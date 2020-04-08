EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Экономика, Общество
  884  7
Материалы по теме:
Все про:безработица (314) карантин (2632) Петрашко (8) COVID-19 (3420) коронавирус (2018)

 За пособием по безработице официально обратилось 364 тысячи человек, - Минэкономразвития

Количество лиц, которые официально зарегистрировались в системе занятости в Украине по состоянию на 7 апреля составляет 364 тысячи человек - это на 13% больше, чем на аналогичную дату в 2019 году.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время брифинга 8 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

"Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост числа безработных (обратившихся в центр занятости - ред.) составил на 13%. Но мы ожидаем рост количества безработных", - сообщил Петрашко.

Он отметил, что сейчас в правительстве работают над тем, чтобы упростить процедуру официальной регистрации безработных и планируют оперативно выплачивать таким безработным государственную помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3187644
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А реально сколько без работы? это как с выявленными заболевшими...надо умножить на 10.
 показать весь комментарий
 
 
У знайомого сусід з Італії приїхав (з заробітків) каже, ти чого вдома не сидиш? Відповідає, я що довбо.б? замість карантину таксує по Ужгороду...
 показать весь комментарий
 
ничего личного.... но будет та же история сейчас как из субсидиями.что жиртресты на лексусах с жировой мат.подушкой в мешках просили субсидии скоты. теперь будет навала что то подобное. кто день как открылся два уже давайте помощь я потерял мол бабло! и тому подобное ... сами додумывайте если мозг есть и мыслить можете...? За пособием по безработице официально обратилось 364 тысячи человек, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2670 я как жил на минималку пенсии 1650 грн так и живу...вирус...не вирус ...кто поверит что у любого кто закрылся на месяц два нет несколько тысяч гривен не говорю уже о долларах чтобы ради своего же спасения от смерти и своих родственников пересидеть дома? ситуации разные конечно.... но псевдо ноющих будет немало...((
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то не стал бегать с бумажками для биржи труда потому что особо не верит в их "помощь", кто-то банально не рискнул мотаться в маске по городу,собирая необходимые бумажки, а кто-то психанул и - "ушёл в себя, буду не скоро"..
Пройдет ещё 1-2 недели и народ начнет закипать: лирика и весна - это хорошо, но кушать-то хочется..
 показать весь комментарий
 
 
Бегать бесполезно. Центры занятости перешли на дистанционную работу
 показать весь комментарий
 
Да выбор у украинцев завидный. Или помереть от голода или короновируса. Некоторые специалисты утверждают, что так или иначе переболеет до 90% землян. Так может, не меры уничтожать, а адекватные решения находить.
Пример. Два бомжа на остановке собирают чинарики. Грязные с торбами с помоек и разумеется без масок. В нескольких метрах наряд полиции. И что? Да НИЧЕГО. Что с бомжей собьешь, кроме заразы? Вот так и живем...
 показать весь комментарий
 
Чим довше буде карантин,тим гірше буде,для пересічного українця.Олігархи точно не збідніють.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх