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 Кабмин продлил выплаты соцпомощи на время карантина

Кабинет Министров на период карантина продлил сроки выплаты ранее назначенной соцпомощи без обращения получателя в орган соцзащиты.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 8 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кабинет Министров продлил на период карантина сроки выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи без необходимости личного обращения получателя в орган социальной защиты населения.

Кроме того, Кабмин постановил, что срок обращения за назначением государственной помощи семьям с детьми, помощи лицам, которые не имеют право на пенсию и лицам с инвалидностью, временной государственной соцпомощи неработающим лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, продлевается на период карантина и один месяц после даты его завершения.

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В случае пропуска срока пересмотра такой помощи, ее выплата не будет приостанавливаться до завершения карантинных мероприятий с дальнейшим пересчетом размера выплаченных средств на основании поданного заявления.

Источник: https://censor.net.ua/n3187623
 
 
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Вопрос правительству: где заявленные 500 грн к пенсиям старшим 80 лет? Ничего нет! Соседская бабушка вчера получила пенсию и там нет никаких 500грн. Ей 81 год. Сначала с 1000 помощи прокатили, теперь с 500 грн. Куда тогда уходят деньги с пенсионного фонда.
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Это всё бла бла бла...начал зеленский дней 10 назад...а вего то надо чтоб Рада минут на 20 собралась и проглосовала. но это же не землю подарить транснационалам и МВФ......
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Так Пенсионный фонд официально объявил, что начал выплату 500 грн к пенсии старше 80 лет! Значит они эти деньги списали со счетов или как?
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Кому? Топ менеджерам госпредприятий, Лещенку и Наему и другим упырям в наблюдательных советах, судьям. прокурорам, министрам?
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