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Все про:дефицит (244) хлеб (183) Петрашко (8) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (24)

 Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко

В Украине нет оснований для возникновения дефицита хлеба и хлебобулочной продукции, ситуация с экспортом продовольственной пшеницы под контролем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Никакого дефицита продукции, связанной с пшеницей, не будет, оснований для этого нет", - отметил министр.

По его словам, в стране также нет "усиленного" экспорта продовольственной пшеницы.

Петрашко сообщил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало меморандум с крупнейшими зернотрейдерами, в котором закреплены неснижаемые остатки. По оценкам министерства, в июле (низкий сезон перед началом нового экспортного МГ) запасы зерна будут в два раза превышать прошлогодний показатель.

"Мы мониторим ситуацию по экспорту/импорту всех продуктов. Вводим точечные решения, где видим, что ситуация требует реагирования, например, по гречке и продуктам, где мы частично зависим от импорта. Работаем с теми странами, откуда импортируем аграрную продукцию", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хлеб в Украине может подорожать на 15-20%

Источник: https://censor.net.ua/n3187650
 
 
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Оснований для дефицита масок-тоже не было. Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 7973
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Оснований нет, а дефицит есть!
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...і з масками, кажуть, теж дефіциту не було... на початку 2020

У вівторок ввечері, 7 квітня, найновіший літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Еl Аl вилетів з аеропорту «Бориспіль», щоб доставити в Ізраїль яйця, з якими зараз у тій країні дефіцит. - https://texty.org.ua/fragments/100690/foto-dnya-izrayil-vyvozyt-iz-kyyeva-pivmiljona-yayec-u-pasazhyrskyh-sydinnyah-najnovishoho-avialajnera-foto/

Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 8473
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Совет форумчанПравила форума
 
його й не може бути. у мене вдома хлібопічка та пару мішків муки
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Маладца,но тебе надо ещё пару...десятков мешков взять.
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не, хватит, благодарю за беспокойство
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Ну тогда мешок пороха не помешает,что-бы держать круговую оборону от голодных соседей)))
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За то есть ох*уевшие барыги и спекулянты, которые наживаются на горе людей. Вот бы кого потрусить... Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 3576
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Хорошо, Значит еще не повывозили муку заграницу как маски, и на том спасибо.
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Оснований для дефицита масок-тоже не было. Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 7973
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у тебя на районе дефицит хлеба? переезжай в Украину
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Да при такой цене, какой дефицит? Да, бубочка?
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...і з масками, кажуть, теж дефіциту не було... на початку 2020

У вівторок ввечері, 7 квітня, найновіший літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Еl Аl вилетів з аеропорту «Бориспіль», щоб доставити в Ізраїль яйця, з якими зараз у тій країні дефіцит. - https://texty.org.ua/fragments/100690/foto-dnya-izrayil-vyvozyt-iz-kyyeva-pivmiljona-yayec-u-pasazhyrskyh-sydinnyah-najnovishoho-avialajnera-foto/

Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 8473
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Кстати да яиц в Израиле сейчас нигде нет-знакомая там живёт,рассказывала...
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У нас никогда нет оснований, но почему-то возникает дефицит.
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Кажете, що не буде? От зараз і почнеться паніка!
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То навіщо про це казати? В Україні впринципі це неможливо,ну хіба що все продадуть.
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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