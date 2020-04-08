 В Испании после снижения второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса - за сутки 757 смертей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
За последние сутки зафиксированы около 6000 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 146 690 человек.
Общее количество умерших увеличилось до 14 555. После четырех дней снижения количество умерших растет второй день подряд.
Также сообщается, что 48 021 человек вылечился. Больше всего инфицированных зафиксированы в Мадриде - более 40 000 человек, и в Каталонии - более 28 000 человек.
Как известно, правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на две недели, до 26 апреля.
Испания проходит пик на этой неделе.
Германия на следующей.
США через 2 недели.
Украина, Россия через 3 недели
Индия, Африка - o-o-onc, планете проготовиться кашлять долго.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Заходим и смотрим