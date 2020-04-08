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Все про:вооружение (3331) Кабмин (11980) экспорт (609) монополия (86) ОПК (15) Панаиотиди (7)

 Кабмин демонополизировал экспорт вооружения и военной техники, - замглавы Минэкономики Панаиотиди

Кабинет Министров утвердил изменения в постановление, регулирующее правила экспорта вооружения и военной техники.

Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди, передает Цензор.НЕТ.

"Демонополизации экспорта ВВТ (вооружения и военной техники. - Ред.) быть! Только что Правительство проголосовало внесение изменений в постановление 1228 и исключило пункт 2 постановления 1228", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минэкономики инициирует демонополизацию экспорта вооружения, - замминистра Панаиотиди

Ранее Минэкономики подготовило постановление о демонополизации экспорта вооружения и военной техники.

Кабмин демонополизировал экспорт вооружения и военной техники, - замглавы Минэкономики Панаиотиди 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187659
 
 
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Почему только рашке? Там очередь покупателей выстроится... Индия, Китай, другие азиатские страны, все у кого есть деньги
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ну таки в Афганистан уже летом ермак пути продажи оружия начал искать
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думаю,шо первой будет раха...не потому,шо ей нужно,а потому,шоб не досталось ВСУ
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Постанова с 1999 года. Ничего плохого в самостоятельном экспорте вооружения нет. Тем более при нынешней власти. У которой ни мозгов, ни порядочности просто нет
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то есть теперь душман из оборонпрома.может продавать чего захочет и кому захочет?
хошь-ольху рашке,хошь-беспилотники душманам.
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Оборонпром госпредприятие, которое и так продает все что кому хочет и куда хочет, лишь бы украсть. Это скорее закон, чтобы продавать и не платить налоги. Учитывая "мощности" оборонной промышленности - то продавать особенно нечего, разве что воровать со складов, и продавать.
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Эту тему сочинило еще правительство Гройсмана. Так сказать "лебединая песня" від 17 липня 2019 р. № 634. разница только в том, что планировали разрешить в 2024 году
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Луки, стрелы, бумеранги!
Продам усем пупуасам и бушменам!!
🤣🤣
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разве что дубинки, для производства луков нет кадров.
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Перед тем как писать чушь, поинтересуйся сколько на военных складах расеи, Беоларуси и Украины винтовок Мосина, ППШ, АК-47. Хватить вооружить половину Африки И цена доступная для любого бедуина
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Ошизеть....... теперь оборот вооружения станет вообще бесконтрольным, чтобы концы нельзя было найти. Вы там что, вообще с дуба рухнули?
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Безконтрольний розпродаж- таки перемога. Для зебуїнів та їх хазяїв
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Енто связано какато с деолигаринзинацией, дебилизицией, федролилизацией, итд итп??
Запасайтеся набоями, все продадуть!
😎
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