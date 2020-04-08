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 Политика Украины
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Все про:банки (1713) МВФ (2874) Ермак Андрей (241) Квин Кристина (12)

 В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества Украины с МВФ. Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом", - говорится в сообщении.

Также руководитель Офиса Президента проинформировал американского дипломата о ситуации в Донбассе и состояние переговоров по урегулированию конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку. Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Также читайте: Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский

Источник: https://censor.net.ua/n3187725
 
 
 Топ комментарии
 
цей зрадник і злодій тепер в нас президентом працює. зєля за ним "чемодан" носить..
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Хто дає слово зраднику і злодію?!
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а куда ж они денутся

скоро и Ермак будет за трибуной землю есть и каяться
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Ага! Особливо, якщо зважити на 16 тисяч поправок до закону про банки, прийняття якого вимагає МВФ... Як там Бєня казала? "Дефолт, так дефолт"? А цій бабці бігти нікуди: в Лондоні йому дулю показали, у США його чекають... Лишається тіко московія, якій, до речі, він вже озвучив суму - 100 лярдів баксів. Сподіваюсь, що тим, хто голосував "па пріколу", "аби нє Порох" та "хужє нє будєт", буде весело, як на концертах кварталу та ліги...
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та все легко вирішується.позбавлення коломойши українського громадянства та видання цього громадянина Ізраілю та Швейцарії Сполученним Штатам.так собі думаю,що ані Ізраїль,ані Швейцарія образи тримати не будуть
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Ой, не смішіть мене, пане! Воно на таке не піде навіть якщо буде лежати на гільйотині!
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Друже, хто на ті петиції реагує? За повернення Супрун в Міністерство Охорони Здоров'я було зібрано більш , ніж 25 тисяч голосів. І що? СтЄпанов!
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странно, а как же государство в сматфоне, а как же "каждый из нас президент"?!
неужели соврали? Найближчим часом відбудеться засідання Ради, де мають бути ухвалені необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7750
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Звіздюк думає, що а амбасаді США сидять такі ж лохи, як і виборці Зєлєнского.
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цей зрадник і злодій тепер в нас президентом працює. зєля за ним "чемодан" носить..
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И как это медведчуковское гавно из статьи закон с 16 тысячами правок "в ближайшее время" принять собралось?
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Мужчины скажите , а вы верите что когда самый знатный рейдер страны держит ну типа президента страны за самое важное для мужнины оборудование - он танцевать политические танцы может, а выбор сделать между рейдером и Рродиной может?
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А их с Ерамаком генпрокурорша в это время обслуживает медийно-публичну персону -скотину продажную антиукраинскую Портнова
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Зеля его никогда не сдаст....
Путин не разрешит...
Вместе их и повесят одним днем..... В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак - Цензор.НЕТ 4785
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лучше бы поделился, за что держит Беня Нелоха - а то политикум призывает выбрать Вовку между Беней и РОДИНОЙ , а он проповедником по коронке записался , давно сцены не видел и крышу сорвало
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на растяжке они оба...и тот кто держит,и тот кого держат .

В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак - Цензор.НЕТ 8841
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Ермак, бойся китайцев кредиты дающих. Уже такое было. Вышло боком.
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Андрюха,как там твой новый мерс,жопку не давит,а то может поменяешь на майбах,большая шишка должна рассекать на приличном автомобиле.
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На фоне этого "решалы" как-то потерялся наш простуженый велогетьман...
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зебилоид суженый-гундосый простуженный..
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Знающие люди говорят,что это голос простуженого кастрата...Нужно у Ленки уточнить... Найближчим часом відбудеться засідання Ради, де мають бути ухвалені необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8031
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В свое время наработал еще 28 вариантов продолжения...
"Анус напомаженый" - один из самых цензурных...
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нет. БЕню - американцам В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак - Цензор.НЕТ 5808
и "поправки" рассосутся
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а штани витримають , Ігора Валерьевича американцям ...якщо його туди то тут мало кому місця залишиться ...там у його фільмів на всю цю гидоту на п"ять років дивитися вистачить про кожного ...Санта-Барбара відпочиває ...
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я запутался, Ермак чей агент Кремля или МВФ? В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак - Цензор.НЕТ 2928
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Своєї кішені, у першу чергу, а ФСБ, як годиться.
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В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы,

Вот после этого пандемия и карантин прекратится.
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І сліпі прозріють, каліки підуть і корова з вірусом кудись піде.
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Уже "приняли" о банках. Так бенины столько "поправок" туда всунули, что Зеля с Ермаком даже чисел таких раньше не видели.
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потому что выборцы Зебила, мечтали только жрать и срать - как только жрачка у них стала заканчиваться, так и взвыли...
а на Украину они ложили, с большим прибором!
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вже мав намір нещадно розкритикувати опу за "в донбасі", але... як виявилось, то "цензорята" займаються вільним перекладом... ви очпуїли зовсім???
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Ермак, ты кто такой? Давай досвидание! А точнее, - пошел нах, черт!
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Если у "слуг" не все конченьіе мерзавцьі, то помогут принять закон, которьій позволит перемолоть тьісячи поправок от Бениньіх шавок.

"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" ЗАРЕЄСТРУВАЛА ЗАКОНОПРОЄКТ, ЯКИЙ ДОЗВОЛИТЬ СУТТЄВО СКОРОТИТИ РОЗГЛЯД ПРАВОК ДО "АНТИКОЛОМОЙСЬКОГО" ЗАКОНУ - ВОЛОДИМИР АР'ЄВ.
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"При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены"
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Хтось може допомогти перекласти цю абракадабру на людську мову?
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Краще пранці, ті точно не подавляться...
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Вже тільки після однієї заяви про "вбитого" брата вірити Єрмаку за виразом зеків "западло". не кажучи про консультативну раду, поїздку в Оман, відео з братом.
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Кстати да, кроме уголовного дела о продаже должностей на государственном уровне, должно быть открыто еще одно уголовное дело против Ермака - он должен ответить за обвинения Украины в убийстве своего брата!

Если общество это прощелкает - это будет большая ошибка!
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Вони там заплутались, на Порошенка відкрили.
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Может над Свинарчуками? Я ж не против, пусть их хоть вместе судят. Только если объективно Свинарчуки доставали необходимые детали для военной техники, которые нужны были армии, ну и параллельно наваривались на этом. Это конечно их не оправдывает. А Ермак с подельниками просто барыжили должностями. Поэтому наверное у нас так много преступно некомпетентных людей во власти. Логично же что те кто покупает должность идёт туда не работать, ему как минимум нужно отбить вложенное. Так что как по мне случай с Ермаком даже хуже.
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Когда будет возбуждено уголовное дело против Ермака и против его недавно воскресшего брата? В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак - Цензор.НЕТ 5479
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А должен проводить встречи со с следователем.
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Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь не позабудь,
не вечны князи - вечна грязь.
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Та гнида, что выполняет задачи кремля:
поставить воду в Крым
поменять конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр
перевести россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца.

Получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.

Уже все понимают кто эта гнида.
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В нас усі президенти сказав фортечленпіано.
А Єрмак ще й міністр закордонних справ, і прокурор.
І хто ж його брата убієнного посадить - його ж немає його вже обійнялись і оплакали.

"Відно Хаєм с того света продолжает дело ето,
слиш Хайм ти лавочку прикрой." - Одесская народная песня.
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то есть поправки собираются отклонять пачкой без рассмотрения... зелибобы уже на себя столько статей навешали, после смены власти будет пир
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Ермак, МММ-щик херов, сухари суши, чучело!
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