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 Политика Украины
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Все про:закон (2760) Коломойский (1337) Приватбанк (616) Сульжик (14)

 Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском

Владеть банком - это не право, а привилегия. Нельзя просто брать деньги, которые тебе доверили вкладчики, и забирать их себе.

Об этом член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В своем комментарии для Financial Times я сказал, что закон о банках это про-украинский закон. И тут же вышел г-н Коломойский и заявил что это - анти-украинский закон. Кому верить, непонятно", — написал Сульжик.

Он отметил, что новый закон предполагает возможность судить регулятора за коррупцию и преступную халатность, как это и принято во многих цивилизованных странах.

"Владеть банком - это не право, а привилегия, ты должен следовать правилам, устанавливаемым регулятором. И одно из базовых правил: нельзя просто брать деньги, которые вкладчики доверили тебе, и забирать себе, неважно, навсегда или "на временное пользование"", — написал Сульжик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не обсуждал с Зеленским "антиКоломойский законопроект". Люди выбрали свой путь - это путь в никуда, - Коломойский

"Поэтому очень смешно наблюдать, как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, и связанные с ними политики рассказывают что-то про суверенитет Украины и конституцию", — добавил он.

По словам Сульжика, "единственное святое", на что посягает новый закон — это право безнаказанно грабить граждан Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Отмена рынка земли и правок к законам о ФОПах, пересмотр медреформы, - нардеп Поляков назвал условия отзыва части поправок к "антиКоломойскому" законопроекту

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка.

Позже стало известно, что народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва, - Лещенко

Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления ПриватБанка Сульжик о Коломойском 01Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления ПриватБанка Сульжик о Коломойском 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187688
 
   
 Топ комментарии
 
Це Бєня, виходить, пограбував свій власний банк? Хтось повірить в це?


это не вопрос веры.

это факт, подтверждённый финансовыми документами
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коломойский жулик , но 73 % думают иначе , главное не Порошенко
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В свое время, поди, тоже находились люди, которые говорили, что Мавроди не мог ограбить свое детище МММ.
Такие люди не мамонты, никуда они деться не могли.
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коломойский жулик , но 73 % думают иначе , главное не Порошенко
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Думай про свого пуйла, "канадієць" мальований...
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Не хитай йому зайву хромосому!)))
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Так шо там зильонский? Деньги под зарплаты у мвф уже взял или кулачок каломойского торчащий у зэ-зыдэнта в заднем проходе пока мешает? )))
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Для меня будет праздник, когда США посадят бородатую бабушку! А они посадят, я не сомневаюсь, как подельника Жульки посадили
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Спочатку твого пуйла посадять, цапюра
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Шо, ванятка, разлюбил юльку и осла, перешел на бородатых бабушек?
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З Бєні ліплять верблюда. Це Бєня, виходить, пограбував свій власний банк? Хтось повірить в це?
А сьогодні в Приваті нема жодної людини від Бєні з його часів. Тому "зозуля" Сульжик співає так, як каже його призначенці кажуть.
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Це Бєня, виходить, пограбував свій власний банк? Хтось повірить в це?


это не вопрос веры.

это факт, подтверждённый финансовыми документами
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1. Это не вопрос веры. Повторяю второй раз специально для тебя, как зебила.

2. Документы не шоколадные, а финансовые.
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1.именно шоколадніе
2. состряпанніе для отжатия Приватбанка
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ты принимаешь какие-то специальные препараты ?
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ЖОДНОГО долара не можна вивести за кордон поза увагою нацбанку. А тут виводились мільярди і Пєця з Лєрою не при справах? Ага.
Чому Бєня виводив гроші? А тому, що пуйло за проукраїнську позицію замовив його російському шпигуну Пєцє. І на Приват почались інформаційні атаки про націоналізацію. А як може нормально працювати фінструктура в такій невизначній атмосфері? От Бєня і перестахувавсь, вивів частину грошей. Але Пєця з Лєрою і тут нагріли українців. Не було там діри в 150 млрд. Мільярдів 10 рефінансу і банк свій баланс відновив би.
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ЖОДНОГО долара не можна вивести за кордон поза увагою нацбанку.

Можна.

Якщо виводити на свою філію.

Саме на свою філію на Кіпрі Приватбанк і виводив.
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брехня
жоден долар, жоден цінний папір, жодна одиниця банківського золота не може покинути митну територію України без індивідуальної ліцензії НБУ саме на цю операцію
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ты принимаешь какие-то специальные препараты ?
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Вивів десь приблизно пів мільярда доларів. Але аж ніяк не в десять разів більше, як йому закидують.
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звідки твоя інформація, шо лише півмільярда ?
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Лондонський суд відмовив у розгляді, бо цей трансфер в його дочку на Кіпрі був звичайною, технічною транакцією для банка такого маштабу
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Мабуть Штати натиснули. Чому одного Бєню переслідують? Всі інші наші олігархи святі? А тому, що він втрутивсь в геополітику і Україна залишилась живою, хоча вже давно мала піти на шкуродерню. Такого ніхто вголос не скаже, це треба мати на увазі
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В свое время, поди, тоже находились люди, которые говорили, что Мавроди не мог ограбить свое детище МММ.
Такие люди не мамонты, никуда они деться не могли.
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Не порівнюйте піраміду МММ з розгалуженою банківською системою Приват, що була фактично монополістом на ринку банківських послуг. Інша справа, що монополії треба націоналізовувати, це правда. Але чому тоді не націоналізують ДТЕК? Рошен? Облгази? Бо це все проросійські олігархи?
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Вопрос почему не разкуркулят монополистов - не ко мне.
Но, насколько я помню, вы достаточно взрослый человек, чтоб помнить, какой "разголудженной" была в свое время система МММ.
Как сказал бы Виталий Кличко: "пирамиды" не всегда бывают пирамидальной формы - они могут принимать разные очертания.
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рошен монополист? я знал что ты идиот, но что бы до такой степени))))
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А вот высокий суд Лондона, а так же суд штата Делавер США, не только в это верят, но и утверждают, Что ИгорьВалерич Бенин, просто ОГРАБИЛ вкладчиков, в то время ещё ЕГО банка.. Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 1867
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Поперше Високий суд Лондона відмовивсь від розгляду цієї справи. А Бєніна діяльність в штаті Делавер ніякого стосунку до Привата не має. Там, скоріше, політика. Бо Штати і Раша, схоже, поділили Україну, а Бєня втрутивсь і зіпсував чиїсь плани. Не буду тут суддею, але Бєня відстояв фактично Україну у 2014му, і люди(а не продажні тролі) цьому свідки
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Схоже поділили...Уява і хуцпа в тебе огого.
Чувак, пиши фентезі, чи ти й пишеш ?
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Британский суд отклонил последнюю попытку Коломойского не допустить рассмотрения иска Приватбанка в Лондоне .
https://lb.ua/economics/2020/04/07/454692_britanskiy_sud_otklonil_poslednyuyu.html Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 4688

Суд Лондона: Коломойский и Боголюбов должны оплатить расходы Приватбанка.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/23/652873/ Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 2667

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К .
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 5144
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Украину отстоял НАРОД. А всё, что делало оно, бородатое, было направленно исключительно на пользу себе самому. Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 7704
Так, что не стоит тут нам из хитрожопого жида создавать образ спасителя страны.
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Він не грабував свій банк, а реалізував аферу. Вкладники несуть кошти, кошти виводятся в оффшор або роздаються під завідомо ліві велечезні кредитию А далі починається шантаж держави - або держава (простий люд - робітники, пенсіонери, вчителі - всі українці) знову дають гроші у вигляді рефінансування (show must go on), або Беня положить вес банкывський сектор.

