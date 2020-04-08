 Остановка крупных предприятий из-за карантина – это путь к социально-экономической катастрофе, - Кушнирук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.
"Наша власть вошла в раж карантинно-ограничительных мероприятий и решила не останавливаться. Из разных источников поступает информация, что правительство рассматривает возможность остановки деятельности большинства средних и крупных предприятий. А это уже прямой путь к социально-экономической катастрофе всей страны", – написал Кушнирук .
Эксперт подчеркнул, что большая часть крупных и средних предприятий является не только главными налогоплательщиками для государственного бюджета, они являются градообразующими для местных общин, и их остановка нарушит экономическую жизнь таких городов. По его мнению, это будет иметь негативные последствия не только для экономики, но и для социальной стабильности в городах.
По его мнению, остановка крупных металлургических предприятий в условиях обвала внешних рынков приведет к катастрофическим потерям их доходов и позиций на рынках сбыта. В свою очередь государство вследствие этого недополучит значительные суммы средств от налогов, а приток валюты существенно уменьшится.
"О прибыли эти предприятия могут забыть. А значит и правительство о поступлении в государственный бюджет от налога на прибыль. Кроме того, такие предприятия важны с точки зрения поступлений валютной выручки в страну. В условиях стремительного сокращения переводов иностранной валюты от наших работников мы получим еще и значительное падение экспортной выручки. Соответственно будет возникать еще большее давление на курс гривны", – написал Кушнирук.
Напомним, ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на время действия карантина в стране государство должно поддержать бизнес, чтобы сохранить рабочие места, и в первую очередь – экспортоориентированные отрасли экономики.
По мнению народного депутата от партии "Голос" Леси Василенко, временное освобождение бизнеса от платы за землю хозяйствующими субъектами до 30 апреля 2020 года, что предусмотрено законом об изменениях в Налоговый кодекс, является минимумом, который можно сделать для помощи предпринимателям в нынешних кризисных условиях.
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1. Почніть поповнювати свій гаманець
Коли ви отримуєте заробітну плату або дохід, вам необхідно відразу 30% грошей звідти відкласти. Ви скажете: «мені і так не вистачає грошей», але якщо будете продовжувати жити так як живете, у вас ніколи їх не буде, тому що людині властиво витрачати всі гроші, якщо він не контролює їх.
2. Контролюйте свої витрати
Необхідно завести зошит або в табличку excel, куди вписувати ваші щоденні витрати. Ви повинні розуміти, куди зливається Ваша основна частина грошей, щоб можна було або десь купити ту чи іншу річ дешевше або може взагалі частина речей на які ви бездумно витрачаєте гроші вам не потрібна.
3. Примножуйте багатство
Вам необхідно заплатити собі 10% від доходів, тобто почати щомісяця поповнювати свій гаманець і не чіпати ці гроші. Далі необхідно буде вкласти їх або в бізнес, або в нерухомість і т.д. і нехай вони приносять інші гроші.
4. Бережіть своє багатство від втрат
Це правило говорить, що перед тим як вам вкласти куди-небудь ваші гроші, вам необхідно знати з ким консультуватися і в програшну справу не вкладати. І поради питати у людей професіоналів.
5. Перетворіть своє житло в прибуткове підприємство
Якщо у вас немає власної нерухомості, то швидше за все ви її знімаєте, тим самим частину своїх грошей ви спускаєте в унітаз.
На багато вигідніше буде придбати житло в кредит і платити щомісяця кредит такий же як якщо б ви платили за орендовану квартиру.
6. Забезпечте дохід на майбутнє
Співвідносячи це до ********* світу, вам необхідно 10% від своїх доходів вкладати в інвестиції довгострокові, що принесе вам через 5-10 років або пасивне джерело доходу, або немалу суму, яка буде як подушка безпеки, або грошима, якими також можна управляти і примножувати.
7. Вдосконалюйте вміння заробляти
Це правило говорить про те, що Вам необхідно підвищувати свої навички в сфері фінансів, або навички за допомогою яких ви зможете ще більше заробляти.
8. Благодійність
Десяту частину свого доходу, вам необхідно віддавати на благодійність.
Сподіваюсь, що моє, занадто "чорне" бачення майбутнього, безпідставне і не справдиться...
Но... Так эти Предприятия проще будет захапать...
А то без копрофіла Кушнірука про це незрозуміло.