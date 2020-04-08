 "Они сливали Ермака": интервью фигурантов записей Лероса Шумского и Штанько. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам руководителя проекта Дениса Бигуса, интервью инициировали сами Штанько и Шумский.
"С нами связались фигуранты видео. Не Денис Ермак, но два его партнера по этим собеседованиям. И захотели дать интервью. Это их инициатива. Это достаточно необычно, но было бы странным от такого отказаться - в конце концов, это самый главный коррупционный скандал новой власти. В общем разговор длился около двух часов. Есть в нем много интересного, есть вещи, которые кажутся правдой, есть откровенное вранье...", - говорит Бигус.
🤣🤣
Не очень умные братья Ермаки нашли еще более неумных поддельников и с их помощью стали бомбить лохов, обещая посады от начальника булочной до главы Энергоатома, а когда сняли сумму Ермаки тупо кинули лохов и своих поддельников... Ну подельник Штанько слил компромат Богдану. Типичная пирамида МММ..
Но уровень тупизны всех, - просто таки запредельный.
Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
А чего комментаторы так удивляются коалиции зелени и порошка? Прошлая власть провела предпродажную подготовку, нынешняя занимается продажами. В идейном же смысле они с самого начала были близнецами и Петру Алексеевичу нет причин быть недовольным: Владимир Александрович - верный продолжатель его дела.
ИМХО.
😀
а ви, сцуки невдячні, не вірити своєму Президенту, смієте підозрювати його друга, агента ФСБ у непатріотичності і корупції...
Вам сказали, це провокація піндосів, щоби посварити нас із "братськім" північним народом!
а якщо чесно, наші Шпілі/вілі виявились ще тупішими, ніж кацапські