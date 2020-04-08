 В Испании после снижения второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса - за сутки 757 смертей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

За последние сутки зафиксированы около 6000 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 146 690 человек.

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Общее количество умерших увеличилось до 14 555. После четырех дней снижения количество умерших растет второй день подряд.

Также сообщается, что 48 021 человек вылечился. Больше всего инфицированных зафиксированы в Мадриде - более 40 000 человек, и в Каталонии - более 28 000 человек.

Как известно, правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на две недели, до 26 апреля.