 Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится 13 апреля, - нардеп "Голоса" Железняк

"Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится в понедельник. Таблица к законопроекту будет сведена до пятницы, то есть ждать рассмотрения законопроекта о банках до этого времени не стоит", - сказал он "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

В законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подано 16,381 тыс. поправок.

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Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.