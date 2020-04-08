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 Основные показатели Госбюджета-2020 были согласованы с МВФ, - министр финансов Марченко

Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге.

Как отметил Марченко, Украина активно работает с международными партнерами: МВФ и Всемирным банком.

В частности, в процессе подготовки изменений в госбюджет вопросы обсуждались с МВФ.

"Мы основные показатели с ними согласовали. И есть надежда, что на этой неделе депутатский корпус поддержит эти инициативы и мы сможем выполнить одно из условий МВФ", - сообщил он.

При этом Марченко заявил, что на сегодняшний день Украина находится "в достаточно интересной ситуации". "С одной стороны - коронавирус, с другой стороны нас экономический кризис немного поджимает", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева

Источник: https://censor.net.ua/n3187643
 
 
 Топ комментарии
 
Я что-то слабо соображаю, я что МВФ всех стран госбюджеты согласовывает или "избранных"? Основные показатели Госбюджета-2020 были согласованы с МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9271
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"Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (c)
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Только тех, кто просит кредиты.
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Стесняюсь спросить.... до или после предложения увеличить дефицит в 3 раза до 300 млрд Основные показатели Госбюджета-2020 были согласованы с МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7558
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Я что-то слабо соображаю, я что МВФ всех стран госбюджеты согласовывает или "избранных"? Основные показатели Госбюджета-2020 были согласованы с МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9271
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"Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (c)
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не помнишь,как он в кино закончил?може пытается избежать?
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Не, я всё не осилил)
Звание самый тупой президент уже точно заработал.
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А в протокол согласования можно посмотреть,кто согласовывал,с кем из мвф согласовывал,что говорили,какие требование выдвигали,кто соглашался и несет ответственность политическую и уголовную за согласования,велась ли стенограмма и где она хранится?
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А мені цікаво, хто буде відповідати за те, що за пів року проср.ли 118 млрд гривень з ЄКР? Знищив бюджет. Довів країну до дефолту? Хто буде нести за це політичну, кримінальну відповідальність
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а с реальностью кто-то пытался согласовать?
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И ни слова о реструктуризации, отсрочке, списания части долга.....только Управление.
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Ты б еще стотищ пропросил и что бы не возвращать.

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Правительство Украины должно выстраивать политику и привлекать инвестиции, а не брать кредиты у МВФ! Этот фонд инструмент создавался для помощи экономикам в развитии, а не для тупого проедания как это делает зеленое правительство
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