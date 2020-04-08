EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1595  66
Все про:банки (1713) Коломойский (1337) Батькивщина (1858)

 Сомневаюсь, что законопроект о банках можно назвать "антиКоломойским". Это искажение с желанием защитить Гонтареву, - нардеп "Батькивщины" Цымбалюк

Народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цымбалюк не считает законопроект №2571-д по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков "антиКоломойським". Он рассказал, что 89 его поправок касаются того, чтобы Национальный банк не был вправе безосновательно лишать лицензии банки и блокировать их работу.

Об этом рассказал Цимбалюк в комментарии Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы этот законопроект служил для обеспечения стабильности работы банковской системы и чтобы все-таки Национальный банк не был той структурой, которая имеет бесспорное право выдавать лицензии, лишать лицензии и не выполнять любые решения суда, что является нарушением Конституции", - сказал Цымбалюк.

Нардеп рассказал, что его правки в законопроект направлены на то, чтобы "законопроект соответствовал международным нормам и чтобы действительно в государство могли зайти инвесторы из банковской сферы".

"Именно мои правки касаются того, чтобы Национальный банк не был вправе безосновательно лишать лицензии, вводить временные администрации, и таким образом блокировать работу любого банка. Также поправки касаются статей, которые обеспечивают верховенство права, где решение судей обязательны к исполнению, и в том числе Национальным банком, который не может быть монополистом или отдельным государством в государстве", - добавил Цымбалюк.

Нардеп отрицает, что законопроект можно назвать "антиКоломойським".

"Никоим образом нигде в законопроекте не говорится о "Приватбанке", и тем более о Коломойском. Я так не считаю и убежден, что это сознательное искажение с желанием защитить Гонтареву, которая во время управления уничтожила более ста банков, перевести такую ​​деятельность Нацбанка в постоянную работу, ввести в государстве внешнее управление, когда НБУ будет действовать в интересах государства", - сказал Цымбалюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском

Нардеп считает, что принятие законопроекта в редакции первого чтения может привести к тому, что Украина потеряет субъектность. "Потому что одна из составляющих национальной безопасности - это денежная единица, которую могут нивелировать", - добавил нардеп.

"Сомневаюсь, что этот закон можно назвать антиКоломойским, или антиПриватовским. Это требование международных кредиторов, чтобы через совет Национального банка влиять полностью на банки Украины, денежную монетарную политику и не допустить внешнего воздействия, то есть захода капитала мировых банков", - сказал Цымбалюк.

Отвечая на замечание о том, что неподписание соглашения с МВФ, условием которого является принятие законопроекта о банках, может угрожать дефолтом, Цымбалюк сказал:

"Государство должно отстаивать национальные интересы. И президент, и Офис президента, и Национальный банк, и Кабинет министров, и Верховная Рада - все должны работать над тем, чтобы вести профессиональную дискуссию с представителями МВФ как заемщиками. Я не сторонник предыдущей власти, Порошенко и Яценюка, но вспомним 2014 год, когда им удалось договориться с МВФ об отсрочке выплаты долговых обязательств (другое дело на каких условиях). Именно сейчас, учитывая мировую пандемию, власти Украины должны принципиально отстаивать эту идею и МВФ, как никто не заинтересован, чтобы мы не дошли до дефолта. Потому что в случае дефолта, им тоже списываются все долги. Нужно вести профессиональную дискуссию, чтобы они отсрочили платежи".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ждем от комитета точное количество поправок в закон о банках, часть может быть учтена редакционно, - "слуга народа" Корниенко

Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Источник: https://censor.net.ua/n3187705
 
 
 Топ комментарии
 
жулька - старая шлюха коломойского. я не удивлен ее позицие по банковскому закону.
 показать весь комментарий
 
Это новый анекдот? Нелох защищает Гонтареву.......... Ребята, вы там в Батькивщине совсем уже с катушек слетели?
 показать весь комментарий
 
БЮТ - підстилки Коломойського. вже не знають як Бєню врятувати, почали Гонтареву приплітати... Чого її? давайте відразу - піндосів!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
жулька - старая шлюха коломойского. я не удивлен ее позицие по банковскому закону.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ворЮлька ещё когда была подстилкой Лазаренко
- преданно служила Коломойшн и группе Приват...
 показать весь комментарий
 
 
ТЫ ДАВНО ИЗ ПСИХУШКИ, УБОГИЙ? ТЕБЯ ВЫПУСТИЛИ В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ?
 показать весь комментарий
 
