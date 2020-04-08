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 Политика Украины, Экономика
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Все про:гречка (135) зерно (296) Кабмин (11980) пошлина (307) продукты (1373) Качка (21)

 Кабмин предлагает Раде снять импортные пошлины на крупы для наполнения рынка, - торгпред Качка

Правительственный законопроект "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно временного применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур" предусматривает отмену импортных пошлин на гречиху, рис, рожь и другие нишевые зерновые культуры до 1 июля 2020 года, сообщил заместитель министра экономики торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка.

"Законопроект предусматривает снижение импортных пошлин на те товары, от которых зависит внутренний рынок - такие как гречка, рис, рожь и другие нишевые зерновые культуры. Снятие пошлин вводится до завершения маркетингового года, так как мы надеемся на то, что, например, по гречке будет увеличение площади посевов и нам нужно будет защищать внутренний рынок", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Торгпред отметил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от прогнозов урожая с полей.

"Сложившиеся ситуация с продовольственной безопасностью говорит о том, что нам нужно поощрять импорт из других стран по тех статьям, где мы имеем существенную долю импорта", - заметил Качка.

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Как сообщалось, законопроект №3310 "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно временного применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур" был зарегистрирован в парламенте 7 апреля 2020 года. Текст законопроекта на сайте Верховной Рады по состоянию на утро 8 апреля отсутствует.

Источник: https://censor.net.ua/n3187621
 
 
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Похоже в закромах Госрезерва уже мыши повесились?
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ну дык...
Николаевский порт забит зерном на экспорт..., дороги с фурами тоже забиты...
Продать свое, а потом купить чужое (в Московии можно) уже в три раза дороже..
Ну как с масками - один в один...
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поки одні тут про крупу, інші відвантажують яйця Боїнгами...

У вівторок ввечері, 7 квітня, найновіший літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Еl Аl вилетів з аеропорту «Бориспіль», щоб доставити в Ізраїль яйця, з якими зараз у тій країні дефіцит. - https://texty.org.ua/fragments/100690/foto-dnya-izrayil-vyvozyt-iz-kyyeva-pivmiljona-yayec-u-pasazhyrskyh-sydinnyah-najnovishoho-avialajnera-foto/

Кабмин предлагает Раде снять импортные пошлины на крупы для наполнения рынка, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8769
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Гречку пора уже приравнять к наркотикам. Тем более, по цене она уже приближается к ним.
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Декілька тижнів покарантинете, у вересні будете імпортувати білоруську картошку по 120 грн./кг
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Зеленое стадо и тут своего не упустило...вначале все продало...а теперь хочет беспошлинно ввезти..
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Девиз зеленого стада...
"Прибарахлится..что бы внукам хватило"
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гречка подорожала.. рис подешевел.. гречку ем раз в месяц, не любитель.. чего ее так гребут?..катошка в ЕКОмаркете сегодня 10.90 за кило.. можно жить Кабмин предлагает Раде снять импортные пошлины на крупы для наполнения рынка, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1979
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а свое что не растет ?? или уже садить негде ?? землю уже спихнули...
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Импортные гречка,рожь,мёд,сало,бандуры,вышиванки,невесты для президентских сыночков,скоро своих казнокрадов,взяточников и теледемагогов будет уже не хватать,придется покупать их за валюту.
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Это надо понимать так, дядя купит подешевле, а нам продаст, как всегда?
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