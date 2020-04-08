 15 украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации на Херсонщине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Через пункт въезда-выезда "Каланчак" из временно оккупированной территории АР Крым в Херсонскую область прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации.

После проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых 2 детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно покинули центр. Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать правила самоизоляции. В отношении 15 нарушителей режима обсервации работники полиции составили административные протоколы по ст.44-3 "Нарушение правил карантина людей" КоАП. Всем им грозит штраф от 17 000 гривен.

Большинство бежавших из Западной Украины и из Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой. Полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для дальнейшего контроля за исполнением ими условий самоизоляции.

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