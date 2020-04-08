 Большинство украинцев чувствуют себя счастливыми на карантине, - исследование "Рейтинга"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Психоэмоциональное состояние украинцев на карантине", проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью "Pollaris".

"Очень счастливыми себя считают 19% населения (этот показатель уменьшился: в 2018 - 36%), скорее счастливыми - 57%, не очень счастливыми - 16% и только 2% - абсолютно несчастны. Чем моложе возраст - тем счастливее себя чувствуют опрошенные", - говорится в пресс-релизе, обнародованном по результатам исследования.

70% респондентов считают, что счастье человека зависит в первую очередь от внутреннего состояния человека. В то же время, 21% убеждены, что счастлив человек или нет - это зависит от внешних обстоятельств.

Ощущение счастья обратно влияет на ощущение отрицательных эмоций: чем счастливее человек, тем меньше у него выражены показатели депрессивного, тревожного состояния, расстройства сна, паники и усталости. Люди, которые считают себя несчастными, больше всего испытывают все эти негативные эмоции, а наиболее выражена разница - в показателе ощущения депрессии.

На негативные ощущения также значительно влияет межличностная коммуникация: чем меньше опрошенные проводят времени или общаются со своими близкими (друзья, семья) - тем больше у них выражены отрицательные психоэмоциональные состояния.

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В ходе первой волны исследования 27-28 марта было опрошено 1660 респондентов, в ходе второй волны 3-4 апреля – 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.