 Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство предлагает повысить штрафы за поджог сухостоя. Год за годом весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух", - написал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что ответственность за такие действия должна быть усилена. "Мы предлагаем повысить штрафы с 85 грн до 6 тыс. грн", - сказал премьер.
Раннее соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства.
Сегодня деревня Нарчи напоминает съемочную площадку «Беларусьфильма» для ленты о партизанах и карателях. Одинокие дымоходы на месте бывших домов, обгоревшие деревья, кое-где дым еще поднимается над кучами пепла и почерневшего металлолома.
а теперь будет никого не штрафовать на 17000 грн
это сильно поможет?
А потом наказать по-максимуму!
У нас, в районе Ирпеня, столько всем известных стандартных мест для поджигателей, что при желании их можно ловить пачками... Но желания ни у кого нет!
Сынок Шмыгала часом не пироманьяк (на почве папиной жадности) ?