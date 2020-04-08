EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  2421  6
Материалы по теме:
Все про:карантин (2632) Минздрав (2498) похороны (1067) COVID-19 (3420) коронавирус (2018)

 Минздрав утвердил рекомендации по погребению умерших от коронавируса

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по безопасному захоронению умерших от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Министерство рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:

- к обрядам перед погребением, в случае крайней необходимости, может допускаться не более 10 человек при условии одновременного пребывания в помещении;
- не более 1 человека на 10 квадратных метров;
- во время обряда между присутствующими должна быть безопасная дистанция в 1,5 метра;
- поцелуи тела умершего запрещаются, так как существует прямая возможность инфицирования;
- захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
- органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, которые присутствовали при погребении.

Для медицинских работников, которые непосредственно контактируют с телами, действуют следующие правила:

- обязательное использование средств индивидуальной защиты: перчаток, водостойкого изоляционного халата с длинными рукавами;
- во время вскрытия тела обязательное использование водостойкого изоляционного халата с длинными рукавами или комбинезона, очков или защитного щитка, респиратора с классом защиты не ниже FFP2, медицинской одноразовой шапочки;
- во время транспортировки тела в морг обязательное использование средств индивидуальной защиты, исключающих возможность инфицирования через контакт с физиологическими жидкостями. Контакты с телом должны быть минимизированы;
- при транспортировке в крематорий или места захоронения рекомендуется применять непроницаемые герметичные пакеты-мешки для тела;
- для помещения где находился умерший рекомендуется обычная уборка помещений с последующим проведением заключительной дезинфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательного требования кремировать умерших от COVID-19 нет: это решают органы самоуправления с родственниками, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3187663
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А масок в аптеке нет . Отлично , читайте рекомендацию .
 показать весь комментарий
 
 
что и требовалось доказать - "Природний" ( ключевое) "Вирус" Минздрав утвердил рекомендации по погребению умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 9804 - живее всех живых...
Через полгода-год всем расскажут что ето ЕСТЬ...
 показать весь комментарий
 
Министров можно в общую могилу и разровнять, а вот президента нужно кремировать, чтоб не ожил.
 показать весь комментарий
 
Плохие мысли . За него 73% . Пусть до конца осознают .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх