 Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском

Об этом член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В своем комментарии для Financial Times я сказал, что закон о банках это про-украинский закон. И тут же вышел г-н Коломойский и заявил что это - анти-украинский закон. Кому верить, непонятно", — написал Сульжик.
Он отметил, что новый закон предполагает возможность судить регулятора за коррупцию и преступную халатность, как это и принято во многих цивилизованных странах.
"Владеть банком - это не право, а привилегия, ты должен следовать правилам, устанавливаемым регулятором. И одно из базовых правил: нельзя просто брать деньги, которые вкладчики доверили тебе, и забирать себе, неважно, навсегда или "на временное пользование"", — написал Сульжик.
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"Поэтому очень смешно наблюдать, как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, и связанные с ними политики рассказывают что-то про суверенитет Украины и конституцию", — добавил он.
По словам Сульжика, "единственное святое", на что посягает новый закон — это право безнаказанно грабить граждан Украины.
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Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении.
Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка.
Позже стало известно, что народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д.
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А сьогодні в Приваті нема жодної людини від Бєні з його часів. Тому "зозуля" Сульжик співає так, як каже його призначенці кажуть.
это не вопрос веры.
это факт, подтверждённый финансовыми документами
2. Документы не шоколадные, а финансовые.
2. состряпанніе для отжатия Приватбанка
Чому Бєня виводив гроші? А тому, що пуйло за проукраїнську позицію замовив його російському шпигуну Пєцє. І на Приват почались інформаційні атаки про націоналізацію. А як може нормально працювати фінструктура в такій невизначній атмосфері? От Бєня і перестахувавсь, вивів частину грошей. Але Пєця з Лєрою і тут нагріли українців. Не було там діри в 150 млрд. Мільярдів 10 рефінансу і банк свій баланс відновив би.
Можна.
Якщо виводити на свою філію.
Саме на свою філію на Кіпрі Приватбанк і виводив.
жоден долар, жоден цінний папір, жодна одиниця банківського золота не може покинути митну територію України без індивідуальної ліцензії НБУ саме на цю операцію
у розгляді чого відмовив лондонський суд ?
де ти цю брехню береш ?
тобі її спеціально хтось надсилає ?
07.04.2020,
11:21
Суд Англии приступит к рассмотрению иска ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова по существу Верховный суд Соединенного Королевства отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и шести британским компаниям в обжаловании решения о рассмотрении в Англии иска ПриватБанка о мошенничестве на сумму свыше $3 млрд.
Такие люди не мамонты, никуда они деться не могли.
Но, насколько я помню, вы достаточно взрослый человек, чтоб помнить, какой "разголудженной" была в свое время система МММ.
Как сказал бы Виталий Кличко: "пирамиды" не всегда бывают пирамидальной формы - они могут принимать разные очертания.
Чувак, пиши фентезі, чи ти й пишеш ?
https://lb.ua/economics/2020/04/07/454692_britanskiy_sud_otklonil_poslednyuyu.html
Суд Лондона: Коломойский и Боголюбов должны оплатить расходы Приватбанка.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/23/652873/
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К .
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Так, что не стоит тут нам из хитрожопого жида создавать образ спасителя страны.
Такий шантаж і схема не могда тривати вічно (виведених 5 ярдів це й так нереально багато), тому МВФ і колективний Захід заставили приструнити Коломойського, націоналізувати банк і відкрили на нього справи в своїх юрисдикціях.
Та сотня інших банків при ПРошенко та Лерки??
Та банк ПРошенко??
Відволікання уваги!
Даю підсказку - є GOOGLE!!
На клаву понатискай..
😂😂
а пропозицій до Кабміну від інших банків з проханням їх націоналізувати в Гуглі немає.
І хоч дівчинкою мене називай, хоч гуглом своїм грайся, а факт є фактом - ти брешеш.
Не хворій!!
😁
А что, есть какие-то сомнения? Из Привата было выведено $5,5 млрд. долларов за границу не за один год, кстати. Незаконно выведено. Кстати, Евросоюз, США, МВФ об этом прекрасно осведомлены. Ну, а ты верь Бене. Любопытно, и сколько стоит твоя вера?
Що цікаве! Клану бариг Порошенка, належить АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) , так от він, як тільки Пеця став пердзидентом, став нарощувати прибуто рік за роком.
От, наприклад: АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 32,793 млн грн, что на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин по 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко - 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.
Хочеш сказати, що процвітав тому, Що Петь Барига з компанією друзів такі чесні?
Порошенко його відмарадьорив за звичкою
Невже не ясно, що не тільки Беню треба брати за помідори, а також і Лєрку Аблігацію, яка ховається в Лондоні, та інших "достойників", які ще й зараз керують НБУ. А там і рило Бариги в цій справі стирчить!
Украине хана... если их не остановить.............................