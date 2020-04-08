 НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями "Союза украинских предпринимателей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", - сообщил Смолий.

При этом он добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в том числе регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.

Смолий отметил, что сейчас Украина продвигается в переговорах с МВФ, поддержка которого необходима для прохождения нового экономического кризиса.

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"Осталось принять "банковский закон" во втором чтении и изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти средства одновременно пополнят международные резервы и позволят профинансировать дефицит государственного бюджета", - добавил глава НБУ.





