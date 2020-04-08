EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  9057  120
Все про:банки (1713) МВФ (2874) Ермак Андрей (241) Квин Кристина (12)

 Рада скоро примет необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества Украины с МВФ. Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом", - говорится в сообщении.

Также руководитель Офиса Президента проинформировал американского дипломата о ситуации в Донбассе и состояние переговоров по урегулированию конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку. Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Также читайте: Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский

Источник: https://censor.net.ua/n3187725
 
 
 Топ комментарии
 
цей зрадник і злодій тепер в нас президентом працює. зєля за ним "чемодан" носить..
 показать весь комментарий
 
Хто дає слово зраднику і злодію?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Який не прогнозований таврісч цейярмак, ще не відсидів за парижі з узгоджувальними сєпарським радами та продажем "теплих" місць, а вже набалакав ще на два строки.
 показать весь комментарий
 
 
Господин Ермак, а где же обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым?
Или встреча / контакт / договорённости - были?
 показать весь комментарий
 
 
Кремлёвский шизоид путин , видимо, запретил Ермаку допускать Зеленского к внешней политике....
 показать весь комментарий
 
 
Эй , Ермак , брехло , кто твой хозяин?Признайся!
 показать весь комментарий
 
 
Андрей Ивашкевич С языка сняли , тот же вопрос , он еще не под следствием Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6588 Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4044
 показать весь комментарий
 
Венедиктова почему спишь , Ермак вон на воле Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 873 Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7216
 показать весь комментарий
 
интересно, сколько зеленскому от ярмака капнуло с торговли должностями ?
 показать весь комментарий
 
 
Если у вас есть экстренный кредит, вы должны погасить долги, вам нужен дополнительный капитал для улучшения вашего бизнеса?
Мы даем деньги людям, которые нуждаются в финансовой поддержке.
Я хочу использовать эту среду, чтобы уведомить вас о получателе, и я буду готов предложить вам кредит.
мы предлагаем;
Личные кредиты
Кредит консолидации долга
Венчурный капитал
коммерческий кредит
Корпоративные кредиты
Учебный кредит
Ипотека по любой причине!
Мы полагались на альтернативное банковское финансирование.
Приложение простое и понятное.
Если вы заинтересованы, не стесняйтесь обращаться к нам со следующей информацией. Электронная почта: scotlicon121@gmail.com или WhatsApp; +17135876055
 показать весь комментарий
 
Чуєш *****, чи то пак ярмак вухатий, ти ж - канцелярист з на, А не ВР. ЩО рамси, себто, офіси спутав?
 показать весь комментарий
 
Если у вас есть экстренный кредит, вы должны погасить долги, вам нужен дополнительный капитал для улучшения вашего бизнеса?
Мы даем деньги людям, которые нуждаются в финансовой поддержке.
Я хочу использовать эту среду, чтобы уведомить вас о получателе, и я буду готов предложить вам кредит.
мы предлагаем;
Личные кредиты
Кредит консолидации долга
Венчурный капитал
коммерческий кредит
Корпоративные кредиты
Учебный кредит
Ипотека по любой причине!
Мы полагались на альтернативное банковское финансирование.
Приложение простое и понятное.
Если вы заинтересованы, не стесняйтесь обращаться к нам со следующей информацией. Электронная почта: scotlicon121@gmail.com или WhatsApp; +17135876055
 показать весь комментарий
 
Кому потрібна ваша макулатура? Зі скороченням товарних запасів і на тлі катастрофічного спаду економічної активності вашими кредитами можна буде пічку розпалювати.
 показать весь комментарий
 
Пока на сцене пенится шекспироввская трагедия, кто сильней пострадал в дележе приватбанка Сорос или Коломойский, за кулисами они делят 5.5 лярдов рефинансирования, которые гойские зрители внесли за просмотр спектакля.
 показать весь комментарий
 
Хорошее, краткое содержание речи Ермака:

https://twitter.com/KOTHAKyXHE/status/1247796119607767047/photo/1
 показать весь комментарий
 
"Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак"

Все може бути - видно молодший домовився.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх