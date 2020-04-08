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 Нацагентство госслужбы рекомендует предоставить возможность достигшим 60 лет госслужащим работать удаленно

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) рекомендует руководителям государственной службы предоставить возможность работать удаленно госслужащим, достигшим 60-летнего возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке Нацагентсва по вопросам госслужбы

"Государственные служащие, достигшие 60-летнего возраста, определены как лица, нуждающиеся в самоизоляции. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении пресс-службы Нацагенства госслужбы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187702
 
 
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якого х.ра вони у 60 років роблять на держслужбі?
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Это что особо незаменимые?? В 60 лет отправляйте их на пенсию..
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а неслужбовців недержавних куди, в утиль здавати чи на досліди..?

...Я 10-го числа должна заплатить за хату. Вы, лишившие Киев работы, подумали о том, сколько людей здесь живет в арендованых хатах?
Вот семья. Мама приехала в Киев лечиться. На иждивении несовершеннолетний ребёнок. Муж резко остался без работы. Вообще. Что им теперь делать, если и до этого ******* они еле тянули вылечить маму и снять комнату в Киеве?
И это не то увольнение, когда ты пошел и за три дня нашел новую работу. Это просто нах иди и оставайся там. Столько, сколько решат долбобы с очень средним образованием. Долбобы, которым вирус просто в масть лёг. И чем дольше он будет на слуху, тем больше на него можно списать.
А вы, ***, выживайте как хотите.
И да, ещё.
Молодым и здоровым никто пенсии не даст каждый месяц и коробочку гуманитарную не пришлёт. Потому что молодой и здоровый должен сам зарабатывать себе на корм. Вопрос один - КАК? - https://site.ua/tanyaadams/27195-ya-*******-kak-ustala-borotsya-za-vyjivanie/
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ОМАНСКИЙ ОСЁЛ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОСЛЕ 65 ЛЕТ ГОССЛУЖАЩИХ НУУЖНО КРЕМИРОВАТЬ! ОН НЕ ЛОХ И ЕМУ 42 ГОДА !
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Метра на два вниз..удальонно..
Попіредники мля, наступники не краще..
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Да,удаленно."хабаря"-не карту,перечислять?😂
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