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 Фигуранты записей Лероса Штанько и Шумский: Для брата Ермака собрали около $100 тыс. Заявления в НАБУ уже написали

Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на так называемых "пленках Ермака" вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, заявляют, что написали заявления в Национальное антикоррупционное бюро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Штанько и Шумский рассказали в интервью Bihus.Info.

"До сотни тысяч долларов были переданы (брату главы ОП Андрея Ермака. - Ред.) Денису. Деньги передавались Денису для того, чтобы он – он не был должностным лицом – чтобы он двигал проект. Была ли это неправомерная выгода – пусть устанавливают следователи", - утверждает Штанько.

При этом он говорит, что первые 10 тысяч получил и сам Андрей Ермак: "Это был первый кандидат, и я это слышал лично. Человек на Госгеокадастр". По словам Штанько, речь идет об Александре Луцком, который якобы заплатил 10 тысяч долларов за то, чтобы быть назначенным на главу Госгеокадастра.

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Штанько и Шумский также сообщили, что в воскресенье, 5 апреля, их уже допросили в НАБУ.

"Мы написали заявления о совершении преступления и допросились по этому поводу", - заявил Штанько.

По их словам, в их заявлениях изложены "факты мошенничества и признаки коррупции" и касаются они Андрея и Дениса Ермаков.

Смотрите также: Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю. ВИДЕО+ФОТО

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/n3187672
 
   
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А яким чином тут Петро Олексійович?
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То чого ти виперся- сиди "запарєбріком".
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То ким же треба бути, щоб програти пану Зеленському? Я навіть й слів таких не знаю!)
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идиотизму нет предела, стоило организаторам замутить кастинг и флэшмобы ток-шоу министр на час, как их тут же стали рекламировать по всей стране
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вот идиоты......мог бы сказать , что токо за минет договаривался!....деньги конечно большие, но просто шлюхи оч дорогие!)))
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В юриспруденции как неточной общественной науке ВСЕГДА есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.
Так и появились касты неприкасаемых и мажоров, которым закон не указ.
Потом и на дорогах такие 20-летние мажор(к)и убивают сразу по 6 человек в ДТП.

Посмотрим - дойдет ли это дело до суда...

Неразборчивость в соратниках на государственных постах, неумение отделять зерна от плевел, профессионала от подхалима, в итоге - неспособность создать высокопрофессиональную команду для реального, а не бутафорского реформирования страны.
Дипломированных юристов во власти полно. А в стране справедливости нет
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Сейчас крыша мычать о дружбе и показывать видосики начнет.
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Дійсно смішно. Ш+Ш лайк до карми. Справа - пшик)))
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