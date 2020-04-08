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 Политика Украины
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Все про:Новиков (186) Порошенко (18073) Венедиктова (106) Офис генерального прокурора (219)

 Венедиктова открыла уголовное производство против Порошенко. Адвокаты заявляют, что это попытка дискредитировать Верховный Суд на фоне развития "дела Привата"

Генпрокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в ЕРДР относительно возможных противоправных действий пятого президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает "Цензор.НЕТ".

Расследование начато на основании обращения работников Верховного Суда Украины о возможных неправомерных действиях главы государства, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного Суда".

"Указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины проведение досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

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По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, это "попытка завернуть в новую обертку ту абсолютно провальную ситуацию, которая была накануне отставки прокурора Рябошапки".

"Это однозначно продолжение тренда политических преследований. В тот момент, когда Венидиктова была и.о. главы ГБР и когда это место занимал Труба - это все одна и та же история", - отметил Новиков.

"Были опубликованы проекты подозрения, которые Венедиктова пыталась убедить Рябошапку подписать. Он называл их (проекты подозрения. - Ред.) юридическим трэшом. Я могу с ним только согласиться. Попытка переводить в уголовную плоскость вопросы конституционных полномочий президента по поводу назначений судей - это трэш", - подчеркнул адвокат.

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Новиков заявил, что эта попытка будет неуспешной, потому что правового содержания там нет. "Это попытки дискредитировать Верховный Суд и судей Верховного Суда. Некоторое неопределенное время мы не будем знать, кто те сотрудники Верховного Суда, которые подали заявление. ... Это дискредитирует Верховный Суд и внутри страны, и на международном уровне. Это представляет собой попытку установить контроль над Верховным Судом и над судьями", - отметил он.

"Это значит, что на фоне развития "дела Привата" Офис Президента получает дополнительные рычаги контроля над правосудием в Украине. Независимо от того, как эту ситуацию будут комментировать Венидиктова и другие люди, это выглядит именно так", - заявил он.

Новиков также напомнил, что Венедиктова пыталась сдать экзамены на должность судьи Верховного Суда и у нее это не получилось. "Человек, который не попал в Верховный Суд по конкурсу, открывает уголовное дело относительно того, как были назначены люди, которые этот конкурс прошли", - подчеркнул он.

В свою очередь адвокат Игорь Головань заявил: "Хотел бы обратить внимание на факт того, что согласно закону, а там вспоминается на сайте Генеральной прокуратуры, что производство зарегистрировано также по статье 364 УКУ. Но статья 364 УКУ подследственна исключительно Национальному антикоррупционному бюро. Более того, запрещено передавать подследственные НАБУ производства для расследования другими органами досудебного расследования".

"Венедиктова откровенно незаконно передала откровенно противоправное производство своим бывшим подчиненным в ГБР, которое представляет собой специализированную организацию для осуществления незаконных уголовных производств и политических преследований. Мы уже обратились с ходатайством к генпрокурору прекратить нарушение закона и передать это производство в НАБУ, где оно должно быть закрыто немедленно", - добавил Головань.

Адвокаты пятого президента также отметили, что будут отстаивать свою позицию в судебном порядке.

Источник: https://censor.net.ua/n3187677
 
 
 Топ комментарии
 
На экзамене, что недавно провалила Венедиктова у нее тоже было такео монументальное лицо?
Раніше Венедіктова балотувалася на посаду судді ВСУ, але провалила участь у конкурсі, отримавши бал менше мінімально допустимого.
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у зележопых явно медвежья болезнь - обсираются по 5 раз на дню уже год...
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твой цадик хочет мне заплатить?
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вот поэтому очень хорошо Петру Лексеевичу посидеть в камере...

1. подумает о своих шырли-мырли с Ахметовами, Кернесами и Трухановами, и последствиях этого для Украины...

2. Это поможет свернуть шею Блазню....

сплошной профит.... Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 9489
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а Ермаку не хорошо? Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 9123
уродцы вы, зебобики, оправдывающие любую подлость и мерзость служек - фу, паскудство. Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 5130
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Ермаку вообще нужно на виселицу...., он заменил Медведчука порошенко зеленскому...
При порошенко медведчук укрепился, расцвел и скупил телеканалы...
Кореша они были ....
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При Порошенко, Мертветчук сидел тихонько под шконкой и не отсвечивал...
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скупал по ТВ каналу каждые пол.года и ездил каждый месяц на Московию как к себе домой...
Имел бизнес по всей Украине и встречался по ночам с порошенко...
Забыл....?
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Какое он имел влияние на власть, забыл?
И кто ему мог запретить что то покупать? Порошенко?
Так почему же от Зеленского теперь ничего не зависит, когда раньше от Порошенко зависело ВСЁ?
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Встречался по ночам с Порошенко, серьезно?
Может с белошвейкой? Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 8878
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разговор ни о чем...
ты знаешь что пишешь ерунду, я знаю что ты знаешь, мы оба знаем....
найди себе какого нибудь зебила или пороходрачилу им мозг и выжигай....

