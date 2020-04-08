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 Политика Украины
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Все про:ВР (24757) граница (3371) Кабмин (11980)

 Кабмин просит Раду дать ему право запрещать выезд и въезд в Украину на время карантина

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предоставить правительству право временно запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу.

В частности, согласно одобренному проекту закона, Кабмин предлагает парламенту в случае объявления карантина предоставить правительству право временно ограничивать или запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан и транспортных средств из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также запрещать выезд граждан Украины за границу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также документ предусматривает, что в случае отсутствия оснований для госпитализации лиц, по которым есть подозрение на инфекционную болезнь, а также лиц, которые имели контакты с больным на особо опасную инфекционную болезнь или болеют на инфекционную болезнь, данные лица должны предоставлять информированное согласие на проведение противоэпидемиологических или профилактических мероприятий, которые предусматривают, в том числе, согласие на самоизоляцию или изоляцию на протяжении срока, определенного доктором.

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Кроме того, законопроект определяет, что пропуск через государственную границу лиц, которые посещали страны или регионы с местной передачей особо опасных инфекционных болезней, которые имеют международное значение (кроме сотрудников дипломатических и консульских учреждений, представителей официальных миссий, представителей организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей, водителей и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, членов экипажа воздушных и морских судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они имели контакт с лицом, которое больно на особо опасную инфекционную болезнь) считать такими, которые имели контакт с больным на особо опасную инфекционную болезнь, и после предоставления ими согласия на проведение противоэпидемиологических или профилактических мероприятий, направлять в специализированные учреждения на срок, которые определяет доктор, после пересечения госграницы.

Среди прочего, законопроект предусматривает, что лица, нарушающие карантин будут нести ответственность в соответствии с законом Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3187647
 
 
 Топ комментарии
 
чёт подобное, помнится, уже обсуждалось. адекватные депутаты вовремя хай подняли и разъяснили, что это называется узурпация власти Кабмин просит Раду дать ему право запрещать выезд и въезд в Украину на время карантина - Цензор.НЕТ 4144
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Так ви вже ж "заборонили"! Як то ви те без "права" змогли?
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чёт подобное, помнится, уже обсуждалось. адекватные депутаты вовремя хай подняли и разъяснили, что это называется узурпация власти Кабмин просит Раду дать ему право запрещать выезд и въезд в Украину на время карантина - Цензор.НЕТ 4144
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А не замахнуться нам на Вильяма, так сказать Шекспира
или и тут ОСТАПА понесло Кабмин просит Раду дать ему право запрещать выезд и въезд в Украину на время карантина - Цензор.НЕТ 1775
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Смеялись с Мордора?,так вот там даже не приняли такого закона,авиа международные да,закрыли,внутрение там летают кстати
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Давно нужно было закрывать границы для иностранцев. Поздно кинулись.
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Правильно уж раз вернулись нехрен назад ехать. У нас сейчас как раз острая нехватка бойцов в ООС наблюдается.
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Аааааа... это сладкое слово "запрет". А можно МЫ будем запрещать? Нет, МЫ! Ой, а что бы нам еще запретить....
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Мда. Аппетит приходит во время еды, не так ли?
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Ага, при каждом въезде карантин обнуляется (((. И отсчет начинается заново.
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Дебилы гребанные! Объясните как выезд гражданина Украины может ухудшить эпидемиологическое состояние в стране.
Вас судить нужно за узурпацию власти и установление диктатуры. А также за 200 000 въехавших без обсервации и карантина.
Если выживем то висеть вам на фонарных столбах очень може быть реальный итог!
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Так ви вже ж "заборонили"! Як то ви те без "права" змогли?
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Для начала нужно все партии запретить кроме СН. А потом и выезд - только по разрешению партбюро. Слава Богу опыт уже есть.
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Вот наши гастарбайтеры и попались в мышеловку .Как говорил мне украинский пограничный генерал- десятому закажешь в Польшу ездить.
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Кабмин проснулся. Еще в марте президент заявил,что закрывает границы и дал три дня,чтобы все желающие вернулись.После этого, уже десятки тысяч вернулись и продолжают. Заигралась власть с этим карантином.
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А СОСКА Валерия Шкаброва (Мельничук), которой 24 года и год назад она окончила НАУ, получила должность в наблюдательном совете "Укрзализныце" с окладом в 160 тысяч гривен, и ее хахаль министр инфраструктуры Владислав Криклий тоже требуют?
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