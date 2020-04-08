 Народному депутату Киве сообщили о подозрении, - Венедиктова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"У него статус - подозреваемый с 3 апреля. Объявлено (подозрение) в ОГП, куда он прибыл самостоятельно", - сообщила изданию Генпрокурор Ирина Венедиктова.

При этом Кива отказался поставить подпись и получить документ.

Отказ зафиксирован на видео.

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Киву ранее вызывали к следователю ГБР, однако он не пришел к нему и не уведомил прокурора и следователя.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 22 января 2020 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Напомним, драка с участием народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.

На обнародованной некоторыми СМИ видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киве удар в лицо.