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Все про:Путин (25528) коронавирус (2018)

 "И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия", - Путин сравнил коронавирус с проблемами древнерусской истории

Президент РФ Владимир Путин приписал России войны с печенегами и половцами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба Кремля  это произошло во время совещания с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", - заявил Путин.

Как известно Киевская Русь вела войны с племенами печенегов (до середины XI ст.) и половцев (XI-XIII ст).

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Источник: https://censor.net.ua/n3187721
 
 
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сравнил с проблемами украинской истории. кацапы... такие кацапы... или лишь бы украсть "И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия", - Путин сравнил коронавирус с проблемами древнерусской истории - Цензор.НЕТ 7291
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болотные черти вас мокшанские мучили, а не печени и половцы !

ишь, замахнулся на РУСЬ "И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия", - Путин сравнил коронавирус с проблемами древнерусской истории - Цензор.НЕТ 6158
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и в память о печенегах придумали замечательный пулемёт. и ещё БМП Басурманин
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Автор, ты в своем уме термины из кацапской мифологии употреблять, что еще за "древнерусская" история такая?
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Главное вместе почаще собирайтесь , это вам очень поможет .
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