 
а чого тебе спамят? дикі люди... мабуть їм слово "старая" не сподобалось...
 показать весь комментарий
 
 
Там у Жульки є власний інтерес - один з ліквідованих банків. На Коломойського Жульці наплювати. У неї немає і ніколи не було рівноправних друзів, чи союзників. Є лише такі, що лягають під неї. Всіх інших вона вважає конкурентами, тому союзи з такими у неї можуть бути лише ситуативними.
 показать весь комментарий
 
 
ну не зовсім. Жулька була основним кандидатом на якого ставив Бєня, поки рейтинг Зеленського не показав більший потенціал.
Ми вже почали забувати ті вибори, але дарма. Зеля переміг як кандидат із мінімальним антирейтингом. У Пеці та Юлі, він був однаковий - фантастичний!!!
 показать весь комментарий
 
 
Навіть це не означає, що Жуоька і Бєня - крові друзі. Вони об'єдналися проти Порошенка. Тепер проти Зєлєнского. Але інтерес у кожного свій. Це дуже тонка гра. І кожен думає, що виграє саме він. Зрозумійте, дві такі акули не можуть жити в одному акваріумі. Хочвюа тут я ставлю на Жульку. Вона Бєню з'їсть. У неї є те, чого немає у Бєні - пристрасний фанатів, готових стояти не за бабло, а за любов до неї.
 показать весь комментарий
 
 
Жуля і Бєня, можуть об'єднатись тільки проти України. Маленьким рибкам не слід перейматись інтересами акул, бо в кінці цих інтересів, завжди трапеза...
 показать весь комментарий
 
 
а еще желание бабки йульки помочь бене и жопо-блоку довести Украину до дефолта... Ну и пойти на выборы под новыми лозунгами дружбы с рашкой против госдепа и мвф...
 показать весь комментарий
 
 
"Энергоатом" не может выплатить мартовскую зарплату работникам.
У Зеленского серьезно обсуждают возможность кредитования от Китая. Главный автор идеи - Ермак.
С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны.
Шмыгаль откровенно шантажирует области отсутствием бюджетных субвенций в случае непринятия фантазий Зеленского и К по т.н. "стабилизационному фонду".
Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.
Очередная подлость Зеленского. Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. . ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев. А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
 показать весь комментарий
 
 
п.с... что-то венедиктова молчит насчет разворовывания 100 млн.грн:
Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.
 показать весь комментарий
 
 
"никто не заинтересован, чтобы мы не дошли до дефолта. Потому что в случае дефолта, им тоже списываются все долги. Нужно вести профессиональную дискуссию, чтобы они отсрочили платежи".(с)цымбалюк

цымбалюк делает вид (ссыт в глаза фанатам моники и йули) - что "долги списывают"..

БРЕД... никто долги НЕ списывает, и Исландии - НЕ списали, она продолжает и сейчас выплачивать свои долги))
Дефолт - это НЕ списание внешних долгов, дефолт - это отказ от ВНУТРЕННИХ обязательств(долгов): от выплаты пенсий, субсидий, зарплат бюджетников и т.п..
А под старые внешние долги - выдаются новые, но под более высокий процент.. ибо идиоты должны платить вдвойне!
 показать весь комментарий
 
 
Публикация о том, как гордый исландский народ отказался расплачиваться по долгам своих банкиров и не встал на колени перед МВФ, вызвавшая недавно шквал перепечаток и обсуждений во Всемирной сети, на поверку оказалась «уткой».

Итак, три исландских банка в прямом и буквальном смысле слова кинули 300 тысяч вкладчиков в Великобритании на 5 миллиардов евро и 125 тысяч вкладчиков в Нидерландах на 1,7 миллиарда евро. Вся махинация строилась на примитивном валютно-кредитном арбитраже: исландское правительство в качестве основной стратегии регулирования финансового рынка внутри страны годами использовало inflation targeting, жесткий контроль за инфляцией посредством манипулирования процентной ставкой банковского рефинансирования. Тактика эта хорошо знакома практически всем большим европейским государствам и заключается в следующем: с начала каждого отчетного периода определяется (с помощью финансовой модели, разумеется) величина инфляции, а затем производится корректировка кредитного процента: если реальная инфляция становится выше «целевой», процент повышается, ниже «целевой» - понижается. Характерно, что все вклады граждан Великобритании и Нидерландов были гарантированы Tryggingarsjóður, Исландским фондом гарантий депозитов и инвесторов. Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг впоследствии даже предал публичной огласке телефонные переговоры с министром финансов Исландии Арни Матиесеном, в котором викинг клятвенно подтверждал гарантии своей страны по иностранным вкладам исландских банков.Поскольку размеры исландского кредитного рынка оказались на порядок меньше накопленных за рубежом долговых обязательств (кто бы сомневался!), к лету валютно-кредитный арбитраж накрылся, доходов от процентов, полученных внутри страны, даже с учетом разницы в процентах, перестало хватать на покрытие обязательств перед вкладчиками Великобритании и Нидерландов. Далее произошел схлоп авантюрной тройки, и управление банками в октябре 2008 года перешло к государству.
 показать весь комментарий
 
