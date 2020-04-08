EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  6905  59
Материалы по теме:
Все про:Германия (3570) Испания (544) Италия (1103) карантин (2632) Южная Корея (135) COVID-19 (3420) коронавирус (2018)

 Зараженных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов, - ученые из Германии

Ученые из университета Геттингена утверждают, что реальное число зараженных коронавирусом в мире намного больше, чем зафиксировано в официальной статистике. Точнее всего, по их мнению, представлены статистические данные из Южной Кореи - там обнаружили около половины зараженных.

Об этом сказано в сообщении на сайте университета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Доктор Кристиан Боммер и профессор Себастьян Фольмер из университета Геттингена использовали оценки смертности от COVID-19 и времени болезни, опубликованные в недавнем выпуске The Lancet Infectious Diseases для того, чтобы проверить качество официальной статистики. Их данные показывают, что страны зафиксировали в среднем только около 6% коронавирусных инфекций, и реальное число инфицированных людей по всему миру уже могло достичь десятков миллионов", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин, - Шмыгаль. ВИДЕО

В исследовании учитывался тот факт, что в разных странах уровень смертности пациентов с COVID-19 сильно отличается. Это может быть связано с тем, что в разных странах люди по-разному подвержены этому вирусу. В то же время, считают ученые, различия объясняются скорее разницей в качестве собранных данных.

Предыдущие исследования показывали, что уровень смерти пациентов с коронавирусом составляет около 1,38%. В Италии уровень смертности в настоящее время составляет около 9,5%. Ученые делают вывод, что в стране до сих пор было установлено лишь 3,5% инфицированных граждан. В Испании этот процент составляет 1,7%, в США - 1,6%, в Великобритании - 1,2%. Германия, по оценкам ученых, выявила 15,6% инфицированных граждан из общего числа.

Также на Цензор.НЕТ: "Они ошиблись по многим вопросам", - Трамп подумывает приостановить финансирование ВОЗ

"На резком контрасте с этим Южная Корея, по-видимому, выявила почти половину от всех инфицированных SARS-CoV-2. Авторы считают, что на 31 марта 2020 года в Германии было около 460 тысяч инфицированных. Основываясь на том же методе, они высчитали, что в США более 10 миллионов инфицированных, в Испании - более пяти миллионов, в Италии - около трех миллионов и в Великобритании - около двух миллионов", - сообщает университет.

Согласно официальным данным института Роберта Коха на среду, 8 апреля, в Германии коронавирусом заражено 103 тысячи 228 человек.

Читайте также: После четырех дней снижения в Испании снова фиксируют рост числа умерших от коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3187674
 
 
 Топ комментарии
 
Удобно ученым - всегда можно взять и подтасовать факты, и сослаться на магическое "мы не знаем" и "плохо изучено".
И этим подтвердить любую теорию, вплоть до того, что Мамонты вымерли от Коронавируса, который завезли Марсиане.
Хочу себе такую как у них работу - сидишь, пьешь чай с умным лицом, фантазируешь, а тебе не маленькие деньги за это платят! Зараженных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов, - ученые из Германии - Цензор.НЕТ 4349
 показать весь комментарий
 
"шанс помереть если заразился 60% - чушь собачья."
Заразилось 1000, 800 перенесло заразу на ногах, даже не заметив (в статистику не попали), 100 - с серьезным соплями(в статистику не попали), 100 попали в больницу и в статистику.
из этих 100 выздоровело скажем 30 умерло 60, и ты сделал гениальный вывод:
Летальность 60%.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тут все от человека зависит, очень много людей практически не заметило что больны или уже переболели а для других это смертельно. Это будет длится долго еще до появления вакцины или когда все переболеют.
 показать весь комментарий
 
 
Вакцини від мінливого вірусу, від якого не може бути імунітету, а значить, не може бути і вакцини ... https://timenewlife.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html?spref=fb&fbclid=IwAR1vW60-P53kMPzn2YYIs6PZ2zCmPFz9FjpnFGhTV-9iIycjjkptxhNcC6w
 показать весь комментарий
 
 
Германские ученые решили превзойти британских?
Господа очевидность)
 показать весь комментарий
 
 
Да, нолики сидишь рисуешь, а тебе миллионы в карман капают, которые на борьбу с COVID, отстегивают.
Главное табличку правильную нарисовать "Ученый"
 показать весь комментарий
 
 
Получается если в США выявлены всего 1,6% то уже заражено 25 миллионов.
 показать весь комментарий
 
как заразятся так и вылечатся, большая часть и не заметит
 показать весь комментарий
 
