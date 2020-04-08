 Нардеп "Голоса" Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах

Об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп фракции "Голос" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.
"Уже 15 мая проходит трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях к российским компаниям. Или кто-то слышал, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я - нет", - говорится в сообщении.
По словам Лозинского, он сегодня направил депутатское обращение к Президенту, СНБО, Кабмину и СБУ.
"Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировки соцсетей страны-агрессора. Мы не имеем права способствовать агрессору вести гибридную войну в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах. Каждый заработанный рубль конвертируется в новые пули и залпы "градов" в наших защитников на Востоке", - подчеркнул он.
Напомним, 16 мая 2017 года, пятый Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских социальных сетей. Согласно указу Президента №133/2017, ограничительные санкции предусматривают запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу к ресурсам Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники". Санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний - разработчиков антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".
Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 4 ч
Всеукраинская школа онлайн ― это большой пиар-проект не только Зеленского, но и Медведчука.
Зачем посредники? Давайте сразу обращения Путина крутить.
Бажання спілкуватись з русскімі, з тими, хто вбиває твоїх співгромадян, і намагається взагалі знищити Україну, це ким потрібно бути?
Нє понял?
Русскіє це люди, які : «Я іду покавру». Уміло збрехати, це у них генетичне.
Це не ми, простодушні українці, які в більшості вірять своєму співбесіднику
Читаем, учимся.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/identity/ad-fs/deployment/configure-a-computer-for-the-federation-server-proxy-role
Но. Даже. Єслі. То:
«Помните, что Интернет-провайдер может логировать и прослушивать ваш трафик через прокси.».
https://www.iphones.ru/iNotes/VPN-18-05-2017
Еще в копилку.
Л-логика.
Провайдер еще ладно, но вот то что любой школотрон может опубликовать свой прокси, настроить снифер и палить номера кредитных карт и прочие вкусности должно особенно радовать любителей шары.
Три роки без російських соцмереж: чим українці замінили "Вконтакте" та "Однокласники"
вместе сделали