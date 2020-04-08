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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 "Они сливали Ермака": интервью фигурантов записей Лероса Шумского и Штанько. ВИДЕО

Фигуранты записей Лероса Дмитрий Штанько и Сергей Шумский дали большое интервью для проекта Бигус.Инфо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам руководителя проекта Дениса Бигуса, интервью инициировали сами Штанько и Шумский.

"С нами связались фигуранты видео. Не Денис Ермак, но два его партнера по этим собеседованиям.  И захотели дать интервью. Это их инициатива. Это достаточно необычно, но было бы странным от такого отказаться - в конце концов, это самый главный коррупционный скандал новой власти. В общем разговор длился около двух часов. Есть в нем много интересного, есть вещи, которые кажутся правдой, есть откровенное вранье...", - говорит Бигус.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187634
 
 
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Прямо Мишкин с Чепигой и Петров с Бошировым. Ермак сам себя сливает, работая на РФ.
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Прямо Мишкин с Чепигой и Петров с Бошировым. Ермак сам себя сливает, работая на РФ.
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Есть факт его работы на рф или фейк порохоботский?
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Я высказал своё мнение и оно обосновано, если у Вас есть своё - можете высказать, а не бессмысленно какать под комментарием.
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Порошенко сознательно ослабляет законную власть, выбивая у Зеленского людей
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И тут Порошенко в штаны напаскудил зеленскому.
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ленка опекунство оформила наверное у лоховатых шведов
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да ти що, а у зеленого лайна є нормальні люди? Може сабаков? До нього щось ніяк добратися не можуть)))
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Правильно делает, от идиотов надо избавляться
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Угу. Ты про черные дыры в космосе слышал? Порошенко их просверлил, шоб Монике навредить...
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.. причём самые ценные кадры Зели гибнут на фронтах политической борьбы, ужас ..
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"-Какой дурак на Плюке правду думает?… Абсурд!" (c)
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После видео все стало на свои места.

Не очень умные братья Ермаки нашли еще более неумных поддельников и с их помощью стали бомбить лохов, обещая посады от начальника булочной до главы Энергоатома, а когда сняли сумму Ермаки тупо кинули лохов и своих поддельников... Ну подельник Штанько слил компромат Богдану. Типичная пирамида МММ..
Но уровень тупизны всех, - просто таки запредельный.
Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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а тепер за наказом Зеленського, його друг Баканов підставляє свою агентуру під удар, щоби висвітлити Єрмаків?
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какая там агентура, - такие корки многие бандюки купили, - в бане перед братвой хвалиться.
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Зеленский - верный продолжатель дела Порошенко.
А чего комментаторы так удивляются коалиции зелени и порошка? Прошлая власть провела предпродажную подготовку, нынешняя занимается продажами. В идейном же смысле они с самого начала были близнецами и Петру Алексеевичу нет причин быть недовольным: Владимир Александрович - верный продолжатель его дела.
ИМХО.
😀
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ермяк "консультировал" одного из членов парашенка-турчинавскаго снбо .
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два бывших сотрудников, очень долго пытаются убедить кого-то в своей честности
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По моему, они и не особо стараются, просто переводят стрелки на Ермаков.
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5.14 хв. сама чесна відповідь СБУшника:"займався своїми проблемами, так як і інші СБУшники". Ніхто і не сумніваєтся що СБУ займаєтся своїми , власними пролемами!!!
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короче, Зебіли, слухайте як усе було: Є друг Зеленського Єрмак, по сумісництву, сину кацапського ГРУшника і агент ФСБ, у нього є брат-патріот, який узяв на себе удар і перевіряв на честніть людей, щоби випадково "бариги" не потрапили на ключові посади!
а ви, сцуки невдячні, не вірити своєму Президенту, смієте підозрювати його друга, агента ФСБ у непатріотичності і корупції...
Вам сказали, це провокація піндосів, щоби посварити нас із "братськім" північним народом!

а якщо чесно, наші Шпілі/вілі виявились ще тупішими, ніж кацапські
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Зеленский грубо влез на чужую территорию, при этом обидев очень много денежных и влиятельных людей. Ему никто ничего не простит и не забудет. Начинает прилетать ответка. Ермаки просто слабое место по нему и ударили. Обиженные Зеленским люди найдут возможности как его утопить.
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Казали тобі Зеля, будуй нову резиденцію, бачиш як Пеціна "аура" із тебе за рік підерас.та зробила?
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в верхушке власти и власть и опозиция - ворье, сменяющее друг друга в течении 30 лет и вот до чего довели страну, они все при власти, с большими деньгами и зеленскому не могут простить, что его выбрали и будут г8адить и гадить, найдя таких дебилов как ермак, сивоха
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Узеленского денег не меньше "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 3001 И зебилов ему искать не нать...полно их.
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Ермак-покоритель Сибири,на картинах тоже какой-то не русский-в латах,смахивает на "чурбана"-испанца.
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Иярмак- татарин...крещенный. "Вони зливали Єрмака": інтерв'ю фігурантів записів Лероса Шумського і Штанька - Цензор.НЕТ 4573 Прекратите пользовать историю тюрьмы народов. Нет там правды от слова совсем.
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Ну если Ермак татарин,то Порошенуо и Зеленский-негры.
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із покидьків ще ліплять "героїв" - але в сьогоднішній Україні я цим не здивований... добродійко Венедиктова, та інші "борцуни" - то що там - "Злодій повинен сидіти" - чи як...
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