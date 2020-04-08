 При Минветеранов во время карантина будет работать оперативный штаб координации оказания помощи

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подписал приказ "О создании оперативного штаба при Министерстве по делам ветеранов Украины по вопросам координации оказания помощи во время пандемии коронавирусной инфекции на территории Украины", - сказано в сообщении.

Оперативный штаб будет ежедневно мониторить обращения ветеранов войны и членов семей погибших воинов по удовлетворению их жизненных потребностей и предоставлению им бытовых услуг, отметили в пресс-службе. Совещания штаба будут проходить каждый день в режиме видеоконференций.

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В состав оперативного штаба вошли 14 представителей общественных организаций и объединений.

Кроме того, на сайте Минветеранов создается отдельная страница по координации работы оперативного штаба, где в свободном доступе будет собрана отчетная информация по поводу оказания помощи ветеранской среде и вся доступная и правдивая информация по борьбе с коронавирусным заболеванием Covid-19.