 "Они сливали Ермака": интервью фигурантов записей Лероса Шумского и Штанько. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам руководителя проекта Дениса Бигуса, интервью инициировали сами Штанько и Шумский.

"С нами связались фигуранты видео. Не Денис Ермак, но два его партнера по этим собеседованиям. И захотели дать интервью. Это их инициатива. Это достаточно необычно, но было бы странным от такого отказаться - в конце концов, это самый главный коррупционный скандал новой власти. В общем разговор длился около двух часов. Есть в нем много интересного, есть вещи, которые кажутся правдой, есть откровенное вранье...", - говорит Бигус.

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