 
Все последующие события, включая два референдума, проект новой конституции и «революцию», заключавшуюся в стихийных демонстрациях исландцев, сжигающих чучела банкиров, вращаются именно вокруг этого нежелания страны выполнять свои обещания и возвращать деньги иностранным вкладчикам. Семь лет 300 тысяч исландцев от мала до велика дружно участвовали в распиле денег европейских вкладчиков, строя новые дома, покупая красивые автомобили, путешествуя по теплым странам, набирая льготные кредиты в евро и тут же их перезакладывая в кронах. Именно эта реальность отражена в путаных цифрах Дины Страйкер. 900% - не размер долга Исландии по отношению к национальному валовому продукту, а объем активов, собранных за границей главными волшебниками исландского народного счастья - банками «Глитнир», «Ландисбанки» и «Кауптинг».

Исландия на протяжении вот уже трех лет играет в неприличный покер по следующему сценарию:парламент энергично утверждает схемы погашения международных задолженностей, после чегопрезидент отказывается их подписывать (эта карта разыгрывалась уже два раза!);на следующем этапе назначается и проводится референдум (тоже два раза!), на котором исландцы говорят дружное «НЕТ» (в первый раз 93%, во второй - 60%) выплатам по обязательствам;премьер-министр (сначала один, потом другой) выражает глубочайшее сожаление по поводу нежелания своего народа вести себя цивилизованно и назначает новый раунд переговоров;все это время Исландия благополучно использует деньги МВФ, Великобритании, Нидерландов, скандинавских стран, Германии и России (вопреки противоположным утверждениям Дины Страйкер!) для стабилизации национальной валюты и выведения из кризиса своей экономики, которая лишилась ключевого источника всеобщего островного обогащения - пиратских налетов на чужестранцев, предпринятых родными банкирами-викингами;в довершение всего Исландия изо всех сил рвется в Евросоюз (опять же - вопреки противоположным утверждениям Дины Страйкер!), полагая, видимо, что под общим зонтиком удастся заручиться еще более льготными условиями по кредитным выплатам. Хотя они даже в сегодняшнем варианте выглядят неправдоподобно щадяще: рассрочка аж до 2046 года с предоставлением заемных средств для погашения задолженностей под 3 процента годовых!
 показать весь комментарий
 
 
Главное - все банки-помойки вернуть на арену цирка и Беню смотрящим поставить. Без них не получается рынок лихорадить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Касястая проснулась?
Сейчас начнутся крысиные бега - кто больше любит папу каламойшу!
 показать весь комментарий
 
 
Это новый анекдот? Нелох защищает Гонтареву.......... Ребята, вы там в Батькивщине совсем уже с катушек слетели?
 показать весь комментарий
 
 
вот на этом вопросе подвисают ВСЕ почитатели зелоха и бабы йули))
 показать весь комментарий
 
 
А чому ні? Раніше ми уявити не могли що Європейська Солідарність буде підспівувати владі та допомогати їй протягти непопулярні рішення, а тепер це реальність.
 показать весь комментарий
 
 
т.е. не дать бене устроить дефолт в Украине и разворовать землю после дефолта - это "підспівувати владі"? Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 4804
т.е, ты поддерживаешь дефолт по сценарию Бени, бойко, медведчука и кремля.. а заодно и деребан земли под шумок дефолта?) браво!))
 показать весь комментарий
 
 
Чем именно не популярные? Люди наконец смогут продать свои паи которые годами в аренде за копейки.
 показать весь комментарий
 
 
Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Воровская банда понавыныривала. Вся мафиозная верхушка засветилась как новогодняя ёлка. Пора бы эту ёлку спалить и забыть. Жили бы лучше, чем в Германии.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
БЮТ - підстилки Коломойського. вже не знають як Бєню врятувати, почали Гонтареву приплітати... Чого її? давайте відразу - піндосів!
 показать весь комментарий
 
 
А хто це забанив? жовтоблакитний, Аууу...! Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5573
 показать весь комментарий
 
 
Да! Сатановська тут нє причом. Так, закарпатський юстицько? Це не з ласки її золотої ручки бенін Приват отримав 50 млрд.грн. рефінансу і вивів за кордон? Но да, вона нє причом!


