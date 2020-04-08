 Нардеп "Голоса" Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах

Об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп фракции "Голос" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Уже 15 мая проходит трехлетний срок действия решения СНБО о санкциях к российским компаниям. Или кто-то слышал, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я - нет", - говорится в сообщении.

По словам Лозинского, он сегодня направил депутатское обращение к Президенту, СНБО, Кабмину и СБУ.

"Требую безотлагательно продолжить санкции и блокировки соцсетей страны-агрессора. Мы не имеем права способствовать агрессору вести гибридную войну в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах. Каждый заработанный рубль конвертируется в новые пули и залпы "градов" в наших защитников на Востоке", - подчеркнул он.

Напомним, 16 мая 2017 года, пятый Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских социальных сетей. Согласно указу Президента №133/2017, ограничительные санкции предусматривают запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу к ресурсам Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники". Санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний - разработчиков антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".

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