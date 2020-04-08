 Нацагентство госслужбы рекомендует предоставить возможность достигшим 60 лет госслужащим работать удаленно

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке Нацагентсва по вопросам госслужбы

"Государственные служащие, достигшие 60-летнего возраста, определены как лица, нуждающиеся в самоизоляции. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении пресс-службы Нацагенства госслужбы.

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