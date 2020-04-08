 Киберполиция заблокировала 157 ссылок интернет-мошенников, распространявших фейки и продававших лекарства от коронавируса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент киберполиции Нацполиции Украины.

"Во время мониторинга глобальной сети киберполиция обнаружила 267 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Сейчас уже идентифицированы 152 человека, которые эту информацию распространяли", — сказано в сообщении.

Также киберполицейские проверили 482 сообщения о возможном мошенничестве при продаже средств от коронавируса и открыли по результатам проверки 41 уголовное производство. Заблокировано 157 ссылок, которые мошенники использовали с целью наживы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Хакеры активизировались и маскируют атаки под информацию о пандемии COVID-19, - киберполиция

Так, на Харьковщине ранее судимый 28-летний мужчина предлагал купить у него маски и дезинфектор. Товар обещал отправить после 100-процентной предоплаты, а сам присваивал деньги, не отвечал на звонки и менял номер телефона в объявлении. Ему сообщили о подозрении по по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

На Закарпатье 48-летняя женщина продавала через интернет иностранные таблетки, якобы помогающие от коронавируса. За одну упаковку просила 250 гривен. У лекарства, которым она торговала, нет декларации соответствия МОЗ Украины. Таблетки, изъяли, на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КоАП.

Также на Цензор.НЕТ: Киберполиция зафиксировала 139 случаев мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты. ВИДЕО

"Если вы стали свидетелями противоправных действий или нуждаетесь в помощи, обращайтесь в Департамент киберполиции по форме обратной связи на нашем сайте - https://ticket.cyberpolice.gov.ua/, на электронный адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua, по номеру 0-800-50-51-70 или звоните по спецлинии 102", — призывают в киберполиции.