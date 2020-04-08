 За пособием по безработице официально обратилось 364 тысячи человек, - Минэкономразвития

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время брифинга 8 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

"Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост числа безработных (обратившихся в центр занятости - ред.) составил на 13%. Но мы ожидаем рост количества безработных", - сообщил Петрашко.

Он отметил, что сейчас в правительстве работают над тем, чтобы упростить процедуру официальной регистрации безработных и планируют оперативно выплачивать таким безработным государственную помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