 В Киеве горит 2 тыс. кв. м. склада лакокрасочных материалов, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 кв. В 15:35 площадь пожара составляет 2000 кв.м.", - говорится в сообщении

Предварительно жертв и пострадавших нет.

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К тушению пожара привлечены 65 человек личного состава и 16 едениц техники ГСЧС.

Спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "Украина 24" отметила, что тушение пожара проходит со сложностями.

"Тушение осложняется тем, что ни один пожарный гидрант, находящийся на территории этого объекта, не работает. То есть, на данный момент тушение выполняется с помощью подвоза воды, но, чтобы вы понимали, воды в пожарном автомобиле хватает на 5-7 минут. Пока на месте работают сотрудники "Киевводоканала", но, к сожалению, пока что достаточного количества воды у спасателей нет, чтобы локализировать пожар и погасить его", - подчеркнула она.

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Также Водолага сообщила, что причиной возгорания стал разожженный на улице мангал, огонь с которого из-за ветра перекинулся сначала на сложенное на территории дерево и сухие листья, а после на склад.