EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Экономика
  801  22
Все про:НБУ (4623) эмиссия (59) Смолий (77)

 НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий

НБУ не планирует прибегать к денежной эмиссии для того, чтобы профинансировать расходы государственного бюджета.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями "Союза украинских предпринимателей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", - сообщил Смолий.

При этом он добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в том числе регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.

Смолий отметил, что сейчас Украина продвигается в переговорах с МВФ, поддержка которого необходима для прохождения нового экономического кризиса.

Читайте также: Резкая смена курса гривни в ближайшее время не ожидается, - НБУ

"Осталось принять "банковский закон" во втором чтении и изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти средства одновременно пополнят международные резервы и позволят профинансировать дефицит государственного бюджета", - добавил глава НБУ.

НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий 01
НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий 02
НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий 03

Источник: https://censor.net.ua/n3187700
 
 
 Топ комментарии
 
Стесняюсь спросить, а Кабмин дефицит бюджета, который планирует в 3 раза увеличить, за счет чего будет покрывать? Бюджет провален, а дополнительные 200 млрд планируется найти в чулке?
 показать весь комментарий
 
СМОЛИЮ ВЕРИТЬ- СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на пенсійні виплати у відділеннях пошти готівка кінчається до 12-00
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а зачем их печатать то, когда можно просто нарисовать, как фантик от рошена
 показать весь комментарий
 
СМОЛИЮ ВЕРИТЬ- СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Реально у нас Приватбанк и НБУ молодцы.
 показать весь комментарий
 
Стесняюсь спросить, а Кабмин дефицит бюджета, который планирует в 3 раза увеличить, за счет чего будет покрывать? Бюджет провален, а дополнительные 200 млрд планируется найти в чулке?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ты не стесняйся и спроси у Кабмина, хотя Смолий и правление НБУ (это не Кабмин) видят, как покрыть этот дефицит без особых катаклизмов.
 показать весь комментарий
 
Нацбанк - это один из немногих государственных институтов, которым в настоящее время руководит действительно профессиональная команда, болеющая за Украину.

Что плохого вы увидели в этой новости? Что инфляция, скорее всего, не превысит 10% годовых? Или вы хотите 500% годовых в случае дефолта?
 показать весь комментарий
 
 
10-ть %- ну ну, дуже оптимістично - як кажуть перефразуючи - "циплят на грудень і порахуем"
 показать весь комментарий
 
 
Елітні нічні Клуби - "Стриптизерші " приватного "жанру" - сьогодні недешеві НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий - Цензор.НЕТ 2526
 показать весь комментарий
 
Ну так это и не нужно. Минфин напечатает ОВГЗ. И так как в нынешних условиях есть охлаждение экономики и увеличение безналичных платежей, то уже напечатанной гривны хватит.
 показать весь комментарий
 
 
Минфин совсем не регулятор денежно-кредитной политики государства, так что никаких ценных бумаг без отмашки НБУ он на рынок не выведет. Хоть тресни.
 показать весь комментарий
 
"НБУ не планує..." просто логіка.якщо МВФ грошей не дасть то плани змінять,дефіцит чим покриють?
 показать весь комментарий
 
есть два способа внутренний займ (фактически печатный стано) и внешний (фугу с маслом), или продажа госсобствености!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх