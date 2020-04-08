 Сомневаюсь, что законопроект о банках можно назвать "антиКоломойским". Это искажение с желанием защитить Гонтареву, - нардеп "Батькивщины" Цымбалюк

Об этом рассказал Цимбалюк в комментарии Цензор.НЕТ.
"Важно, чтобы этот законопроект служил для обеспечения стабильности работы банковской системы и чтобы все-таки Национальный банк не был той структурой, которая имеет бесспорное право выдавать лицензии, лишать лицензии и не выполнять любые решения суда, что является нарушением Конституции", - сказал Цымбалюк.
Нардеп рассказал, что его правки в законопроект направлены на то, чтобы "законопроект соответствовал международным нормам и чтобы действительно в государство могли зайти инвесторы из банковской сферы".
"Именно мои правки касаются того, чтобы Национальный банк не был вправе безосновательно лишать лицензии, вводить временные администрации, и таким образом блокировать работу любого банка. Также поправки касаются статей, которые обеспечивают верховенство права, где решение судей обязательны к исполнению, и в том числе Национальным банком, который не может быть монополистом или отдельным государством в государстве", - добавил Цымбалюк.
Нардеп отрицает, что законопроект можно назвать "антиКоломойським".
"Никоим образом нигде в законопроекте не говорится о "Приватбанке", и тем более о Коломойском. Я так не считаю и убежден, что это сознательное искажение с желанием защитить Гонтареву, которая во время управления уничтожила более ста банков, перевести такую деятельность Нацбанка в постоянную работу, ввести в государстве внешнее управление, когда НБУ будет действовать в интересах государства", - сказал Цымбалюк.
Нардеп считает, что принятие законопроекта в редакции первого чтения может привести к тому, что Украина потеряет субъектность. "Потому что одна из составляющих национальной безопасности - это денежная единица, которую могут нивелировать", - добавил нардеп.
"Сомневаюсь, что этот закон можно назвать антиКоломойским, или антиПриватовским. Это требование международных кредиторов, чтобы через совет Национального банка влиять полностью на банки Украины, денежную монетарную политику и не допустить внешнего воздействия, то есть захода капитала мировых банков", - сказал Цымбалюк.
Отвечая на замечание о том, что неподписание соглашения с МВФ, условием которого является принятие законопроекта о банках, может угрожать дефолтом, Цымбалюк сказал:
"Государство должно отстаивать национальные интересы. И президент, и Офис президента, и Национальный банк, и Кабинет министров, и Верховная Рада - все должны работать над тем, чтобы вести профессиональную дискуссию с представителями МВФ как заемщиками. Я не сторонник предыдущей власти, Порошенко и Яценюка, но вспомним 2014 год, когда им удалось договориться с МВФ об отсрочке выплаты долговых обязательств (другое дело на каких условиях). Именно сейчас, учитывая мировую пандемию, власти Украины должны принципиально отстаивать эту идею и МВФ, как никто не заинтересован, чтобы мы не дошли до дефолта. Потому что в случае дефолта, им тоже списываются все долги. Нужно вести профессиональную дискуссию, чтобы они отсрочили платежи".
Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.
Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.
- преданно служила Коломойшн и группе Приват...
Ми вже почали забувати ті вибори, але дарма. Зеля переміг як кандидат із мінімальним антирейтингом. У Пеці та Юлі, він був однаковий - фантастичний!!!
У Зеленского серьезно обсуждают возможность кредитования от Китая. Главный автор идеи - Ермак.
С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны.
Шмыгаль откровенно шантажирует области отсутствием бюджетных субвенций в случае непринятия фантазий Зеленского и К по т.н. "стабилизационному фонду".
Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.
Очередная подлость Зеленского. Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. . ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев. А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.
цымбалюк делает вид (ссыт в глаза фанатам моники и йули) - что "долги списывают"..
БРЕД... никто долги НЕ списывает, и Исландии - НЕ списали, она продолжает и сейчас выплачивать свои долги))
Дефолт - это НЕ списание внешних долгов, дефолт - это отказ от ВНУТРЕННИХ обязательств(долгов): от выплаты пенсий, субсидий, зарплат бюджетников и т.п..
А под старые внешние долги - выдаются новые, но под более высокий процент.. ибо идиоты должны платить вдвойне!
