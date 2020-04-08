 Фигуранты записей Лероса Штанько и Шумский: Для брата Ермака собрали около $100 тыс. Заявления в НАБУ уже написали

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Штанько и Шумский рассказали в интервью Bihus.Info.

"До сотни тысяч долларов были переданы (брату главы ОП Андрея Ермака. - Ред.) Денису. Деньги передавались Денису для того, чтобы он – он не был должностным лицом – чтобы он двигал проект. Была ли это неправомерная выгода – пусть устанавливают следователи", - утверждает Штанько.

При этом он говорит, что первые 10 тысяч получил и сам Андрей Ермак: "Это был первый кандидат, и я это слышал лично. Человек на Госгеокадастр". По словам Штанько, речь идет об Александре Луцком, который якобы заплатил 10 тысяч долларов за то, чтобы быть назначенным на главу Госгеокадастра.

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Штанько и Шумский также сообщили, что в воскресенье, 5 апреля, их уже допросили в НАБУ.

"Мы написали заявления о совершении преступления и допросились по этому поводу", - заявил Штанько.

По их словам, в их заявлениях изложены "факты мошенничества и признаки коррупции" и касаются они Андрея и Дениса Ермаков.

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29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".