Пока дружище...
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Мародер дозволив літати медведчуку літати в х уйлососію напряму хоча у нас закрите сполучення.
і от тобі зустрічі мародера спадкового із убивцею Стуса

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7199039/
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ирмекя просто повесят.
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Тепер соєвий має постати в новому образі, не лише пакувальника макаронів, але й невинно переслідуваного. )))
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А Порох так старався ,лякав всіх з трибуни ВР дефолтом голосував за дерибан землі ,а Зеля його кидонув .
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Это в твоем зебанатском мозгу кто то старался и кто то кинул) вы как ничего Порошенке не сделали за год и так и не сделаете -просто будут выборы, во втором туре которых ПАП обойдет бойка-мертветчука)
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Шановна пані ,я ніколи не був ні порохоботом і не зелеботом і ніколи не голосував за цих персонажів і поцілуйте свого пороха в одне місце і ще трошки історії, може ви не пам"ятаєте, колись Порох разом з мертветчуком засновували СДПУ (о) , був міністром економіки в першому уряді Азірова ,так що ці мерзотники варті один одного.
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Та ні - на фоні зе-гниди Порох виглядає ангелом...
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Я з вами згідний, в тому плані що він щось робив корисне для України, а не тільки шкодив як зеля. Але після того як Порошенко пішов на договорняки з владою, вважати його опозиційним політиком не можна.
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Який договорняк? А що, краще дефолт? І ви ukrainec? Та ви вата ватна. Ви хочете повернути Україну в рашку. Подонок.
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Я думаю ви помиляєтесь, це всього лише черговий спектакль для зе-бидла щоб тримати зебидло в тонусі. Я ще відразу після виборів говорив, що в них за душою нема нічого крім порохофобії розігнаної російськими, медвечуківськими та коломойськими ЗМІ, тому вони цю жвачку будуть жувати ще дуже довго.
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Ватный ты длббще, Порох- государственник и патриот,не последний экономист ,рынок земли нужен стране ,особенно с такими поправками !
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Молодець. Розкусила цього ''украинца''.
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Вот вам и реальность Зеленого клоуна,назначить Генеральным прокурором человека ,который в свое время даже не прошел конкурсный отбор на судью Верховного суда..
Блевать хочется...Просто твари !!!!.
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Слов нет, зеленые твари уже ничего не бояться
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особенно умиляет-ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Получается, что Порошенко, будучи высшим должностным лицом страны, совершает некие противозаконные деяния для захвата власти у президента Порошенко.
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Попробуй объясни это 40% оставшихся зебилов, нихрена не выйдет.
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ну Ви мабуть не в курсі, про три гілки влади: законодавчу, виконавчу і судову. Наприклад судову прихопити під контроль мабуть вигідно.
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на винницких болотах?
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ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины" Источник: https://censor.net.ua/n3187677

Зєлє це роздрукуйте і повісте всюди, де воно хоч раз проходить. На всіх стінах та дверях кабміну розвісьте та у Раді, щоб ці турбопринтерові та різні інші "узеленські" розуміли, що їх чекає.
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конченые даунята и зебилята у вас должностями барыжат не особо шифруясь, а эти шота под петю там дальше копают.
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Порохоботи з усіх змін позбігались? )))
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ага. сегодня их цадик обеднеет на двойной оплате.
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Помечтай))) Я зелебобиков в спам опускаю задаром)))
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Безальтернативный падлючий крысчанин Вафельбурх, а не пошел бы ты...работать на такси
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чому досі спадковий панамський злодій мародер і брехун не в тюрмі?
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Розкажіть нам про панамські злочини. Нудно, хоч порегочемо
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дорегочетеся коли вашого соєвого спонсора із ікони оголосять США в міжнародний розшук
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Глухо. Лише смердіти вмієте. Дрпоможу з фактами. В Панамі закрили справу проти Порошенка, за відсутністю складу злочину. Там чекають на шефа венідіктової. "Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту фальсификации, клеветы во время судебного производства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений" А в Америці слідчі чекають на дружбана портнова, беню коломойського
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Рашкотварь,да угомонись ты падла,беги крупы-соль скупай ,ватный ты длбб
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отут Петро і влип по повній
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Пороху даже в + рейтинг все эти дела от зелЕного поднока и марадера зеЛи
рейтинг зеЛи летит на дно.его и его банду ждет ростов
пусть еще заводят Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 336
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А голосування за дерибан землі разом з зеленоїдами теж в плюс ?
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Якраз дерибану Порошенко і не допустив. Тому й скільки правок від Медведчука та Тимошенко.
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Да , робяты ! Акула оказалась синим китом.Пора посыпать голову пеплом и пить горькую...
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Здается мне что эта власть без крови не уйдет, как и власть дваждынесудимого.
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Венедиктова открыла уголовное производство против Порошенко Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 6008

Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 1354

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...дерьмо случается, когда говнокомандующий подбирает на свалке кадры ещё тупЕе и беспринципнее чем он сам, наделяет олигофренов властью и платит им шальное бюджетное и небюджетное бабло.. понятно, что дебилам, калифам на час, сносит крышу, как и этой чорноротой ведьме
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Я уж после совместного голосования по продажи Украины МВФ, был в полной уверенности что договорились. Теперь два варианта:
или разыгрывают "многоходовочку"- Зе старается начать "посевные" в глазах своего электората,но- "вы же знаете наши суды... - они его, сволочи продажные, оправдали... Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 3343 ". Петя в свою очередь, кричит про узурпацию и давления на полит.конкурентов и по-итогу оправдывается в суде за счет "неопровержимых доказательств" в своей "невинности".
Или Петя сам сидит сейчас в ах@е от этой новости и готовит план "Б" на случай если всё "по-взрослому"и придётся валить из Украины,желательно под под именем Mr. Petro Incognito.
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Пусть посадят пэдро. Хуже от этого никому не будет. Зато он со страху может чего ляпнет про олигархов. Пора их уже выводить из Украины как чернильные пятна. Прижились упыри. И крышуют друг-друга лесятилетими.Гешефтят. - Мрази.
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Весь цинізм і підлість зеботів в цьому коменті. Отакі подонки всією душею за зелене лайно.
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Народ, так що це - якійсь судді з Верховного суду заяву на Порошенка накатали? За що? Їх обрали конкурсною комісією, Порошенко підписав церемоніальний указ - а вони накатали телегу?
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