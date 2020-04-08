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 В учебных классах - до 10 человек, в столовой за столом - по одному, - карантинные мероприятия в ВСУ. ФОТО

В оперативном командовании "Юг" внедрен ряд мероприятий в подчиненных воинских частях по недопущению распространения среди личного состава коронавируса СOVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В учебных классах - до 10 человек, в столовой за столом - по одному, - карантинные мероприятия в ВСУ 01

В соответствии с требованиями соблюдения карантина все мероприятия проводятся под контролем медицинских служб и командования воинских частей. Так, при организации питания личного состава частей военнослужащие, повара, другие работники столовой должны находиться в защитных масках.

В солдатских столовых проведена работа по обозначению разграничительных линий на дистанцию ​​два метра между военнослужащими, прибывающих для приема пищи. Кроме того, проведено рассредоточение столов за которыми военные обедают по одному.

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В учебных классах - до 10 человек, в столовой за столом - по одному, - карантинные мероприятия в ВСУ 02

Тоже самое касается организации занятий в учебных классах. Количество слушателей не должно превышать десяти человек. Расстояние между ними остается в пределах двух метров друг от друга. Все военнослужащие во время проведения занятий находятся в защитных масках.

Утренняя физическая зарядка проводится не в составе подразделения, а в формате индивидуального выполнения упражнений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187714
 
   
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А построение тоже через метр что ли? В учебных классах - до 10 человек, в столовой за столом - по одному, - карантинные мероприятия в ВСУ - Цензор.НЕТ 7973
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По одному за стол...это ж обед в четыре захода. Пока 4-я партия дообедает, первую уже на ужин заводить надо
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Так можно школьников и студентов так учить. По 10-15 в классе и ходить в две смены? Не знаю.
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