 Владелец развлекательного заведения на Донетчине оштрафован на 34 тыс. грн за посетителей, игравших в бильярд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебную власть Украины"

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к выводу, что предприниматель допустил нарушение правил карантина людей, а его вина в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КУоАП доказана в полном объеме.

Суд отмечает - предоставление возможности лицам игры в бильярд никоим образом не является насущной необходимостью для людей в условиях карантина, а поэтому предоставление таких услуг запрещено.

Поэтому, владелец развлекательного заведения признан виновным в совершении административного правонарушения и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно в сумме 34 000 гривен.

Постановление не вступило в законную силу.

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