Такий шантаж і схема не могда тривати вічно (виведених 5 ярдів це й так нереально багато), тому МВФ і колективний Захід заставили приструнити Коломойського, націоналізувати банк і відкрили на нього справи в своїх юрисдикціях.
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А де під час афери були кращий нацбанкір та СБУ?
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Ця вся історія триває дуже довго (ще з часів Ющенка, коли доларові депозити залучали під 17% річних). Торги та шантаж типу «буде дефолт», «гривні кінець», «всі банки ляжуть» - це нормальний процес для Коломойського. Порошенко також кілька разів пробував вирішити це питання на початках своєї каденції. Але вдалося покінчити з аферою тільк після залучення Заходу. Були проведені банківські стрес-тести, міжнародний аудит, дана гарантія підтримки з боку ФБР, МВФ, Лондона та Вашингтона (Європа, як завжди, вирішила не втручатись і залишилась осторонь).
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Дійсно, бЄня свої гроші не "краде" - він їх приумножуЄ ...- а от він "гоїв", він їх "випилисосив" філігранно - так , не без прогалин законодавчої, та прожажності -корумпованості, всіх фінмоніторингових та того ж НБУ та СБУ...- озолотились всі , а за шабаш розплатилась Україна яік Держава- а значить ВСІ хто формуе ВВП та Бюджет Країни ...Що не розуміти Крім того це підтверджено і Високим ЛОндонським...
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він не пограбував власний банк. Це банк був влаштований за принципом піраміди, шоб обікрасти таких як ти і я. Просто в певний момент він вивів всі гроші з нього і лишив пусту коробку, а вкладників пошив у дурні. Притому що приватбанк був лідером внутрішніх запозичень у держави. Не можу навіть представити скільки десятків мільярдів доларів цей жидок вкрав з привату
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Там трохи не так. Там була політика. Бєнін Приват став фактично монополістом на ринку банківських послуг. А це вже був фактично реальний вплив на всю державну систему. Тобто Бєня міг шантажувати керівництво держави, бо від його банку залежала фінансова стабільність цілої країни. Як це можуть дозволити Штати? От вони Бєню і замовили. Так склалось, що і пуйлу теж Бєня став поперек дороги, бо зруйнував його плани на "новоросію"
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А банк "Фінанси та Кредит" Живаго??
Та сотня інших банків при ПРошенко та Лерки??
Та банк ПРошенко??
Відволікання уваги!
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а какой из перечисленных тобой банков писал в НБУ челобитную с просьбой войти в собственники ?
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Дівчинко, розумію, зараз в сьомому класі вимушені канікули..
Даю підсказку - є GOOGLE!!
На клаву понатискай..
😂😂
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Гугл є,

а пропозицій до Кабміну від інших банків з проханням їх націоналізувати в Гуглі немає.

І хоч дівчинкою мене називай, хоч гуглом своїм грайся, а факт є фактом - ти брешеш.
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Шмарклі підітри і бувай, малолєтка!!
Не хворій!!
😁
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та ти просто взірець дорослого та виваженого чоловіка.
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С голоса Зеленского ничего умного не споешь, а Сульжик говорит по делу.
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Ведиктова сьогодні відкрила - підписала, та передала на досудове до ДБР ще одне - чергове по Порошенко...- а що відносно цього мЄга Афеста бЄні - а ГПУ, СБУ....
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Венедиктова - антукраинская ставленица Ермака и Портнова. И Коломойского, естественно.
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Там где Беня - там и украина, точнее не скажешь Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 7561
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Есть тут учителя средней школы? Если есть отзовитесь.
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" Це Бєня, виходить, пограбував свій власний банк? Хтось повірить в це?"

