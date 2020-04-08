 Рада скоро примет необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Были обсуждены вопросы сотрудничества Украины с МВФ. Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом", - говорится в сообщении.
Также руководитель Офиса Президента проинформировал американского дипломата о ситуации в Донбассе и состояние переговоров по урегулированию конфликта.
Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку. Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.
Или встреча / контакт / договорённости - были?
Мы даем деньги людям, которые нуждаются в финансовой поддержке.
Я хочу использовать эту среду, чтобы уведомить вас о получателе, и я буду готов предложить вам кредит.
мы предлагаем;
Личные кредиты
Кредит консолидации долга
Венчурный капитал
коммерческий кредит
Корпоративные кредиты
Учебный кредит
Ипотека по любой причине!
Мы полагались на альтернативное банковское финансирование.
Приложение простое и понятное.
Если вы заинтересованы, не стесняйтесь обращаться к нам со следующей информацией. Электронная почта: scotlicon121@gmail.com или WhatsApp; +17135876055
Мы даем деньги людям, которые нуждаются в финансовой поддержке.
Я хочу использовать эту среду, чтобы уведомить вас о получателе, и я буду готов предложить вам кредит.
мы предлагаем;
Личные кредиты
Кредит консолидации долга
Венчурный капитал
коммерческий кредит
Корпоративные кредиты
Учебный кредит
Ипотека по любой причине!
Мы полагались на альтернативное банковское финансирование.
Приложение простое и понятное.
Если вы заинтересованы, не стесняйтесь обращаться к нам со следующей информацией. Электронная почта: scotlicon121@gmail.com или WhatsApp; +17135876055
https://twitter.com/KOTHAKyXHE/status/1247796119607767047/photo/1
Все може бути - видно молодший домовився.