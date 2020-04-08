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 В Испании после снижения второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса - за сутки 757 смертей

В Испании количество летальных случаев от коронавируса снова растет, за последние 24 часа зафиксировано 757 смертей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

За последние сутки зафиксированы около 6000 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 146 690 человек.

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Общее количество умерших увеличилось до 14 555. После четырех дней снижения количество умерших растет второй день подряд.

Также сообщается, что 48 021 человек вылечился. Больше всего инфицированных зафиксированы в Мадриде - более 40 000 человек, и в Каталонии - более 28 000 человек.

Как известно, правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на две недели, до 26 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3187629
 
 
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это называется флуктуации. выдыхается эпидемия и в Испании.
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Нет просто ЕС сказал шо денег не дадут больше определенной суммы - нету больше смысла рисовать апокалипсис
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Ну рост.
Испания проходит пик на этой неделе.
Германия на следующей.
США через 2 недели.
Украина, Россия через 3 недели
Индия, Африка - o-o-onc, планете проготовиться кашлять долго.
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Хватит фейки разносить .. Cтатистика на сайтах gov. Остальное бред и спам
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