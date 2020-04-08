 Большинство украинцев чувствуют себя счастливыми на карантине, - исследование "Рейтинга"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Психоэмоциональное состояние украинцев на карантине", проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью "Pollaris".
"Очень счастливыми себя считают 19% населения (этот показатель уменьшился: в 2018 - 36%), скорее счастливыми - 57%, не очень счастливыми - 16% и только 2% - абсолютно несчастны. Чем моложе возраст - тем счастливее себя чувствуют опрошенные", - говорится в пресс-релизе, обнародованном по результатам исследования.
70% респондентов считают, что счастье человека зависит в первую очередь от внутреннего состояния человека. В то же время, 21% убеждены, что счастлив человек или нет - это зависит от внешних обстоятельств.
Ощущение счастья обратно влияет на ощущение отрицательных эмоций: чем счастливее человек, тем меньше у него выражены показатели депрессивного, тревожного состояния, расстройства сна, паники и усталости. Люди, которые считают себя несчастными, больше всего испытывают все эти негативные эмоции, а наиболее выражена разница - в показателе ощущения депрессии.
На негативные ощущения также значительно влияет межличностная коммуникация: чем меньше опрошенные проводят времени или общаются со своими близкими (друзья, семья) - тем больше у них выражены отрицательные психоэмоциональные состояния.
В ходе первой волны исследования 27-28 марта было опрошено 1660 респондентов, в ходе второй волны 3-4 апреля – 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
А далее счастливые останутся только те кто у власти, мультимиллионеры, миллиардеры и прочие олигархи.
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Дальше лапшу про счастье можно не вешать.Источник: https://censor.net.ua/n3187711
нажал на кнопку -и ты уже бухой
Вы счастливы,у вас всё есть,вы сыты,у вас ничего не болит,вам хорошо дома.
Следующая установка завтра.
Даю установку...
Таких більшість!))))
До того ж ну хто скаже незнайомій людині правду про особисте? Такі опитування, на мою думку, десь поруч з "переписом" Дубілєта
Не знаю таких. Зато знаю кучу несчастных украинцев, которые потеряли работу и доедают последний ххххй без соли. Таких знаю многих.
Може у тех украинцев, которые чувствуют себя счастливыми, пару мешков денег стоят в кладовке? Откуда они ежедневно черпают целые жмени купюр, даже не нагибаясь, и счастливыми идут в супер маркет за покупками? Та да, ещё бы им не радоваться...
Ученые: Рядом с парком или лесом человек обретает Счастье. ...состояние человека который близок к природе, схоже с состоянием влюбленности. Это состояние можно также сравнить с обретением хорошей работы и полной удовлетворенностью профессиональной деятельностью. То же самое можно сказать и о море, океане...