EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Шоу-бизнес
  911  16
Все про:ВР (24757) госбюджет (766) культура (653) Ткаченко Александр (84) финансирование (1402)

 Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры

Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике разработал ряд предложений по поддержке сферы культуры и креативной индустрии в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Культура и креативные индустрии. Что это в разгар эпидемии коронавируса? Возглас в пустыне, или может круги по воде? У меня складывается такое впечатление, когда я вижу отношение некоторых чиновников к этим вопросам. И действительно, всего менее 0,5% расходов Госбюджета составляют эти отрасли. Но, чтобы было понятно, поговорим на языке цифр. В этих сферах задействованы более 1 млн человек, рабочие места большинства из которых сейчас под угрозой увольнения, поскольку падение доходов этих отраслей, согласно мартовскому исследованию, составляет более 50%. Но это не все. Это еще более 4% ВВП всей страны. Это наибольший рост общей добавленной стоимости из всех сфер. Больше строительства", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета

"Две цифры: 0,5% расходов и 4% доходов. И это не считая эффекта через доходы потребления. Уже молчу о сфере услуг, которая в последнее время составляет львиную долю доходов бюджетов крупных городов. Речь идет о малых и средних предприятиях, половина из них - микробизнес. В то же время, когда мы говорим о странах Европы, в это же время предусмотрены более 50 млрд евро помощи креативным индустриям в Германии и сотни миллионов во Франции. Финансирование отрасли напрямую при определенных условиях - в Дании, Австрии и многих других странах. Почему они такие умные - потому что так богаты. Почему мы такие бедные - потому что, очевидно, что-то не понимаем", - добавил нардеп.

"А теперь не на языке цифр, а на всем понятным нам примерах. Это фильмы и телепрограммы, которые вы смотрите на карантине. Книги и сайты, которые вы читаете. Картины, которые висят в ваших домах, или кувшины для молока. Украшения. Архитектура. А еще фестивали, музеи, театры и галереи, по которым вы соскучились. Не говорю уже о ресторанах и всей сферу развлечений и услуг. То есть то, что составляет цвет и вкус нашей жизни. Кто-то хочет, чтобы это исчезло? Нас не слышат? Мы против! А значит будем говорить громко. Поэтому мы собрались сегодня комитетом в онлайн, чтобы найти выход из ситуации. Обсудили пакет предложений в поддержку культуры, креативных индустрий и во многом сферы услуг, наработанных мной на основе обращений представителей креативных индустрий. Они предусматривают изменения в нескольких законах, как из сферы ведения нашего комитета, так и налогового, экономического и бюджетного. Что мы предлагаем - временные нормы до 31.12.2020 года. Основные из них опубликованы на сайте комитета. Ссылку добавляю", - пояснил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поправку Джемилева о финансировании ATR не спешат рассматривать в Раде. Это выглядит как политический саботаж, - Муждабаев

"Было принято решение создать совместную межфракционную рабочую группу вместе с представителями Министерства культуры и информационной политики. Результаты обсуждений лягут в основу единого пакета законопроектов, который будет представлен на рассмотрение внеочередного заседания Верховной Рады. Также на комитете обсуждались меры по прямой финансовой поддержке, предоставлению льготных кредитов, временном освобождении от оплаты аренды и проблемам сбалансирования Государственного бюджета через предложенные изменения. В следующие два дня группа соберется для наработки. Наша цель - выйти на межфракционное согласование пакета законов, направленных на поддержку культуры и креативных индустрий", - резюмировал нардеп.

Согласно сообщению на сайте комитета редлагается следующее:

  1. Креативные индустрии и учреждения культуры будут освобождаться от уплаты НДС на услуги, налога на прибыль и НДФЛ, что позволит увеличить объем оборотных средств.
  2. Также предусмотрена отмена арендной платы за землю и налога на недвижимое имущество. Для кинотеатров предусмотрено освобождение от арендной платы на период карантина и 3 месяца после его окончания.
  3. Организатору гастрольного мероприятия предоставляется право перенести объявленную дату его проведения на срок, не превышающий девять месяцев. При этом средства, полученные организатором от продажи билетов возврату не подлежат, а билеты проданные на такое гастрольное мероприятие действуют для новой даты проведения гастрольного мероприятия. Но если мероприятие отменено, то средства должны вернуться.
  4. Инициирована защита расходов Государственного бюджета по культуре и искусству, оплате труда работников культуры. То есть они не могут быть уменьшены.
  5. Инициированы изменения в Государственный бюджет Украины на 2020 год по государственному субсидированию 100% стоимости расходов Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на электрическую энергию.

Кроме того, предлагается разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в креативных индустриях, где предусмотреть, в частности, следующие меры:

  1. Не перераспределять расходы развития на закупку книг для пополнения фондов, неотложные противоаварийные капитальные работы, в том числе капитальный ремонт, реконструкцию и реставрацию, и закупку оборудования в сфере безопасности.
  2. Разрешить украинскому культурному фонду предусматривать в договорах о предоставлении гранта, возможность предоплаты на срок не более шести месяцев в течение текущего и следующего бюджетного периода в объеме, определенном решением главного распорядителя бюджетных средств.
  3. Внести соответствующие изменения позволив учреждениям культуры до 1 января 2021 суммы арендных платежей в размере 70 или 30 процентов арендной платы не перечислять в Государственный бюджет, а оставить таким заведениям культуры для возмещения убытков, связанных с недополучением доходов.
  4. Установить процент финансовой поддержки учреждений культуры в размере 100%.
  5. Установить критерии и предусмотреть одноразовую финансовую поддержку для самозанятых лиц и субъектов хозяйствования. Критерии будут наработаны отдельно.
  6. При условии, если не будет сокращения работников, предусмотреть беспроцентное кредитование субъектов хозяйствования в размере трехмесячного оборота такого предприятия.
  7. Предусмотреть осуществления компенсации части процентов по банковским кредитам для субъектов хозяйствования, в штате которых официально трудоустроены не менее 50 человек, и которые во время карантина не проводили сокращений работников, или же создадут не менее 50 рабочих мест после окончания карантина.

Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры 01
Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры 02
Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры 03
Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры 04

Источник: https://censor.net.ua/n3187684
 
 
 Топ комментарии
 
Канали олігархів і серіали «свати» та «слуга народу» врятовано! Радій, люмпен!
 показать весь комментарий
 
у врачей масок нет а они квартал и зебилык поддерживать собрались
 показать весь комментарий
 
Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры

Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры - Цензор.НЕТ 6144 Целый вагон ништяков в то время, как бюджет состоит из одной большой дыры. Что-то тут не то. Как бы сейчас большие пацаны не назвали свои заводы и шахты дворцами культуры.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Канали олігархів і серіали «свати» та «слуга народу» врятовано! Радій, люмпен!
 показать весь комментарий
 
 
Та ещё замутка: как с благотворительными фондами и церквями - всю прибыль выводишь на них, а за углом за минусом 10% сумки с налом грузишь в транспорт ))) ещё и налогов не платишь - прибыли то нет, вся ушла в дело... в этот раз на заведомо убыточную «культуру»
 показать весь комментарий
 
А без культуры даунбас как явление будет на всей Украине.
 показать весь комментарий
 
Справжня культура зараз сидить на карантині, як і більшість українців. А фінансувати хор Веревки, Юного Орла, коміків, лігу-сміху, співаків ротом і решту скромних мільйонерів дуже вчасно

Х.З. Чим пересічний підприємець гірший за Білик чи Кошового? Чому одним буй, а другим все (за ваш/наш рахунок).
 показать весь комментарий
 
 
О, зара приймуть це, а потім "шпілі-вілі хаузи" легалізують та зроблять культурними закладами... Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры - Цензор.НЕТ 7753
 показать весь комментарий
 
у врачей масок нет а они квартал и зебилык поддерживать собрались
 показать весь комментарий
 
 
Это хорошая инициатива. Главное чтобы в итоге не вылилось всё в поддержку только квартала 95 и приближенных к нему проектов.
 показать весь комментарий
 
Там велика черга, починаючи від Полплавського і закінчуючі студією «Квартал-95». Всім вистрачить!
 показать весь комментарий
 
 
Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры

Целый вагон ништяков в то время, как бюджет состоит из одной большой дыры. Что-то тут не то. Как бы сейчас большие пацаны не назвали свои заводы и шахты дворцами культуры.
 показать весь комментарий
 
 


от вам аналогічний фортель-мортель

Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 4 ч

Всеукраинская школа онлайн ― это большой пиар-проект не только Зеленского, но и Медведчука.
Зачем посредники? Давайте сразу обращения Путина крутить.
 показать весь комментарий
 
Кожен, хто сидить дома і доїдає куй без солі повинен знати, це все на благо студії «Квартал-95»!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и побольше оскароносных фильмов по героев, патрыотов, волонтеров и обязательно сагу о святом пете, отдавшем свою печень за незалэжнисть украины
 показать весь комментарий
 
ну не дєбіли? в Україні більшість бізнесу в тіні. Що ви можете їм запропонувати? Ну має він для прикладу квітковий магазин. Платить копійки, працівники на мінімалці, а реальних дохід (тіньовий) декілька тисяч євро, залежно від сезону. НУ звільните ви його від податків, так це мізер! Якби це був шведський підприємець, який би половину прибутку у вигляді податків державі віддавав, для нього було би суттєво, а у нас - звільнення від податків, це останнє що їх турбує, звісно окрім одиниць, що працювали по білому...
 показать весь комментарий
 
ЖИТТЯ КУЛЬТУР
08.04.2020 Лесь Белей

Коли людина народжується і освоює першу (рідну) культуру - то це називається інкультурацією. Коли людина уже освоїла рідну культуру, але потім починає опановувати ще одну, не відмовляючись від рідної, то такий процес називають акультурацією (буває добровільною, якщо людина сама прагне нового, або примусовою в умовах завоювання та колонізацій). Коли людина вирішує позбутися однієї з культур (відмовитися від культурних практик, мови, звичаїв), то відбувається декультурація. І коли більшість носіїв однієї культури вливаються (добровільно або примусово) в іншу, то це називають транскультурацією (термін кубинського антрополога Фернандо Ортіса). Транскультурація може призвести до творення нової гібридної культури (неокультурація).
Усі перераховані процеси не є стовідсотково незворотніми. Малопопулярну культуру можна заново відновити завдяки рекультурації на декультурованому ґрунті. Саме тому після радянського періоду, що призвів до потужної транскультурації та неокультурації (творення так званої радянської людини), нам доводиться проводити рекультурацію української культури в Україні (декомунізація - це один з проявів). А ще у житті культур важливу роль відіграє кожен окремий носій. Вдало інкультурована особа навіть після акультурації не захоче позбутися рідної культури і брати участь у транскультурації. - http://uchoose.info/zhyttya-kultur/
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх