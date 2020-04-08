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 Политика Украины
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 Кабмин назначил трех новых заместителей министра здравоохранения

Кабинет Министров назначил Елену Теряеву первым заместителем министра здравоохранения, а также Светлану Шаталову и Ирину Микичак заместителями министра здравоохранения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Теряева до сегодняшнего назначения работала директором Южного межрегионального департамента НСЗУ, еще раньше - директором Департамента здравоохранения Одесской ОГА, на руководящих должностях в КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", а также в Макеевском городском совете. В Министерстве здравоохранения Теряева будет отвечать за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве.

Светлана Шаталова раньше работала на руководящих должностях в Одесской ОГА, на ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", а также в компаниях ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины". В Министерстве здравоохранения  Шаталова будет отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, а также взаимодействие с предприятиями, которые находятся в управлении ведомства.

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Ирина Микичак ранее была первым заместителем министра здравоохранения. С апреля 2017 по декабрь 2019 она была руководителем департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации. 

Источник: https://censor.net.ua/n3187687
 
 
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три дебила - это сила Кабмин назначил трех новых заместителей министра здравоохранения - Цензор.НЕТ 7360
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Да хоть десять будет заместителей, где эффективность? Одни брехни. Почему никто не может организовать работу скорой помощи,чтобы как положено госпитализировали тяжелых людей в больницы, чтобы они не умирали от пневмонии в 30 лет.
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переставили кровати в борделе. Теперь всё будет хорошо.
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Мало. Надо ещё 30-ть. И всем зарплату по 150 тыс /мес. И главные критерии , чтобы не старше 21 года были. Женского полу. И не крокодилы... все остальное не важно... страна полыхает - гуляй рванина. Наступило время возможностей урвать себе и внукам на этом пожарище казломойскому и его слугам )))
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А эти с Одессы трухановские или чьи будут?
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я даже знаю, как их зовут: лебедь, рак и щука
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