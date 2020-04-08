 Кабмин продлил выплаты соцпомощи на время карантина

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 8 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кабинет Министров продлил на период карантина сроки выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи без необходимости личного обращения получателя в орган социальной защиты населения.

Кроме того, Кабмин постановил, что срок обращения за назначением государственной помощи семьям с детьми, помощи лицам, которые не имеют право на пенсию и лицам с инвалидностью, временной государственной соцпомощи неработающим лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, продлевается на период карантина и один месяц после даты его завершения.

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В случае пропуска срока пересмотра такой помощи, ее выплата не будет приостанавливаться до завершения карантинных мероприятий с дальнейшим пересчетом размера выплаченных средств на основании поданного заявления.