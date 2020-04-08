 Это были не баптисты: Днепропетровский облсовет перепутал название церкви, мероприятие которой вызвало вспышку коронавируса в Першотравенске

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Днепропетровского облсовета в Фейсбуке.

"В заявлении областного совета от 7 апреля было перепутано название, и речь шла о причастности баптистской организации к вспышке коронавируса в Першотравенске. В этом населенном пункте нет баптистской общины, поэтому приносим свои извинения баптистской общине", — сказано в сообщении.

В облсовете уточнили, что в Першотравенске работает христианская церковь "Новое поколение". На ее базе создан "Международный библейский колледж", обучаться в котором приезжали люди из разных стран мира.

"Именно в этой среде были обнаружены случаи заболеваний коронавирусом", — сказано в сообщении.

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"Прошу с пониманием отнестись, но обращаюсь ко всем руководителям религиозных организаций, в период карантина — воздержаться от проведения массовых мероприятий, которые несут угрозу человеческому здоровью. Приношу свои извинения за неточную информацию относительно названий организаций", — заявил глава Днепропетровского облсовета Александр Олийнык.

"Новое поколение" — это международное апостольское движение, насчитывающее более 450 церквей в Европе и США. В Першотравенске функционирует с 1995 года.

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Ранее председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык ошибочно заявил в видеообращении, что очагом вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало собрание баптистов в Першотравенске.

C 8 апреля местные власти ограничили выезд из Першотравенска и въезд в город. В Першотравенске лабораторно подтвержден 21 случай коронавируса, всего в Днепропетровской области таких случаев — 41.

Полиция установила 556 человек, которые были на собрании по изучению Библии в Першотравенске Днепропетровской области и могли контактировать с заразившимися коронавирусом.