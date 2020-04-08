 Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Никакого дефицита продукции, связанной с пшеницей, не будет, оснований для этого нет", - отметил министр.

По его словам, в стране также нет "усиленного" экспорта продовольственной пшеницы.

Петрашко сообщил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало меморандум с крупнейшими зернотрейдерами, в котором закреплены неснижаемые остатки. По оценкам министерства, в июле (низкий сезон перед началом нового экспортного МГ) запасы зерна будут в два раза превышать прошлогодний показатель.

"Мы мониторим ситуацию по экспорту/импорту всех продуктов. Вводим точечные решения, где видим, что ситуация требует реагирования, например, по гречке и продуктам, где мы частично зависим от импорта. Работаем с теми странами, откуда импортируем аграрную продукцию", - отметил он.

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