 
Удобно ученым - всегда можно взять и подтасовать факты, и сослаться на магическое "мы не знаем" и "плохо изучено".
И этим подтвердить любую теорию, вплоть до того, что Мамонты вымерли от Коронавируса, который завезли Марсиане.
Хочу себе такую как у них работу - сидишь, пьешь чай с умным лицом, фантазируешь, а тебе не маленькие деньги за это платят! Зараженных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов, - ученые из Германии - Цензор.НЕТ 4349
 показать весь комментарий
 
 
очень много чего нужно уметь. самое трудное - научиться догадываться.
 показать весь комментарий
 
Ну да, согласен, особенно трудно догадываться о том, чего не знаешь совсем и плохо понимаешь что это вообще такое.
Где учат так хорошо догадываться о неизвестном и не понятном?
Я б сходил на лекции! Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини - Цензор.НЕТ 2810
 показать весь комментарий
 
 
нигде, но тестик могу подбросить, если не боишься общаться по e-mail. админам не нравится, когда я выкладываю прямо здесь.
 показать весь комментарий
 
О, у тебя тестик есть? Ты по тестику на какую ученую степень тянешь? Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини - Цензор.НЕТ 1625
 показать весь комментарий
 
Лучше спрошу про линию на лбу - она от фуражки? Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини - Цензор.НЕТ 1029
 показать весь комментарий
 
 
ты знаешь, кто такой Глеб Капустин? так тебе до его уровня ещё расти и расти, балабон.
 показать весь комментарий
 
Отдыхай, не все ж строем и с песней ходить стуча сапогами ))
 показать весь комментарий
 
 
а если бы молчал, выглядел бы вполне приличным человеком, трусишка. проблемы с бабами?
 показать весь комментарий
 
Я с командирами эскадронов подводных дирижаблей даже не спорю.
У меня проблемы с дебилами, которые ходят строем и думают что от этого все остальные дурнее их.
Разговор закончен, клоун в погонах. Равнйсь, смирно, разойдись, можно курить ))
 показать весь комментарий
 
 
... в медицині ці "теоретики" як кати, але скільки грантів отримують на всяку фігню... в світі, до пандемії, великі гроші йщли на вивчення сексуальних вподобань равликів, безсоння і психоз у сурікатів.... а скілько американських грошей пішло на вивчення теоретичної фізики.....
 показать весь комментарий
 
у нас официально умерло в полтора раза больше чем выздоровело, по официальным данным. получается, шанс помереть, если заразился, 60%. (летальность это или смертность - хз)
 показать весь комментарий
 
 
"шанс помереть если заразился 60% - чушь собачья."
Заразилось 1000, 800 перенесло заразу на ногах, даже не заметив (в статистику не попали), 100 - с серьезным соплями(в статистику не попали), 100 попали в больницу и в статистику.
из этих 100 выздоровело скажем 30 умерло 60, и ты сделал гениальный вывод:
Летальность 60%.
 показать весь комментарий
 
 
Ты исследования проводил сколько заразилось, но не попало в статистику???
Или повторяешь бред таких же, которые тоже ничего не исследовали?
 показать весь комментарий
 
Да. Исследование сделано. Но это засекречены данные СБУ.
 показать весь комментарий
 
 
якийсь поц вважає себе розумнішим за професорів Геттінгенського університету
 показать весь комментарий
 
Багато "поців" з більш відомих Інститутів та лабораторій вважають себе розумнішими, бо сидять та не киздять як ці, бо не володіють фактами!
 показать весь комментарий
 
 
А Вы?
Вас не смущает слово "могло" в этом заявлении ученых?
Лично меня терзает вопрос, "могло" оно на сколько процентов?
И на сколько "НЕ могло"?
 показать весь комментарий
 
 
наука на то и наука что говорит "могло". Всегда есть ненулевая вероятность ошибки. Однако это не означает, что она есть, типичная перестраховка. Любое открытие например это не 100% гарантия верности, 5 сигм есть? - ок - значит считаем достоверным. Так что тут придирки к словам ничего не меняют.
 показать весь комментарий
 
если "даже не заметил" то наверное и включать в любую статистику никто нигде не будет. а то что включают - то и имеем. сейчас - 60%. а когда заболевшая тысяча через две-три недели выздоровеет\помрет - проценты соответственно поменяются (или нет).
 показать весь комментарий
 
прямо вот сейчас летальность НЕ 60%. Летальность неизвестна. 60% это цифра от фонаря. И завтра и послезавтра летальность будет примерно одинакова, мы ее просто НЕ ЗНАЕМ.
Если ты смотришь на луне и видишь ее кусочек, это не значит что остальной луны не существует, ты просто ее не видишь.
Но ты заявляешь что на данный момент всей остальной луны не существует, но она потом появится.
 показать весь комментарий
 
 
есть такое понятие, как экстраполяция. и пока 50% вполне держится (среди выздоровевших\умерших).
 показать весь комментарий
 
