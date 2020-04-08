 Жене воина-разведчика нужна помощь в лечении тяжкого недуга, - ветеран ВСУ Рудь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Рудь отметил: "Добрый день! Случилась беда: у одного прекрасного воина, да и просто Человека с большой буквы, в одном из разведбатов заболела жена болезнью почек. Нужна операция. Разведбат постоянно сбрасывается деньгами, но даже им эта сумма не подъемна. Будем рады помощи. Любому - лекарствами, скидками на лекарства и просто добрым словом и молитвой.
Номер карты 5375414118316438".
Я написала Вадим Рудь.
Лично я доверяю этой информации и поставила в Привате шаблон на 50 грн.
Остается только менять реквизиты.
50 грн. - не деньги (ну...относительно, конечно, но думаю, что для большинства читателей и писателей - точно!), а кому-то действительно это реальная помощь на операцию, на пополнение счета волонтерам, на нужды штаба сопротивления капитуляции...