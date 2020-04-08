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Все про:Житомирщина (845) карантин (2632) Польша (5162) заробитчане (410) Бунечко (9) COVID-19 (3420) коронавирус (2018)

 Праздновали возвращение друга из Польши: на Житомирщине 8 человек заразились коронавирусом

В Малине Житомирской области компания собралась отпраздновать возвращение друга с заработков в Польше. В результате 8 человек заразились коронавирусом, город могут взять в санитарное кольцо.

Об этом рассказал на брифинге председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него.

"В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку — 8 случаев в Малине", — сообщил председатель ОГА.

В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пенсионерка, заболевшая COVID-19 на Житомирщине, скрывает, где могла заразиться, - ОГА

Сейчас в Малине, где выявлено больше всего в области случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина.

"Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города", — сказал Бунечко.

Также на Цензор.НЕТ: 48-летний житель Бердичева умер от COVID-19, - Житомирская ОГА

В Житомирской области за последние сутки зафиксировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В целом количество инфицированных составляет 27 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3187669
 
 
 Топ комментарии
 
Спонсор выпивки просто приехал! Праздновали возвращение друга из Польши: на Житомирщине 8 человек заразились коронавирусом - Цензор.НЕТ 7963
Когда бухнуть хочется, а не за что...
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Спонсор выпивки просто приехал! Праздновали возвращение друга из Польши: на Житомирщине 8 человек заразились коронавирусом - Цензор.НЕТ 7963
Когда бухнуть хочется, а не за что...
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Удивляет безграничная тупость людей. Им хоть в лоб, хоть по лбу, а они свое. Как зомби или биороботы.
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не обобщайте всех людей, это просто закарпатские рагули
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Рагуль, карту купи! Где Карпаты (и уж тем более Закарпатье), а где Житомирская область посмотри! Святкували повернення друга з Польщі: на Житомирщині 8 осіб заразилися коронавірусом - Цензор.НЕТ 5474
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А, пардон... просто рагули
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Т.е. хто поддержует отакие танцы на дроти тот украинец, а кто не кацап?
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Ты берега попутал, лапоть? Заклей свою подошву, а то оторвется ненароком.
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Ну не идиоты, а теперь выкинут кучу денег на лечение и прибьют дружка что их заразил.))
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Тот случай когда не зазорно бухать в одиночку Святкували повернення друга з Польщі: на Житомирщині 8 осіб заразилися коронавірусом - Цензор.НЕТ 6735
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пий собі самаа-а Святкували повернення друга з Польщі: на Житомирщині 8 осіб заразилися коронавірусом - Цензор.НЕТ 1603
коли біля тебе нікого нема...
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Лиш вона лиш вона бухатиме сама
Буде пити не пьяніти від дешевого вина
Я наллю їй самогону аж бринітиме кришталь
Та хіба зуміє баба перепити мужика
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Не зовсім розумію за що прибити його потрібно, він ж не знав що інфікований, та і їх силою навряд чи на п'янку тягнули.
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Это Былина Игорек бухал что-ли со своими алкашами???

Он не просыхает.
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Оце так побухали... Хто там кричав що вживання спиртовмісних рідин запобігає зараженню на коронавірус? Пора вже таких дебілів чіпувати.
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просто не нада было цаловацца на бродаршафт с фразой ты меня уважаешь Праздновали возвращение друга из Польши: на Житомирщине 8 человек заразились коронавирусом - Цензор.НЕТ 993
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нужно признать, празднование удалось и у выживших оно останется ярким воспоминанием в их инвалидных лёгких.
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празнуй, не празнуй, а если вирус действительно так опасен то переболееют усе. Да и говорят, что для 80% он пройдет бессимптомно. Так вот 20 % от 8 ребят это полтора человека у кого могут быть осложнения, так шо наливай Праздновали возвращение друга из Польши: на Житомирщине 8 человек заразились коронавирусом - Цензор.НЕТ 880
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Как бухать так за троих, а как "осложнения" так "полтора человека"!? Центр Разумкова должен заняться этим феноменом.
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А сколько таких из Польши. Мать честная.
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Европейские ценности еще никто не отменял.
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Ну, спасибо Зеле, он все продолжает завозить людей под честное слово о соблюдении ими самоизоляции. А полиция с ног сбилась ловить их потом по всей Украине.
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вирус идиотам не помеха - любит шашлык и хорошую компанию
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Это как раз тот случай, когда поху.сты не выживут.
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Перефразируя Лёлика...не беспокойтесь ляжем все.
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Дебилы. Сидите дома, недоумки хреновы! Скучно, зато живые будете. Нет, курва, мудакам выпал случай побухать на халяву....ладно, сами могут подохнуть - кретинов не жалко, но других заразили, они-то при чем? И, кстати, подобного мудачья хватает везде - в Нью-Йорке отара таких дебилов устроила массовую вечеринку в знак протеста против карантинных мер, почти два десятка из этих дятлов в реанимации сейчас, а сколько они заразили непричастных к этому дебилизму людей - неизвестно.
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теперь продолжат праздновать в одной палате
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Они отмечали приезд со словами: Та не бойтесь, пацаны! Водка весь коронавирус убивает!!!
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Постойте, так это ведь эталонные зебилы
Больше чем уверен, что каждый из этих зегенератов бегал год назад с улыбкой дебила и повторял: Зе! Зе! Хужо не будет!
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Молодці! Заслужили частинку Шнобелівської (Дарвінівської) премії!
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тю, а я думав що українці мокшан зневажають, а воно он що...
а ти, "молдованин" у лаптях часом не брешеш?
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Знаєш таке чарівне українське слово, як "дупа"? Так тобі Пора домой - в дупу.
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Что с тебя молдавского недоумка взять, что не знает что Бердичев в Житомирской области, которую к западным областям только молдаван может отнести.
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він такий молдованин, як Зеленський українець
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Там тоже вати вистачає, починаючи з президента.
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У чому пробелма? Є хтось, хто вважає, що вони не заслужено захворіли? Це природній відбір! менше у Зеленського буде виборців.
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Лютый бред. Вирус уже диагностируют практически по всей стране, а они собрались этот город в санитарное кольцо брать. Зачем? Чтоб вирус в Киев не попал? Так он и так уже в Киеве. Не пойму я логику этого всего.
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Страшно представить, что нас ждет,когда на праздники приедут 200 тыс ...Они ведь приедут не для того ,чтобы праздники провести в самоизоляции.Вот это будет бомба.
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Друх друзякам подарочки подвез.
И сколько таких "друзей" перевезли сюда за это время???
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а вы запускайте побольше из-за бугра в страну инфекцию...
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