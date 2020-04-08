 Кабмин демонополизировал экспорт вооружения и военной техники, - замглавы Минэкономики Панаиотиди

Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди, передает Цензор.НЕТ.

"Демонополизации экспорта ВВТ (вооружения и военной техники. - Ред.) быть! Только что Правительство проголосовало внесение изменений в постановление 1228 и исключило пункт 2 постановления 1228", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минэкономики инициирует демонополизацию экспорта вооружения, - замминистра Панаиотиди

Ранее Минэкономики подготовило постановление о демонополизации экспорта вооружения и военной техники.