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Все про:банки (1713) ВР (24757) внеочередное заседание (105) Железняк Ярослав (21)

 Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится 13 апреля, - нардеп "Голоса" Железняк

Внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", устанавливающего невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, скорее всего, состоится в понедельник, 13 апреля, заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится в понедельник. Таблица к законопроекту будет сведена до пятницы, то есть ждать рассмотрения законопроекта о банках до этого времени не стоит", - сказал он "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

В законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подано 16,381 тыс. поправок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Источник: https://censor.net.ua/n3187653
 
 
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Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий рассказал, что в принятии закона о продаже земли было прежде всего заинтересовано правительство, потому что это должно обеспечить рост ВВП Украины от 1% в первый год до 3% на пятый год реализации. Об этом чиновник сказал в интервью «Главкому».

По словам Высоцкого, в Меморандуме МВФ, в первую очередь, речь идет о структурных реформах в Украине.

«Такие реформы нужны Украине. МВФ не требовал земельной реформы», - отметил чиновник Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/-v-pravitelstve-postavili-zelenskogo-v-neudobnoe-polozhenie-mvf-ne-treboval-nikakoy-zemelnoy-reformy-671662.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
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Правительство - слуги олигархов. Поэтому заинтересованы в скупке земли именно олигархи.
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Это не скупка, это продолжение 90-х просто изъятие и дальнейшая перепродажа для транснацеональных корпораций.
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Еще один прозревший на тему - почему до этого кредиты были, несмотря на отсутствие рынка земли. Да и никакого роста ВВП не будет, государственные земли все равно остались под запретом на продажу, Это именно то, на что делали ставку не пойми чьи слуги. В МВФ требовали принять закон по банкам, зная прекрасно, что к власти пришли шулеры и все равно положат на лопатки банковскую систему, которую с трудом вычистили.
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То чрезвычайное хотят вводитЬ, карантин...но слуги уроды работать на страну не спешат. Это же не ночью землю проавать...ну там по социалке законы, но лохторат, пенсионеры подождут. Это же элита, они ублюдки себя берегут. Вот с Куршавелем маху дали сцуки.
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