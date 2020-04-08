 Если государственная аттестация выпускников профтехучилищ попадает на период карантина, она пройдет в дистанционной форме, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ, такое разъяснение 8 апреля предоставило Министерство образования и науки.
"Сейчас мы имеем ситуацию, когда большая часть учеников профтехзаведения ждет завершения карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом. Чтобы они не теряли время, мы просим учреждения провести аттестации дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников ", - пояснил заместитель министра ведомства Петр Коржевский.
Министерство также объясняет, как действовать с аттестацией выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат нельзя из-за особенностей профессии.
Так, Минобразования предлагает учитывать оценки таких учеников с производственного обучения, которое они отработали в заведении с мастерами.
Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина. Это позволит допустить таких выпускников дистанционное государственной квалификационной аттестации
басла, зєлєбобікі, кончіліся танци
усьо вам будєт пе те у, і с вас довольно
Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 4 ч
Всеукраинская школа онлайн ― это большой пиар-проект не только Зеленского, но и Медведчука.
Зачем посредники? Давайте сразу обращения Путина крутить.