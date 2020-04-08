 Пожар на складе лакокрасочных материалов в Киеве ликвидирован, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 18:10 пожар ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет", - указывается в сообщении.

К тушению были привлечены 65 человек личного состава и 16 ед. техники ГСЧС.

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Ранее сообщалось, что в 14:50 в Дарницком районе Киева по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 кв.м. По состоянию на 15:35 пожар распространился на площадь 2 тыс.кв.м. В 17:19 возгорание удалось локализировать.

Спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что тушение пожара проходило с осложнениями, поскольку ни один пожарный гидрант, находящийся на территории объекта, не работал, поэтому тушение приходилось выполнять с помощью подвоза воды.

Она также сообщила, что причиной возгорания стал разожженный на улице мангал, огонь с которого из-за ветра перебросился сначала на сложенное на территории дерево и сухие листья, а затем на склад.