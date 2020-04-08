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 Политика Украины
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 Большинство украинцев чувствуют себя счастливыми на карантине, - исследование "Рейтинга"

Большинство украинцев считают себя скорее счастливыми, чем несчастными в условиях карантинных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Психоэмоциональное состояние украинцев на карантине", проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью "Pollaris".

"Очень счастливыми себя считают 19% населения (этот показатель уменьшился: в 2018 - 36%), скорее счастливыми - 57%, не очень счастливыми - 16% и только 2% - абсолютно несчастны. Чем моложе возраст - тем счастливее себя чувствуют опрошенные", - говорится в пресс-релизе, обнародованном по результатам исследования.

70% респондентов считают, что счастье человека зависит в первую очередь от внутреннего состояния человека. В то же время, 21% убеждены, что счастлив человек или нет - это зависит от внешних обстоятельств.

Ощущение счастья обратно влияет на ощущение отрицательных эмоций: чем счастливее человек, тем меньше у него выражены показатели депрессивного, тревожного состояния, расстройства сна, паники и усталости. Люди, которые считают себя несчастными, больше всего испытывают все эти негативные эмоции, а наиболее выражена разница - в показателе ощущения депрессии.

На негативные ощущения также значительно влияет межличностная коммуникация: чем меньше опрошенные проводят времени или общаются со своими близкими (друзья, семья) - тем больше у них выражены отрицательные психоэмоциональные состояния.

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В ходе первой волны исследования 27-28 марта было опрошено 1660 респондентов, в ходе второй волны 3-4 апреля – 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3187711
 
 
 Топ комментарии
 
Я так понимаю, что карантин продлят на год, на основании "исследований?
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тільки дебіл може радіти відсутності роботи. але те, що більшість у нас дебіли, ми вже довели на виборах...
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вот щастья то украинцам привалило нежданно, негаданно, жить стало в сто раз лучше, чем при петре благословенном
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Большинство украинцев с деньгами чувствуют себя счастливыми на карантине, - исследование "Рейтинга". Это применительно ко всем гражданам всех государств.
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Всі сидять дома, прожирають гроші. "Щастя"
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тільки дебіл може радіти відсутності роботи. але те, що більшість у нас дебіли, ми вже довели на виборах...
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Может народ удалённо работает. Пол Киева офисами позастраивали. Народ там не за станками стоит. Всю ту срань, которой страдали в офисе, теперь можно и дома делать. Был бы ноут и интернет.
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Это пока деньги не закончились Большинство украинцев чувствуют себя счастливыми на карантине, - исследование "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9552
А далее счастливые останутся только те кто у власти, мультимиллионеры, миллиардеры и прочие олигархи.
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100% (счастливы глупцы, ибо живут сегодняшним днем, не думая о завтрашнем)!
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Это сложный вопрос понятия "счастья", тут может быть у каждого свои определения, для меня счастье это осознание, прежде осознание своих духовных потребностей, кому-то что-то другое, у каждого свое, поэтому в целом это общий опрос, смена обстановки для людей вызвала всплеск некоторого счастья в общем.
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Я так понимаю, что карантин продлят на год, на основании "исследований?
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"Просьбы трудящихся" будут тому подтверждением...
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они сами ни хрена не знают. задумка такая: поднять рейтинг на победе над вирусом. как победить? ввести противоэпидемические меры пока эпидемии нет. така вот логика у них.
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"Очень счастливыми себя считают 19% населения (этот показатель уменьшился: в 2018 - 36%),"
Дальше лапшу про счастье можно не вешать.Источник: https://censor.net.ua/n3187711
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Ага, просто ах**** как я счастлив на карантине. Дебилы.
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нажал на кнопку-картошка с колбасой
нажал на кнопку -и ты уже бухой Большинство украинцев чувствуют себя счастливыми на карантине, - исследование "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8079
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Если б еще бабосы олигавров "по чесноку" раздерибанить и дать по паре зеленых штуцеров в зубы - пересічні сразу достиглы бы нирваны...
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Даю установку.
Вы счастливы,у вас всё есть,вы сыты,у вас ничего не болит,вам хорошо дома.
Следующая установка завтра.
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вельми вдячний-що хоч грошей за установку не берете.. поки що..
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Интересно, какой процент веселых дебилов?
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Скоро "щястя"кончеться и начнется опять"нещястя".
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піду, набоїв докуплю до карабіну... бо скоро ці ох.євші від щастя почнуть по хатах лазити...
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Це відрижка совка - щастя від того що погано не лише тобі, а всім.
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Тут главные слова ,,,исследование "Рейтинга"- запомним эту контору и всегда будем ей ,,ВЕРИТЬ,,
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А де ж іще? Епоха бідності, на даний час, скінчилась тіко на печерських пагорбах
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Вы счастливы.Война-это мир.Свобода-это рабство.Незнание-это сила.
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бедности в Украине 3,14стец- "зеленое рейтинговое счастье " подвалило... Большинство украинцев чувствуют себя счастливыми на карантине, - исследование "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8400
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Как вообще карантин связан со счастьем? Оно или есть, или его нет.
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Где эти счастливчики? Это как заболевшые короной. Невидимки
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А можно ли считать "счастливым" человека, получающего 5-6 тыщ зарплаты или 2,700 пенсии?
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Бомж, що хильнув зранку вважає себе найщасливішою людиною у Всесвіті!
До того ж ну хто скаже незнайомій людині правду про особисте? Такі опитування, на мою думку, десь поруч з "переписом" Дубілєта
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Большинство?.. украинцев чувствуют себя счастливыми?
Не знаю таких. Зато знаю кучу несчастных украинцев, которые потеряли работу и доедают последний ххххй без соли. Таких знаю многих.
Може у тех украинцев, которые чувствуют себя счастливыми, пару мешков денег стоят в кладовке? Откуда они ежедневно черпают целые жмени купюр, даже не нагибаясь, и счастливыми идут в супер маркет за покупками? Та да, ещё бы им не радоваться...
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Наверное опрашивали только школьников? Они всегда рады дополнительным "каникулам"🙂
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Да уж...опрос ни о чем ...подростки то там нафуя в єтом исследовании которые в массе своей еще на шее у родителей сидят и ведут вполне праздный и беспечный образ жизни
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Пошла погуглить "счстливый человек". Такие красивые фото! То ли в парке, то ли на пикнике, то ли около водоёма, кто-то спортом занимается... И ни одного нету, чтобы человек сидел в квартире, уткнувшись в компьютер или глядя на пустой холодильник. Пылесосящий квартиру... Вытирающий пыль или разгребающий завалы в шкафах)).
Ученые: Рядом с парком или лесом человек обретает Счастье. ...состояние человека который близок к природе, схоже с состоянием влюбленности. Это состояние можно также сравнить с обретением хорошей работы и полной удовлетворенностью профессиональной деятельностью. То же самое можно сказать и о море, океане...
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я у родителей за городом с семьей на природе счастлив, занимаюсь натуральным хозяйством, так тоже можно жить, люди в Африке так живут и счастливы
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Дебилы спрашивали, конечно, у школьников и студентов - вот те то уж счастливы не учиться - по уши. А Зеленский то как счастлив.
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Так почему плохо может быть, если не нужно на работу и в школу ходить
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Почему как новогодние празники или Пасху все любят гулять неделями. А как карантин так столько возмущений будто без работы жить не могут. Просто представьте что новогодние праздники затянулись или Пасха раньше наступила
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† а как же хорошо большинство будет чувствовать себя на кладбище
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