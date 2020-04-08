 В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Были обсуждены вопросы сотрудничества Украины с МВФ. Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом", - говорится в сообщении.
Также руководитель Офиса Президента проинформировал американского дипломата о ситуации в Донбассе и состояние переговоров по урегулированию конфликта.
Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку. Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.
скоро и Ермак будет за трибуной землю есть и каяться
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
неужели соврали?
Путин не разрешит...
Вместе их и повесят одним днем.....
"Анус напомаженый" - один из самых цензурных...
и "поправки" рассосутся
Вот после этого пандемия и карантин прекратится.
а на Украину они ложили, с большим прибором!
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" ЗАРЕЄСТРУВАЛА ЗАКОНОПРОЄКТ, ЯКИЙ ДОЗВОЛИТЬ СУТТЄВО СКОРОТИТИ РОЗГЛЯД ПРАВОК ДО "АНТИКОЛОМОЙСЬКОГО" ЗАКОНУ - ВОЛОДИМИР АР'ЄВ.
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Хтось може допомогти перекласти цю абракадабру на людську мову?
Если общество это прощелкает - это будет большая ошибка!
не вечны князи - вечна грязь.
поставить воду в Крым
поменять конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр
перевести россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца.
Получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
Уже все понимают кто эта гнида.
А Єрмак ще й міністр закордонних справ, і прокурор.
І хто ж його брата убієнного посадить - його ж немає його вже обійнялись і оплакали.
"Відно Хаєм с того света продолжает дело ето,
слиш Хайм ти лавочку прикрой." - Одесская народная песня.