Ну, вирусов в мире много. И не менее опасных, так что теперь годами на карантин экономики всего мира ставить?
 показать весь комментарий
 
 
Почему вот этих ученых не спрашивали? Важно каждое мнение, тем более никто никаких исследований не проводит - просто мнения высказывают!
Зараженных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов, - ученые из Германии - Цензор.НЕТ 7967
 показать весь комментарий
 
 
Кирилл, репутация не пострадает, потому что я в отличии от балаболов -ученых свои теории коронавируса не выдвигаю.
Нет исследований, нет фактов, нет точной статистки, поэтому выдвигать теории удел тех, кто реально хочет испортить балобольством репутацию. Потом за слова им же будет стыдно!
 показать весь комментарий
 
 
хочешь - порть. просто рассуждения твои звучат... очень в духе пролетарских теорий классового превосходства. наука - занятие муторное и совершенно не похоже на публицистику.
 показать весь комментарий
 
 
Кирилл, стесняюсь спросить, а кто-то спрашивал у тебя какие-то разрешения, что ты с барского плеча "Хочешь-порть"?
И второй вопрос, а сколько у тебя высших образований, сколько ты языков знаешь и есть ли у тебя ученая степень, что ты мне про науку рассказываешь? Спрашиваю, чтоб знать, может мне нужно перед тобой быстро извинится, узнав о твоем образовании и широчайшем интеллекте по сравнению с моими жалкими 3-мя высшими? ))
 показать весь комментарий
 
 
как-то ты акценты не так расставил. не было там барства. просто нежелание продолжать тему.

сведения о моей реальной личности в Сети свечу лишь фрагментарно. могу сказать, что знаю японский. это я уже засветил. а пиписьками померится можно. только немножко не так, как ты хочешь.
 показать весь комментарий
 
 
Так тебя никто не звал продолжать. Сам дописываешь после моего поста- сам не хочешь. Лично мне- странно это.
-
А по поводу сведений о тебе лучше не продолжать. Дальше все ясно ))
На будущее - добрый совет, думать что пишешь ))
Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини - Цензор.НЕТ 7972
 показать весь комментарий
 
 
такой был замах и такой жидкий слив... Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини - Цензор.НЕТ 817 очень плохо выглядишь. если мужик намекает на поединок, перчатку нужно поднимать.
 показать весь комментарий
 
Знаешь, когда начиналось про науку, а теперь ты перешел на письки - мне нечего мерять с таким челом... Ты фуражку иногда снимай, она голову передавливает тебе - мозг плохо работать начинает ))
 показать весь комментарий
 
 
Не вижу заведомой туфты. У учёных. Вижу идиотизм карантинов.
 показать весь комментарий
 
 
Украина заражена в несколько раз больше России:
Total Cases Total Deaths Tests/1M pop
Ukraine 1,668 52 165
Niger 278 11 173
Qatar 2,057 6 14,515 Объективная картина
Russia 8,672 63 6,237 Лже-статистика Cases
April 08, 2020
www.worldometers.info/coronavirus/
 показать весь комментарий
 
ну так чего удивительного при таком числе вернувшихся заробитчан
 показать весь комментарий
 
 
Корону знайшли в аборигенів на острові Пасхи (3500 км по периметру ні душі)
 показать весь комментарий
 
 
Я не могу понять: как воспаление легких можно перенести и не заметить?
Или иметь воспаление легких, но не лечиться и оно как бы само собой проходит?
Или подхватил корону и отделался только насморком?
А другой человек умер даже не смотря на применение ИВЛ?
 показать весь комментарий
 
Воспаление лёгких - это уже тяжёлая форма. В лёгкой форме может быть небольшое повышение температуры, першение в горле... Не думаю, что с воспалением лёгких люди не лечились. Но лёгкую форму вполне могли и не заметить.
 показать весь комментарий
 
 
Создается впечатление, что так или иначе мы все переболеем.
Даже, если будем сидеть два месяца дома, нам его может принести с теми же продуктами курьер с легким покашливанием. Молчу уже про сборщиков, которые берут все коробки и пакеты руками, пусть даже и в перчатках.
 показать весь комментарий
 
Ну вообще то в Германии так и говорят: переболеет 80% населения.
Карантин преследует единственную цель: замедлить распространение, т.е. чтобы одновременно не заболело слишком большое количество людей. Иначе это парализует систему здравоохранения.
 показать весь комментарий
 
Это всё индивидуально.Смертность не превышает 10%.Это обычный грипп,из которого раздули шарик до размеров *********
 показать весь комментарий
 
 
Но почему так легко контактирующие заражаются?
При чем, как написано в новости ниже, вот только что бухали вместе, и сразу все больные!
И я так понимаю, здоровые мужики бухали...не хиляки какие-то доходные...
И заболели гриппом? Почти летом? При температуре +15-20?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх