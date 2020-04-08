 Народному депутату Киве сообщили о подозрении, - Венедиктова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"У него статус - подозреваемый с 3 апреля. Объявлено (подозрение) в ОГП, куда он прибыл самостоятельно", - сообщила изданию Генпрокурор Ирина Венедиктова.
При этом Кива отказался поставить подпись и получить документ.
Отказ зафиксирован на видео.
Киву ранее вызывали к следователю ГБР, однако он не пришел к нему и не уведомил прокурора и следователя.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 22 января 2020 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.
Напомним, драка с участием народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.
На обнародованной некоторыми СМИ видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киве удар в лицо.
Вот если бы оно было женщиной и предупредило янелоха о том что он не бессмертный - тогда другое дело... СБУ, суд, нары...
То тепер цей урод Юда перевертень вже в рядах ворожої антиукраїнської зграї колишніх бандитів - ригоАналів втікача в паРашу кривавого ЗЕКА.
В 2019 він проклятий кремлівський яничар -онаніст став народним депутатом ВР. IX скликання від ворожої Україні прокремлівської - антиукраїнської партії "Опозиційна платформа - за життя "(видно життя сепаратистів - терористів) цих вірних опричників кривавого фашиста )(уйла.
Про таких продажних Юд як він кажуть, як тільки їх виродків наша Українська земля терпить, Але терпіння українського народу воно не безмежне,і час розплати обов'язково настане..