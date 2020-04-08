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 Если государственная аттестация выпускников профтехучилищ попадает на период карантина, она пройдет в дистанционной форме, - Минобразования

Если государственная квалификационная аттестация выпускников профтехучилищ приходится на период карантина, заведение должно организовать ее в дистанционной форме.

Как передает Цензор.НЕТ, такое разъяснение 8 апреля предоставило Министерство образования и науки.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда большая часть учеников профтехзаведения ждет завершения карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом. Чтобы они не теряли время, мы просим учреждения провести аттестации дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников ", - пояснил заместитель министра ведомства Петр Коржевский.

Министерство также объясняет, как действовать с аттестацией выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат нельзя из-за особенностей профессии.

Так, Минобразования предлагает учитывать оценки таких учеников с производственного обучения, которое они отработали в заведении с мастерами.

Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина. Это позволит допустить таких выпускников дистанционное государственной квалификационной аттестации

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все выпускники 9 класса получат документ, на основании которого смогут поступить в учреждения профобразования, - Мандзий

Источник: https://censor.net.ua/n3187696
 
 
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басла, зєлєбобікі, кончіліся танци
усьо вам будєт пе те у, і с вас довольно

Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 4 ч
Всеукраинская школа онлайн ― это большой пиар-проект не только Зеленского, но и Медведчука.
Зачем посредники? Давайте сразу обращения Путина крутить.
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Хороша учеба)) Скоро только в интернете - стрижка, укладка. Ремонт стиральных машинок, строительство дачных домиков и посадка картофеля. Открыл - помотрел, как кто-то кушает, закрыл и уже неголодный)). От жизнь настала, фантастика.
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що там у ПТУ атестувати? Вигоняйте їх скоріше, їм ще потрібно після ваших ПТУ навчитись працювати за спеціальністю!
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а по итогам вручат дистанционный диплом, намалеванный на экране
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