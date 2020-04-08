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 Жене воина-разведчика нужна помощь в лечении тяжкого недуга, - ветеран ВСУ Рудь

Ветеран 95-й ОДШБ Вадим Рудь обнародовал информацию, что жене воина-разведчика ВСУ нужна помощь в лечении тяжелой болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Рудь отметил: "Добрый день! Случилась беда: у одного прекрасного воина, да и просто Человека с большой буквы, в одном из разведбатов заболела жена болезнью почек. Нужна операция. Разведбат постоянно сбрасывается деньгами, но даже им эта сумма не подъемна. Будем рады помощи. Любому - лекарствами, скидками на лекарства и просто добрым словом и молитвой.

Номер карты 5375414118316438".

Источник: https://censor.net.ua/n3187676
 
 
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На вказану карту перевести гроші через Приват24 неможливо. Через те що карта не Приватбанка треба вказувати ПІБ отримувача. А вони невідомі...
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Там просто комісія зніметься 5 грн.
Я написала Вадим Рудь.
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Не так часто здесь, на Цензоре, публикуются просьбы о помощи.
Лично я доверяю этой информации и поставила в Привате шаблон на 50 грн.
Остается только менять реквизиты.
50 грн. - не деньги (ну...относительно, конечно, но думаю, что для большинства читателей и писателей - точно!), а кому-то действительно это реальная помощь на операцию, на пополнение счета волонтерам, на нужды штаба сопротивления капитуляции...
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