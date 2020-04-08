 В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества Украины с МВФ. Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом", - говорится в сообщении.

Также руководитель Офиса Президента проинформировал американского дипломата о ситуации в Донбассе и состояние переговоров по урегулированию конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку. Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

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