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Все про:Киев (18899) пожар (3972) радиация (241) Чернобыль (365)

 Радиация в Киеве в норме, - Центр ядерной и радиационной безопасности. КАРТА

Пожар в Чернобыльской зоне не приведет к превышению максимально допустимой концентрации радиоцезия в воздухе столицы.

Об этом сказано в сообщении Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Максимальное значение концентрации радиоцезия (Cs-137) в воздухе в северо-западной части Киева в среду не превысит допустимые безопасные показатели, прогнозируют эксперты.

"По прогнозным расчетам, потенциальной концентрации Cs-137 в околоземном слое атмосферного воздуха северо-западной части Киева максимальные значения могут достичь 1,0-2,0 мБк/м3 в период с 13:00 до 15:00 8 апреля 2020 года", - говорится в сообщении центра.

Радиация в Киеве в норме, - Центр ядерной и радиационной безопасности 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция установила злоумышленника, по вине которого выгорели 5 гектаров лесничества в Чернобыльской зоне

При этом в нем отмечается, что, согласно нормам радиационной безопасности Украины (НРБУ-97), допустимая концентрация Cs-137 (PC inhal В) установлена на уровне 800 мБк/м3.

По глобальным данным метеорологического прогноза GFS NOAA (США), в течение дня 8 апреля направление ветра в Киевской области носит изменчивый характер.

Как отмечается, сотрудники Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности провели ряд прогнозных оценок распространения потенциально загрязненного облака, причиной которого стал пожар в Чернобыльской зоне.

Также на Цензор.НЕТ: Пожар в зоне ЧАЭС распространился на территорию более 100 гектаров, на отдельных участках был зафиксирован повышенный радиационный фон

Источник: https://censor.net.ua/n3187665
 
 
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Спасибо, а то все прямо извелись вопросом - как там радиация?..
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Спите, жители Багдада. В Багдаде всё спокойно.
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Киев в смоге то ли пожара, то ли Зеленский опять что-то курит, цезия нет.
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Хто ж йому той цезій дасть грацця? Бо точно, що скурить...
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а в это время зеленая радиация вместе с шоколадной разъедают основы незалэжности
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Почему-то после таких сообщений становится неспокойно............
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Не, эту срань гнало с юга (хоть на схеме нарисовано с востока), а не с севера.
Экологически чистые оксид углерода, циан водорода, хлористый водород, акролеин, окислы азота, без примеси цезия.
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Что вы нам тычете один лишь цезий ? А остальные показатели? Кожа лица горит от разражения, словно песком сыпанули - так же было и первые годы после 1986-го когда рванул Чернобыль. Кто тогда был совершеннолетним - хорошо помнит. На улице довольно сильный ветер, пол пятого вечера, а синяя дымка видна невооружённым глазом. Горло першит, в глазах ощутимая резь, есть лёгкая слабость - конечно, сейчас удобно свалить на вирусы, а особенно, когда 16000 поправок в защиту Коломойского. Не удивлюсь, если если чернобыльским поджигателям платилось из денег Бени фициара - великого патриота Украины.
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