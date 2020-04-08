 Чиновникам ГФС, задержанным при попытке получить $50 тысяч взятки, объявлено о подозрении, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП.
В тексте отмечается: "Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.
Кроме того, заместителем Генерального прокурора - руководителем САП Назаром Холодницким сообщено о подозрении адвокату, который выступал посредником в получении неправомерной выгоды.
Ему инкриминируется пособничество в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, то есть совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.
Сейчас готовятся ходатайство об избрании обоим подозреваемым меры пресечения.
Как сообщал Цензор.НЕТ, чиновник ГФС требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долларов США от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.
7 апреля 2020 налоговик и посредник были разоблачены сразу после передачи им вышеуказанных средств в рамках совместной операции САП, НАБУ и ГУ внутренней безопасности ГФС Украины.
Общество не получило сатисфакции вообще. Когда некоторые люди потеряли вообще работу, нет возможности планировать даже своё ближайшее будущее, тут такое?
Логічніше було б вимагати виборів раз на рік, бо це і є основа корупції в країні.
И не один раз: сначала за долю малую им это объявил холодницкий в приватной беседе, а потом, через некоторое время, чтобы получше могли подготовиться, пришло официальное подозрение.
Неужели так трудно голосовать за честных президентов? Как идиоты - то парашенка, то зельц!