 показать весь комментарий
 
 
Ну що, пограємся в дитсадиківські отвєткі. Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8461 Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8461 Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8461
А ти, закарпатський юстицько, зацікавлений йолоп "в квадраті" (с) І це теж факт.
 показать весь комментарий
 
 
беня получил кредит под личное обязательство и именно под стабилизацию Привата.. после чего эти деньги банально украл, выведя на свой филиал на Кипре (ни в одной страе мира - Центробанк НЕ отслеживает движение стредств внутри банков. Иначе захлебнутся в проводках.).
Но после того, как стало ясно что беня - жлоб и брехло, плучив деньги - начал дефолт (дефолт по еврооблигациям и обязательствам) Приватбанка (а значит и ВСЕЙ винансовой системы Украины) - НБУ начало действовать..
 показать весь комментарий
 
 
Невігласе, ні одна трансакція, особливо в таких розмірах, не відбувається без нагляду НБУ. Як би ти перерахував за кордон стільки спочатку нім.марок, дол. та євро, то не ганьбився тут відмиванням "свєтлого образа" Сатановської, а від так і Пеці Бариги. Колояйський злодюга, а ті з НБУ кращі?
 показать весь комментарий
 
 
алё, недоумок.. ну-ка - шустро покажи доукмент, где врунтрение транзакции банка (между филиалами) - подлежат досмотру со стороны НБУ?))
нет таких правил, верно?) вот потому ты и зебил))


или ты НАСТОЛЬКО тупой, что решилО - беня выводил 5.5 млрд.долларов ОДНОЙ транзакцией Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9662 Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 7337
 показать весь комментарий
 
ЗЕЛЁНАЯ ЧУМА СТРАШНЕЕ КОРОНАВИРУСА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Збирається нова коаліція: частина СН (від Бєні) + ЗАЖОП + "Батьківщина"? Цікаво... Чекаємо розгляду справи по суті в лондонському суді, більш активних дій з Денверу, готуємо попкорн і спостерігаємо Сомневаюсь, что законопроект о банках можно назвать "антиКоломойским". Это искажение с желанием защитить Гонтареву, - нардеп от "Батькивщины" Цымбалюк - Цензор.НЕТ 5199
 показать весь комментарий
 
 
Так, і "є інша, проєропейська коаліція" (с) сивочолий гетьман
Коаліція разом з зеленожопими покидьками
 показать весь комментарий
 
 
т.е. не дать бене устроить дефолт в Украине и разворовать землю после дефолта - это "підспівувати владі"? :D
т.е, ты поддерживаешь дефолт по сценарию Бени, бойко, медведчука и кремля.. а заодно и деребан земли под шумок дефолта?) браво!))
 показать весь комментарий
 
Можливо..
Захист Лєрки -захист ПРошнка, разом все розвалювали..
 показать весь комментарий
 
 
Принятие этого закона требует МВФ ,, при чём же тут Гонтарева , баран ты бютоголовый ?? Сомневаюсь, что законопроект о банках можно назвать "антиКоломойским". Это искажение с желанием защитить Гонтареву, - нардеп от "Батькивщины" Цымбалюк - Цензор.НЕТ 6886 . Или Гонтарева купила и МВФ ?? Сомневаюсь, что законопроект о банках можно назвать "антиКоломойским". Это искажение с желанием защитить Гонтареву, - нардеп от "Батькивщины" Цымбалюк - Цензор.НЕТ 3951 .
 показать весь комментарий
 
 
О ще одне юлєфобське бидло традиційно вилізло.

При чому ти питаєш? При тому, що не розуміє цього тільки дурень "в квадраті" (с)
 показать весь комментарий
 
Суд и закон должны быть выше персональных решений глав чего бы то ни было.

К бене можно относится по разному, скорее плохо, но этот закон касается всех банков.

Такого нет нигде в мире.

Это очередной нонсенс как и зазват земли.
 показать весь комментарий
 
 
Там треба приспікливо розбиратись що і як, я уникаю оцінок бо закону не читав, лише чув оцінки. Якщо це правда що там нівелуються рішення судів - то це капець повний... Треба розбиратись, а не під крики та паніку "антиколомойський" закон приймати незрозуміло що... Паніка та поспіх - супутник розводняка..
 показать весь комментарий
 
 
яких судів??? самих корумпованих та продажних на планеті?!
 показать весь комментарий
 
 
Так, треба не наводити порядок в судовій системі контролюючи суддів, а щоб без законів суда і слідства група "некорумпованих?" людей вирішували долю країни та банківської системи.

