 Жене воина-разведчика нужна помощь в лечении тяжкого недуга, - ветеран ВСУ Рудь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Рудь отметил: "Добрый день! Случилась беда: у одного прекрасного воина, да и просто Человека с большой буквы, в одном из разведбатов заболела жена болезнью почек. Нужна операция. Разведбат постоянно сбрасывается деньгами, но даже им эта сумма не подъемна. Будем рады помощи. Любому - лекарствами, скидками на лекарства и просто добрым словом и молитвой.

Номер карты 5375414118316438".