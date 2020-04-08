 Зараженных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов, - ученые из Германии

Об этом сказано в сообщении на сайте университета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Доктор Кристиан Боммер и профессор Себастьян Фольмер из университета Геттингена использовали оценки смертности от COVID-19 и времени болезни, опубликованные в недавнем выпуске The Lancet Infectious Diseases для того, чтобы проверить качество официальной статистики. Их данные показывают, что страны зафиксировали в среднем только около 6% коронавирусных инфекций, и реальное число инфицированных людей по всему миру уже могло достичь десятков миллионов", - сказано в сообщении.
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В исследовании учитывался тот факт, что в разных странах уровень смертности пациентов с COVID-19 сильно отличается. Это может быть связано с тем, что в разных странах люди по-разному подвержены этому вирусу. В то же время, считают ученые, различия объясняются скорее разницей в качестве собранных данных.
Предыдущие исследования показывали, что уровень смерти пациентов с коронавирусом составляет около 1,38%. В Италии уровень смертности в настоящее время составляет около 9,5%. Ученые делают вывод, что в стране до сих пор было установлено лишь 3,5% инфицированных граждан. В Испании этот процент составляет 1,7%, в США - 1,6%, в Великобритании - 1,2%. Германия, по оценкам ученых, выявила 15,6% инфицированных граждан из общего числа.
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"На резком контрасте с этим Южная Корея, по-видимому, выявила почти половину от всех инфицированных SARS-CoV-2. Авторы считают, что на 31 марта 2020 года в Германии было около 460 тысяч инфицированных. Основываясь на том же методе, они высчитали, что в США более 10 миллионов инфицированных, в Испании - более пяти миллионов, в Италии - около трех миллионов и в Великобритании - около двух миллионов", - сообщает университет.
Согласно официальным данным института Роберта Коха на среду, 8 апреля, в Германии коронавирусом заражено 103 тысячи 228 человек.
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Господа очевидность)
Главное табличку правильную нарисовать "Ученый"
И этим подтвердить любую теорию, вплоть до того, что Мамонты вымерли от Коронавируса, который завезли Марсиане.
Хочу себе такую как у них работу - сидишь, пьешь чай с умным лицом, фантазируешь, а тебе не маленькие деньги за это платят!
Где учат так хорошо догадываться о неизвестном и не понятном?
Я б сходил на лекции!
У меня проблемы с дебилами, которые ходят строем и думают что от этого все остальные дурнее их.
Разговор закончен, клоун в погонах. Равнйсь, смирно, разойдись, можно курить ))
Заразилось 1000, 800 перенесло заразу на ногах, даже не заметив (в статистику не попали), 100 - с серьезным соплями(в статистику не попали), 100 попали в больницу и в статистику.
из этих 100 выздоровело скажем 30 умерло 60, и ты сделал гениальный вывод:
Летальность 60%.
Или повторяешь бред таких же, которые тоже ничего не исследовали?
Вас не смущает слово "могло" в этом заявлении ученых?
Лично меня терзает вопрос, "могло" оно на сколько процентов?
И на сколько "НЕ могло"?
Если ты смотришь на луне и видишь ее кусочек, это не значит что остальной луны не существует, ты просто ее не видишь.
Но ты заявляешь что на данный момент всей остальной луны не существует, но она потом появится.
Нет исследований, нет фактов, нет точной статистки, поэтому выдвигать теории удел тех, кто реально хочет испортить балобольством репутацию. Потом за слова им же будет стыдно!
И второй вопрос, а сколько у тебя высших образований, сколько ты языков знаешь и есть ли у тебя ученая степень, что ты мне про науку рассказываешь? Спрашиваю, чтоб знать, может мне нужно перед тобой быстро извинится, узнав о твоем образовании и широчайшем интеллекте по сравнению с моими жалкими 3-мя высшими? ))
сведения о моей реальной личности в Сети свечу лишь фрагментарно. могу сказать, что знаю японский. это я уже засветил. а пиписьками померится можно. только немножко не так, как ты хочешь.
-
А по поводу сведений о тебе лучше не продолжать. Дальше все ясно ))
На будущее - добрый совет, думать что пишешь ))
Total Cases Total Deaths Tests/1M pop
Ukraine 1,668 52 165
Niger 278 11 173
Qatar 2,057 6 14,515 Объективная картина
Russia 8,672 63 6,237 Лже-статистика Cases
April 08, 2020
www.worldometers.info/coronavirus/
Или иметь воспаление легких, но не лечиться и оно как бы само собой проходит?
Или подхватил корону и отделался только насморком?
А другой человек умер даже не смотря на применение ИВЛ?
Даже, если будем сидеть два месяца дома, нам его может принести с теми же продуктами курьер с легким покашливанием. Молчу уже про сборщиков, которые берут все коробки и пакеты руками, пусть даже и в перчатках.
Карантин преследует единственную цель: замедлить распространение, т.е. чтобы одновременно не заболело слишком большое количество людей. Иначе это парализует систему здравоохранения.
При чем, как написано в новости ниже, вот только что бухали вместе, и сразу все больные!
И я так понимаю, здоровые мужики бухали...не хиляки какие-то доходные...
И заболели гриппом? Почти летом? При температуре +15-20?