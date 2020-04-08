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 Оккупанты провели в Крыму учения: стреляют из танков и бронетранспортеров

В оккупированном Крыму на полигонах "Опук", "Ангарский" и "Казачий" 8 апреля проходят учения морской пехоты и береговой охраны Черноморского флота России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Личный состав подразделений береговой обороны выполняет упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А. Одним из этапов мероприятия боевой подготовки стало проведение ночных стрельб экипажами танков Т-72Б3", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Уточняется, что морская пехота также стреляла из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также сообщается, что всего было задействовано более 40 единиц военной техники.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. Действия агрессора являются незаконными, подчеркивают в Генштабе Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187689
 
 
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от негодяи рашкованские, даже не удосужились разрешение в министерстве сношений получить, как пить дать ждут очередного железного протеста
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Так надо было запретить заранее, они бы не стреляли.
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Чем больше учений проводят кацапы, тем больше расходов из бюджета, тем быстрее тают их резервы
А ведь сегодня бензоколонка уже по факту банкрот, с такой ценой на нефть она себя не обеспечивает, остались только резервы да надежда на то что нефтюшка подорожает
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Крысчане верещали, что продали Родину, что бы к ним не пришла война!
ЖриТЕ до обсирачки, продажные твари - еще будете пушечным мясом, по всему миру! Окупанти провели в Криму навчання: стріляють з танків і бронетранспортерів - Цензор.НЕТ 3057
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