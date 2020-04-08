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Все про:Россия (75297) социальные сети (495) ВКонтакте (41) Лозинский Роман (3)

 Нардеп "Голоса" Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах

"ВКонтакте" и "Одноклассники" возобновят работу в Украине. Уже через месяц. Вместе с сотнями других запрещенных российских сервисов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп фракции "Голос" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Уже 15 мая проходит трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях к российским компаниям. Или кто-то слышал, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я - нет", - говорится в сообщении.

По словам Лозинского, он сегодня направил депутатское обращение к Президенту, СНБО, Кабмину и СБУ.

"Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировки соцсетей страны-агрессора. Мы не имеем права способствовать агрессору вести гибридную войну в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах. Каждый заработанный рубль конвертируется в новые пули и залпы "градов" в наших защитников на Востоке", - подчеркнул он.

Напомним, 16 мая 2017 года, пятый Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских социальных сетей. Согласно указу Президента №133/2017, ограничительные санкции предусматривают запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу к ресурсам Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники". Санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний - разработчиков антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чего мы добились?" - Зеленский о запрете российских соцсетей

Нардеп Голоса Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах 01
Нардеп Голоса Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187701
 
   
 Топ комментарии
 
а как же бубочка будет узнавать новости
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та агрєсор уже зарабативаєт

Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 4 ч
Всеукраинская школа онлайн ― это большой пиар-проект не только Зеленского, но и Медведчука.
Зачем посредники? Давайте сразу обращения Путина крутить.
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да и ваще надо запретить всем думать о расее, подумал, значит скрытый сепаратист
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а ви в трубу...
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Не зря 🤢🤡🤥🐲 зельцман в Оман на инструктаж летал
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одним кликом я включаю усе запрещённые кацапские ресурсы. так шо запрет - для тупых лохов. кто считает себя тупым - поднимите руки
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а как же бубочка будет узнавать новости
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Эти запреты давно уже не проблема. Сейчас в каждом браузере есть кнопочка VPN которая позволяет обходить любую блокировку.
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Чувак, тут діло не в кнопочькє, а в совісті.
Бажання спілкуватись з русскімі, з тими, хто вбиває твоїх співгромадян, і намагається взагалі знищити Україну, це ким потрібно бути?
Нє понял?
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Патриоты на этих сайтах борются с кацапами, а не спилкуются. Разоблачают режим тирана. Открывают глаза на их несчастную жизнь. Сеют среди москалей разлад и вражду.
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Судячі, з результатів голосування 21.04.2019, вже видно, хто умєло сєєт разлад і вражду.
Русскіє це люди, які : «Я іду покавру». Уміло збрехати, це у них генетичне.
Це не ми, простодушні українці, які в більшості вірять своєму співбесіднику
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Благодари этим сайтам, хорошо отслеживается психологический портрет разных личностей (лайки репосты...), что позволяет ФСБ эффективнее работать. В итоге побеждает ОПЗЖ.
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Так вам і в зад один одного мати ніхто не забороняє, головне валянки не знімати.
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и нажимая эту кнопочку ты добровольно даешь согласие на использование любого своего трафика проходящего через этот прокси-сервер, так что на свой страх и риск
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лолшто? Используя авторизацию через прокси сервер ты на блюдечке предоставляешь эти данные владельцу прокси-машины. А владельцем прокси-машины может быть кто угодно, я могу на виртуалке хоть сотню машин поднять )
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Хватит пугать дедулек Цензора своим бредом. Они же не педофилы какие-нибудь в конце концов.
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бред пишешь ты, особенно по части безопасности бесплатных впнов, в которых трафик шифруется силами самих же владельцев впн-а
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«Мы не рекомендуем использовать бесплатные публичные прокси.»
Но. Даже. Єслі. То:
«Помните, что Интернет-провайдер может логировать и прослушивать ваш трафик через прокси.».

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VPN тем и отличается от бесплатных прокси что трафик полностью шифруется.
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И сует мне русские сайты. Они разве не заблокированы?)
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хабр не блокированный российский ресурс О_о и никогда им не был.
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А там разве нет путинской пропаганды?
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Нет, ты с луны свалился? это крупнейший русскоязычный IT-ресурс.
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В рашке нет никакого IT. Тем более ресурсов.
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ну конечно. Говоря русскоязычные, я говорю только о рашке, точно так. В других же странах нет русскоязычных. Вообще нуль.
Л-логика.
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Я уже начал думать что вы путинский пропагандист.
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учитывая что 99% юзают бесплатные прокси/впны и только минимум из них догадывается вырубать эту шнягу при покупках, заходах в приват24 и т.д. то они сами же себе стреляют в ногу. Бесплатный сыр только в мышеловке.
Провайдер еще ладно, но вот то что любой школотрон может опубликовать свой прокси, настроить снифер и палить номера кредитных карт и прочие вкусности должно особенно радовать любителей шары.
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Не бреши: "...за даними Інтернет-асоціації України, з вересня 2016 року по вересень 2019 року кількість українці, які щодня відвідують "Вконтакте", впала з 54% до 10%. Також за цей час впала і частка українських відвідувачів "Однокласників" з 35% до 10%."
Три роки без російських соцмереж: чим українці замінили "Вконтакте" та "Однокласники"
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Я полностью поддерживаю докладчика. Разрешать украинцам российские сети пока рано.
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Заблоковано тільки декілька російських сайтів, а не всі.
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Это большое упущение. Ошибка, за которую будут расплачиваться будущие поколения.
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щас зебилы и кацапы набегут, и будут требовать вернуть им одноглазники и мейл сру.
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если бы на эту тему был референдум, то я бы ответил "да, я за сохранение блокировки российских помоек".
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Жаль, "мудрый" нарид этого не поймёт...
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те люди которые рвали задницы себе по поводу Липецкой фабрики, потом рвали себе тоже место по поводу "вконтактика" - "запрещают свободу слова, а у меня там группа раскрученная, это просто бизнес, продажи".
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Тенденция однако...... Те же самые люди и нынешних к власти привели. Так что не удивляйтесь.
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вГонтакте и Одноглазники озвучены, а об Яндексе ни слова? Ну да, компания же голландская Нардеп "Голоса" Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах - Цензор.НЕТ 7600
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Как это запретить ? Зильонский и его шобло от сотрудничества с хйлом прибыль и роялти получает. А вы - запретить ...,
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Ахахахахахаа а то шо в Украине Фейсбук и Ютуб российский это не столь важно? Или вы не в курсе все? Даже Гугл российский, украинского тупо НЕТ. Я имею ввиду что представителей этих компаний нет в Укре.
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Россиянам через свои соц.сети проще отслеживать с помощью специальных приложений, психологические портреты разных личностей (лайки , репосты, переписка, прочее...) В итоге побеждает ОПЗЖ.
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А, что, ещё есть в Украине умственно отсталые в своём развитии от рождения, кто пользуется сетями Параши? Нардеп "Голоса" Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах - Цензор.НЕТ 9547
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