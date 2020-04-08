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Все про:пожар (3972) Шмыгаль Денис (213)

 Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль

Кабинет министров предлагает Верховной Раде повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухостоя,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство предлагает повысить штрафы за поджог сухостоя. Год за годом весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух", - написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что ответственность за такие действия должна быть усилена. "Мы предлагаем повысить штрафы с 85 грн до 6 тыс. грн", - сказал премьер.

Раннее соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в экосистемах возникло пожаров на 25% больше, чем в прошлом году. Главная причина - человеческий фактор, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3187680
 
   
 Топ комментарии
 
Минимум 50 000...надо этих уродов наказывать... Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 40
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Тому що ви крадете кошти за скошування трави і нічого не робите,вони накопичується і горить.Чим більше років накопичується тим страшніша пожежа,кретин.
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Непогашений недопалок і знайдіть ту потвору, яка його викинула з машини
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Т.е. ты за то, шоб палить траву. ОК - одного нашли Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 987
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ПАкАзанія я буду давати в іншому місці
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О, теорія заговору. Ну записуй😁, дитина
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Просто стикалася з випаленою місцевістю і описала випадок
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Если серьезно, то тут целый букет статей. И нарушение экологических норм, и жестокое обращение с животными, и уничтожение природных ресурсов... Если по совокупности насчитать, то турма светит полюбЭ.
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можно всех уродов наказывать штрафами, будет выгоднее уродов разводить, чем любой другой экономической деятельностью заниматься.
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Деревня Нарчи в Щучинском районе сгорела почти полностью: 20 домов из 27. Причиной стала попытка местного жителя выжечь сухую траву на своем подворье. Ветер разнес огонь по домам и дворам, большинство из которых были заброшены, сообщает «Белсат».
Сегодня деревня Нарчи напоминает съемочную площадку «Беларусьфильма» для ленты о партизанах и карателях. Одинокие дымоходы на месте бывших домов, обгоревшие деревья, кое-где дым еще поднимается над кучами пепла и почерневшего металлолома.
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Надпись на табличке "Поджигатель домов"

Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7
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та у них дома деревянные, приходилось жить в таком в Белой Руси
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раньше полиция никого не штрафовала на 300 грн
а теперь будет никого не штрафовать на 17000 грн
это сильно поможет?
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можно подумать полиция штрафует-штрафует малолетних дыбилов на 300 грн. а тем всё как с гуся вода. ну, тогда поднимем до 17000. правда , шмыгаль?
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Если бы это правительство предложило бы еще ментам поймать одного - двух поджигателей...
А потом наказать по-максимуму!
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Интересно бы проследить, чем это закончится.
У нас, в районе Ирпеня, столько всем известных стандартных мест для поджигателей, что при желании их можно ловить пачками... Но желания ни у кого нет!
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результат: загаженная и обугленная природа
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Зачем штрафовать, если можно дать от 10 до 15 с конфискацией ?
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лучше до 6333 грывен, шоб було каждому хотя бы по 333
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За неношение маски - от 17 до 34 тысяч, а поджог - всего 6 ?
Сынок Шмыгала часом не пироманьяк (на почве папиной жадности) ?
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ну, правильно, за намордник, ношение которого довольно спорно, 17 штук, а за ******************** - 6....
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Нужно заставлять их сажать деревья, оплачивать саженцы и труд рабочих. Пусть платят как кредит. И еще нужно ввести уголовное наказание для тех, кто выбрасывает мусор в лесах и посадках. Загажено все. Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5143
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