу, нет возможности планировать даже своё ближайшее будущее, тут такое?
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Пока эти твари из гфс сами себе и следователи и прокуроры и судьи - будет там взяточничество главным поведенческим мотивом для работы.Нужно менять законы и отбирать у них полномочия и права.
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Ето все сивачолава парашенка прихвастни. Маладец зеленский он их паймал!
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Цікаво: а де звіт ОГП (майже ОПГ) про вироки? Це вже не перший факт затримки тіко за останні місяці, але де результат? Окрім того, що олігархам (читай крадіям та корупціонерам) віддали частини України тіпо на "сприяння боротьбі з вірусом" - нічого!
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А навіщо вам звіт, якщо ви однаково нічого не можете зробити - ще чотири довгих роки у вас нічого не питатимуть.
Логічніше було б вимагати виборів раз на рік, бо це і є основа корупції в країні.
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"...объявлено о подозрении, - САП"

И не один раз: сначала за долю малую им это объявил холодницкий в приватной беседе, а потом, через некоторое время, чтобы получше могли подготовиться, пришло официальное подозрение.
Неужели так трудно голосовать за честных президентов? Как идиоты - то парашенка, то зельц!
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так вы и ***** зарплату повысьте. Ибо отдайте свое
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