Що це як не узурпації влади, шлях до тоталітаризму.

Цього ніде в світі в нормальных країнах не має.
 показать весь комментарий
 
От і я про те саме.
Коломойський зробив щось протизаконне? Доводьте його провину, конфісковуйте майно саджайте, але що це таке де одна людина чи декілька людей без законів мають право визначати який банк забрати, а який ні.
 показать весь комментарий
 
 
так УЖЕ довели.. поэтому у Бени - паника и единственный способ отмазаться от пожизеннного - вернуть Приват и отозвать иски Приват в Лондоне и в США)
МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»
В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому. Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны.

...Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя.
продолжение: https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314

 показать весь комментарий
 
 
Якщо довели, то не треба цього закону де НБУ без судів і протизаконне має право щось вирішувати, конфісковуйте.
Це не потребу окремого закону над судами.
 показать весь комментарий
 
 
именно что нужен такой закон, ибо любой банкрот через купленного судью сможет вернуть себе обанкротившийся по его (банкрота) вине банк.. Андэстэндми?))
 показать весь комментарий
 
и приватбанк нужен бене для одной цели: хоть на часок получить доступ и от имени Приватбанка ОТОЗВАТЬ все иски и ЗАКРЫТЬ все дела против себя в Британии, США, Кипре
 показать весь комментарий
 
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
25.03.2020 г.- 17.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674 533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел специальное заседание суда по вопросу определения проведения дальнейших действий в рамках обычного судопроизводства. Суд принял решение выписать специальную повестку-уведомление фигуранту дела RA01 с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Суд также принял решение о необходимости проведения судебного допроса фигуранта дела RK02 с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Дата следующего заседания будет объявлена позднее.
 показать весь комментарий
 
"Сомневаюсь, что законопроект о банках можно назвать "антиКоломойским". Это искажение с желанием защитить Гонтареву" И не только Гонтареву... Отъем Приватбанка была аферой - несправедливостью, закамуфлированную под законность.
Украина, общество попало в капкан из которого нет выхода -
такое себе сплошное "казнитьнельзяпомиловать", потому, что МВФ и прочее....
А построившие эту ловушку по подсказке банкирши всех времен и народов - погорелице, живущей себе в Лондоне, и другие теперь только злорадно наблюдают за нашем барахтаньем в этом капкане.
 показать весь комментарий
 
 
а шо тебя больше всего раздражает,шо в лондоне? Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2915
а то шо у янелоха и авакяна дачи в италии не раздражает?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Беніна підстилка ніколи не буде захищати інтереси України ,а тількі свої. ВЛАДУ,ВЛАДУ--за любою ціною.
 показать весь комментарий
 
 
О как паразиты извиваются. Привыкли на трубе, газе и нефти паразитировать, так ещё и наклепали себе сбоку банков для отмыва и вывода бабла.
 показать весь комментарий
 
 
Ploxo kogda celovek nicego nerazbyrajas v bankovoj rabote ucit sto nado delat.
 показать весь комментарий
 
Именно мои правки касаются того, чтобы Национальный банк не был вправе безосновательно лишать лицензии, вводить временные администрации, и таким образом блокировать работу любого банка.-"другими словами каждый куй ,крутит на свой струй" лишь бы дефолт накрутить и суд не имеет права и Нац банк,как регулятор тоже
 показать весь комментарий
 
Ідіть ви в сраку з своїм дефолтом! Що, один Беня фінансову систему країни до цього довів? А члени Наглядової ради НБУ, а його Правління, як той Дуремар НЄ ПРІЧОМ?
 показать весь комментарий
 
 
Цей громадянин Ізраілю з 2018р переховуючись від Американського правосуддя в Україні, продвигає ідею дефолту для її населення, яке вважає лохами.
 показать весь комментарий
 
запоминайте эти лица, эти фамилии
 показать весь комментарий
 
 
Що б ви не свистіли, та очевидно, що ви ради бабала коломойського готові приректи українців на голод. Жюля втілює в життя свій стогін про "пів вареничка, зубАжіння"
 показать весь комментарий
 
 
А я то думаю нахрена слуги коломойского 100500 поправок внесли? А это потому, что он очень полезен ему, как рашке санкции.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх