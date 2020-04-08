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 Это были не баптисты: Днепропетровский облсовет перепутал название церкви, мероприятие которой вызвало вспышку коронавируса в Першотравенске

Днепропетровский облсовет уточнила название религиозной организации, встреча членов которой вызвала вспышку коронавируса в Першотравенске. Речь идет о церкви "Новое поколение".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Днепропетровского облсовета в Фейсбуке.

"В заявлении областного совета от 7 апреля было перепутано название, и речь шла о причастности баптистской организации к вспышке коронавируса в Першотравенске. В этом населенном пункте нет баптистской общины, поэтому приносим свои извинения баптистской общине", — сказано в сообщении.

В облсовете уточнили, что в Першотравенске работает христианская церковь "Новое поколение". На ее базе создан "Международный библейский колледж", обучаться в котором приезжали люди из разных стран мира.

"Именно в этой среде были обнаружены случаи заболеваний коронавирусом", — сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Днепропетровской области ограничили въезд и выезд из Першотравенска. ВИДЕО

"Прошу с пониманием отнестись, но обращаюсь ко всем руководителям религиозных организаций, в период карантина — воздержаться от проведения массовых мероприятий, которые несут угрозу человеческому здоровью. Приношу свои извинения за неточную информацию относительно названий организаций", — заявил глава Днепропетровского облсовета Александр Олийнык.

"Новое поколение" — это международное апостольское движение, насчитывающее более 450 церквей в Европе и США. В Першотравенске функционирует с 1995 года.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция установила 556 человек, которые могли контактировать с больными COVID-19 в Першотравенске

Ранее председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык ошибочно заявил в видеообращении, что очагом вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало собрание баптистов в Першотравенске.

C 8 апреля местные власти ограничили выезд из Першотравенска и въезд в город. В Першотравенске лабораторно подтвержден 21 случай коронавируса, всего в Днепропетровской области таких случаев — 41.

Полиция установила 556 человек, которые были на собрании по изучению Библии в Першотравенске Днепропетровской области и могли контактировать с заразившимися коронавирусом.

Это были не баптисты: Днепропетровский облсовет перепутал название церкви, мероприятие которой вызвало вспышку коронавируса в Першотравенске 01Это были не баптисты: Днепропетровский облсовет перепутал название церкви, мероприятие которой вызвало вспышку коронавируса в Першотравенске 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187651
 
 
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Ложечки нашлись, а горечь осталась(с).
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Та яка різниця,нехай одужують якнайшвидше!
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В Украине зарегистрировано очень много непонятных церквей, которые безнаказанно собирают деньги с населения.
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Не несли бы лошье, не собирали бы такие охотники за лохами.
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Та яка різниця,нехай одужують якнайшвидше!
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Ложечки нашлись, а горечь осталась(с).
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дезинформация во время пандемии - аутора фтопку!
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Не пофиг ли какие из фанатиков решили, что их бог(а не врачи и самодисциплина) их защитит
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Із сайту цієї церкви: "Мы убеждены в том, что церковь «Новое Поколение» в состоянии обеспечить Вам реальную встречу с Богом.".
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Це як ? Як Аль Капоне ?

"Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу" Это были не баптисты: Днепропетровский облсовет перепутал название церкви, мероприятие которой вызвало вспышку коронавируса в Першотравенске - Цензор.НЕТ 5249
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встретятся с богом если бабло перестанут нести, во вторник не принесут так в среду и встретятся.
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А у нас любая непонятная религиозная организация почему-то называется "баптисты". Хотя, баптисты вполне легальное протестантское течение.
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Нєєє, у нас будь-яка незрозуміла релігійна організація називається "штунди"!
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Зато в церкви апостола Мунтяна не будет заражений..."апостола" за наркоту в Таиланде упаковали)))
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Главное не церковь, а то, что облсовет спьяну перепутал.
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Лучше бы они оказались прихожанами церкви "Свидетели конца эпохи бедности на 73%"......
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Какая разница ? В церкви Бога нет , там бизнес . Он должен быть в голове , в первую очередь .
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Люди с Богом в черепушках сидят в психушках.
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прикольно - "В этом населенном пункте нет
баптистской общины, поэтому приносим свои извинения баптистской общине" )))"
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21 век, третье тысячелетие, космос, генная инженерия ... Какая нах религия? Люди, очнитесь! Надо вера? Верьте в себя, в родных, близких, друзей.
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Средний возраст "Нового поколения" лет 70 Це були не баптисти: Дніпропетровська облрада переплутала назву церкви, захід якої спричинив спалах коронавірусу в Першотравенську - Цензор.НЕТ 4809
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