А что, есть какие-то сомнения? Из Привата было выведено $5,5 млрд. долларов за границу не за один год, кстати. Незаконно выведено. Кстати, Евросоюз, США, МВФ об этом прекрасно осведомлены. Ну, а ты верь Бене. Любопытно, и сколько стоит твоя вера?
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Справа в тому, що з тих 105 приватних банків, які ліквідували Барига та Сатанівська, далеко не всі були банкротами. Як приклад банк "Хрещатик". Це не було банкротство 105 банків, це було пограбування середнього класу та простих людей, які тримали вклади в цих банках.

Що цікаве! Клану бариг Порошенка, належить АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) , так от він, як тільки Пеця став пердзидентом, став нарощувати прибуто рік за роком.

От, наприклад: АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 32,793 млн грн, что на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин по 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко - 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.
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А в чому лож? Що банк Хрещатик не був банкротом, а його ліквідували? Ч брехня те, що банк компанії Бариги МІБ при тому, що всі інші банки ледь виживали, процвітав і пахнув? Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 5705
Хочеш сказати, що процвітав тому, Що Петь Барига з компанією друзів такі чесні? Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 8763
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Не виставляй себе дурнем перед людьми. Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 7815
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Коломойський самостійно створив банк, який за своєю потужністю виявився одним із стовпів України
Порошенко його відмарадьорив за звичкою
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Тут нечего говорить. Банк - это тот же фонд МММ, такая же финансовая пирамида, только с законными финансовыми инструментами, которые позволяют банку получать прибыль не только путем отнятия денег у вкладчиков, а пустив их в оборот. Если банк не полусает прибыль от денег вкладчиков - он ничем не отличается от пирамиды Мавроди. Коломойский превратился в того же Мавроди. Мавроди проворовался и отсидел. Коломойский проворовался и не отсидел, по мафиозным договоренностям он передал пирамиду государству, государство влило в эту пирамиду кучу бабла. А теперь приходит этот вор и хочет банк назад. Вы дебилы? Про такое не разговаривают, а бьют в дюндель.
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каломойшу и его зеленую проститутку вову - на нары!
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Взагалі, хоч хтось задумався над таким ланцюжком подій: ПРИВАТБАНК просить у НБУ рефінанс (позику для стабілізації), сумарно напросив 50 млрд. грн. (!!!), як сказав Шлапак, НБУ спокійно дає, власники банку по фальшивих документах виводять ці гроші за кордон (НБУ спокійно спостерігає за цим), а потім, коли 50 млрд. вже виведені, націоналізує банк.

Невже не ясно, що не тільки Беню треба брати за помідори, а також і Лєрку Аблігацію, яка ховається в Лондоні, та інших "достойників", які ще й зараз керують НБУ. А там і рило Бариги в цій справі стирчить!
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Гон@он и Беня, и Зеля, и все это Зелёное говно, и те, кто это выбрал. Гореть в аду. Гон@оны!!!
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Поздно, поздно - слуги уродов и касястые дамы, уже взяли деньги..
Украине хана... если их не остановить.............................
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Зря сульжик наезжает на беню, надо понимать, беня вышел из ссср, где все поголовно были воры, директор завода, или председатель колхоза считали доверенные им предлриятия своей вотчиной, и так по нисходящей до рядового рабочего, и беня ничем не хуже, воровство происхоло автоматом, по совковым, неписанным законам, а этот сульжик поздно родился и не успел оторвать жирный кусок.
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А мне смешней наблюдать, как вам очень "смешно наблюдать, как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, и связанные с ними политики рассказывают что-то про суверенитет Украины" и при этом остаются не только на свободе , но и при должностях.Это типа ржака? И менять эту ситуацию вы никогда не будете, потому что мне на ум приходит только два действия, которые я могу совершить с деньгами лично - это уничтожить их или зарыть. Все остальные действия с деньгами возможны, как минимум при участии двух сторон .А сторон там гораздо больше. Так что фразы - Коломойский что-то там взял, что-то вывел.. на половину недосказанны. С ваших слов у нас НБУ , как автомат с бесплатной газировкой, подошёл , набрал кредитов сколько хотел и отнёс пешком в Америку... Айда брать!)
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