Итак, три исландских банка в прямом и буквальном смысле слова кинули 300 тысяч вкладчиков в Великобритании на 5 миллиардов евро и 125 тысяч вкладчиков в Нидерландах на 1,7 миллиарда евро. Вся махинация строилась на примитивном валютно-кредитном арбитраже: исландское правительство в качестве основной стратегии регулирования финансового рынка внутри страны годами использовало inflation targeting, жесткий контроль за инфляцией посредством манипулирования процентной ставкой банковского рефинансирования. Тактика эта хорошо знакома практически всем большим европейским государствам и заключается в следующем: с начала каждого отчетного периода определяется (с помощью финансовой модели, разумеется) величина инфляции, а затем производится корректировка кредитного процента: если реальная инфляция становится выше «целевой», процент повышается, ниже «целевой» - понижается. Характерно, что все вклады граждан Великобритании и Нидерландов были гарантированы Tryggingarsjóður, Исландским фондом гарантий депозитов и инвесторов. Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг впоследствии даже предал публичной огласке телефонные переговоры с министром финансов Исландии Арни Матиесеном, в котором викинг клятвенно подтверждал гарантии своей страны по иностранным вкладам исландских банков.Поскольку размеры исландского кредитного рынка оказались на порядок меньше накопленных за рубежом долговых обязательств (кто бы сомневался!), к лету валютно-кредитный арбитраж накрылся, доходов от процентов, полученных внутри страны, даже с учетом разницы в процентах, перестало хватать на покрытие обязательств перед вкладчиками Великобритании и Нидерландов. Далее произошел схлоп авантюрной тройки, и управление банками в октябре 2008 года перешло к государству.
Исландия на протяжении вот уже трех лет играет в неприличный покер по следующему сценарию:парламент энергично утверждает схемы погашения международных задолженностей, после чегопрезидент отказывается их подписывать (эта карта разыгрывалась уже два раза!);на следующем этапе назначается и проводится референдум (тоже два раза!), на котором исландцы говорят дружное «НЕТ» (в первый раз 93%, во второй - 60%) выплатам по обязательствам;премьер-министр (сначала один, потом другой) выражает глубочайшее сожаление по поводу нежелания своего народа вести себя цивилизованно и назначает новый раунд переговоров;все это время Исландия благополучно использует деньги МВФ, Великобритании, Нидерландов, скандинавских стран, Германии и России (вопреки противоположным утверждениям Дины Страйкер!) для стабилизации национальной валюты и выведения из кризиса своей экономики, которая лишилась ключевого источника всеобщего островного обогащения - пиратских налетов на чужестранцев, предпринятых родными банкирами-викингами;в довершение всего Исландия изо всех сил рвется в Евросоюз (опять же - вопреки противоположным утверждениям Дины Страйкер!), полагая, видимо, что под общим зонтиком удастся заручиться еще более льготными условиями по кредитным выплатам. Хотя они даже в сегодняшнем варианте выглядят неправдоподобно щадяще: рассрочка аж до 2046 года с предоставлением заемных средств для погашения задолженностей под 3 процента годовых!
Сейчас начнутся крысиные бега - кто больше любит папу каламойшу!
т.е, ты поддерживаешь дефолт по сценарию Бени, бойко, медведчука и кремля.. а заодно и деребан земли под шумок дефолта?) браво!))
А ти, закарпатський юстицько, зацікавлений йолоп "в квадраті" (с) І це теж факт.
Но после того, как стало ясно что беня - жлоб и брехло, плучив деньги - начал дефолт (дефолт по еврооблигациям и обязательствам) Приватбанка (а значит и ВСЕЙ винансовой системы Украины) - НБУ начало действовать..
нет таких правил, верно?) вот потому ты и зебил))
или ты НАСТОЛЬКО тупой, что решилО - беня выводил 5.5 млрд.долларов ОДНОЙ транзакцией
Коаліція разом з зеленожопими покидьками
т.е, ты поддерживаешь дефолт по сценарию Бени, бойко, медведчука и кремля.. а заодно и деребан земли под шумок дефолта?) браво!))
Захист Лєрки -захист ПРошнка, разом все розвалювали..
При чому ти питаєш? При тому, що не розуміє цього тільки дурень "в квадраті" (с)
К бене можно относится по разному, скорее плохо, но этот закон касается всех банков.
Такого нет нигде в мире.
Это очередной нонсенс как и зазват земли.
Що це як не узурпації влади, шлях до тоталітаризму.
Цього ніде в світі в нормальных країнах не має.
Коломойський зробив щось протизаконне? Доводьте його провину, конфісковуйте майно саджайте, але що це таке де одна людина чи декілька людей без законів мають право визначати який банк забрати, а який ні.
МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»
В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому. Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны.
...Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя.
продолжение: https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
Це не потребу окремого закону над судами.
25.03.2020 г.- 17.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674 533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел специальное заседание суда по вопросу определения проведения дальнейших действий в рамках обычного судопроизводства. Суд принял решение выписать специальную повестку-уведомление фигуранту дела RA01 с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Суд также принял решение о необходимости проведения судебного допроса фигуранта дела RK02 с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Дата следующего заседания будет объявлена позднее.
Украина, общество попало в капкан из которого нет выхода -
такое себе сплошное "казнитьнельзяпомиловать", потому, что МВФ и прочее....
А построившие эту ловушку по подсказке банкирши всех времен и народов - погорелице, живущей себе в Лондоне, и другие теперь только злорадно наблюдают за нашем барахтаньем в этом капкане.
а то шо у янелоха и авакяна дачи в италии не раздражает?