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 Политика Украины
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Все про:драка (1798) избиение (9378) Кива (147) Венедиктова (106) Офис генерального прокурора (219)

 Народному депутату Киве сообщили о подозрении, - Венедиктова

Офис генпрокурора сообщил депутату Верховной Рады Илье Киве о подозрении в избиении человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"У него статус - подозреваемый с 3 апреля. Объявлено (подозрение) в ОГП, куда он прибыл самостоятельно", - сообщила изданию Генпрокурор Ирина Венедиктова.

При этом Кива отказался поставить подпись и получить документ.

Отказ зафиксирован на видео.

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Киву ранее вызывали к следователю ГБР, однако он не пришел к нему и не уведомил прокурора и следователя.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 22 января 2020 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Напомним, драка с участием народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.

На обнародованной некоторыми СМИ видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киве удар в лицо.

Источник: https://censor.net.ua/n3187635
 
   
 Топ комментарии
 
Давно пора это животное паковать ! Народному депутату Киве сообщили о подозрении, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9117
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И это правильно! Как это чучело со справкой могло стать ментом подполковником и получить разрешение на оружие??? Нада ещё расследовать его деятельность на блок постах в АТО.
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Он ща справку достанет....там еще много психов...черновол...парубий...
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черновол - это в особую категория нужно относить , там работы для психиатров хватит
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она телохранительница клептомана плешинского! Народному депутату Киве сообщили о подозрении, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5339
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Хоть что -то хорошее сделает Венедиктова , посадит этого олигофрена мастурбатора и ватника Киву.)
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не посадит, но из депутатов выкинет.. и будет судимый Кива бомжевать рядовым помощником депитута Рабиновича, и заниматься организацией силовых наездов и отжимов..
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это яркие, а сколько маскирующихся, латентных, неосвидетельствованных.....
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Грохнуть мразь ОПЗЖ оппую при попытке к бегству в кацапию.
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А угроза убийством ? Оно человеку обещало голову отрезать ...
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Ну и что с того что оно обещало человеку?
Вот если бы оно было женщиной и предупредило янелоха о том что он не бессмертный - тогда другое дело... СБУ, суд, нары...
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Что-то не видел я тех алкашек на нарах. Их припугнули и больше вони и истерик было
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Если твоя жена алкашня подзаборная вместе с тобой убогим, то это к вашим с ней родителям хроникам)вы, кацапня, кроме как паленку жрать больше ничего не умеете
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И это правильно! Как это чучело со справкой могло стать ментом подполковником и получить разрешение на оружие??? Нада ещё расследовать его деятельность на блок постах в АТО.
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С кем поспорить,что дело закроют за отсутствием состава преступления,а на второго откроют за покушение на жизнь государственного деятеля?
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Я бы ему ещё угрозу поджога ВР впаял. За трение ладонью о ширинку.
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и отправить на анализы в кожвендиспансер...чешется.
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Та он же нежно.Не думаю шо хотел поджечь-а где он будет тогда харчеваться?
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Ви там на чужині зовсім з розуму з'їхали?
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обезьян отправить в джунгли и орангутанов тоже
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По заглавию подумал, что за разбазаривание семенного фонда.
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Самое время проводить перепись населения, все дома максимально.
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А я думав, що підозра була за погану поведінку на засіданні ВР.
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"Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной…" (c)
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Я ещё в 14 говорил, что он ватный ублюдок и аферист. А меня за это называли ольгинским тролем и рукой кремля ))))
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Между прочим этот урод Кива является главо проф. союза украинских ментов. Ни много ни мало. Вдуматься - глава профсоюза ментов ватное чмо, отпетый гопник и быдло.
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Хоть бы написали подозрение в чём ему предъявили...
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вы, зебанаты, без мозга в какой то прострации живете...
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А РАЗВЕ АБИЗЯНА УМЕЕТ ПОДПИСЫВАТЬ ДОКУМЕНТЫ? ВОТ ДРОЧИТЬ ОНА УМЕЕТ !
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Вместо того, чтобы привлечь его за наркоторговлю и крышевание контрабаса с ОРДЛО, ему такую ерунду шьют
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Заведу шарманку насчет Аль-Капоне...но увы, в этом случае не посадят, просто погрозят пальчиком.
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А помню когда то какой он типа крутой АТОшник был.
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Давно пора эту гниду посадить !!! Чистая собака-шариков !!! Уе-ще внеземное!!!
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Свого часу цей жахливий перевертень онаніст - дрочило Ківа він навіть для свого піару брав участь в Революції Гідності. Потім він замаскувався навіть під нібито націоналіста, і був головою Східного крила «Правого сектора». Після Євро майдану Ківа за допомогою українофоба рюкзака -авакяна вже підступно проник, і став командиром добровольчого батальйону «Полтавщина». Також він завідував відділенням «Правого сектора» в Полтаві, представляв цю патріотичну організацію Українських націоналістів на Сході країни.
То тепер цей урод Юда перевертень вже в рядах ворожої антиукраїнської зграї колишніх бандитів - ригоАналів втікача в паРашу кривавого ЗЕКА.
В 2019 він проклятий кремлівський яничар -онаніст став народним депутатом ВР. IX скликання від ворожої Україні прокремлівської - антиукраїнської партії "Опозиційна платформа - за життя "(видно життя сепаратистів - терористів) цих вірних опричників кривавого фашиста )(уйла.
Про таких продажних Юд як він кажуть, як тільки їх виродків наша Українська земля терпить, Але терпіння українського народу воно не безмежне,і час розплати обов'язково настане..
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Давно пора посадить это тупое чмо!!!
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