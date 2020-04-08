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 15 украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации на Херсонщине, - Нацполиция

Полицейские составили административные протоколы в отношении 15 человек, которые самовольно покинули центр обсервации в Каланчацком районе. Там они должны были находиться после возвращения из оккупированного Крыма. За нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф от 17 000 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Через пункт въезда-выезда "Каланчак" из временно оккупированной территории АР Крым в Херсонскую область прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации.

После проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых 2 детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно покинули центр. Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать правила самоизоляции. В отношении 15 нарушителей режима обсервации работники полиции составили административные протоколы по ст.44-3 "Нарушение правил карантина людей" КоАП. Всем им грозит штраф от 17 000 гривен.

Большинство бежавших из Западной Украины и из Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой. Полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для дальнейшего контроля за исполнением ими условий самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3187619
 
 
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в Крым ездили березки целовать... , и наверное завербованные уже большинство..15 украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9333
таких можно отстреливать с вертолетов...
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поймать и отправить в Крым с баном на 3 года
а как иначе ?
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Тобто все ж таки є можливість сидіти не на обсервації - а вдома на самоізоляції? 15 украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9238
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Хоть через ...опу, но закон восторжествовал!
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Во первых то хохлы а не украинцы,во вторых это они по заданию фсб чтоб распространить вирус на материковой Украине
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ОБСЕРвацию -лучше всего проходить в туалете-МОЗ.
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Они что , приехали выполнять роль биологического оружия, кнопки в лифтах обплевывать и соплями перила в подъездах натирать ?
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Мерзко всё это: больному можно дома, а с вероятностью заражения примерно 0.01% нужно в концлагере... 15 украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8128
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Я всегда говорил, только полное Гестапо победит и вирус и вату! И законы начнут ******** уважать
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то шо будем переименовывать СБУ в Гестапо? 15 украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1246
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Це не Українці це сепари неху- було їх сюди пускать і з расеї теж хай би там і сиділи
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Поймать!Посадить! На бочку с порохом.
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Полицию нужно задействовать в других целях, для таких нарушителей нужно создать определенные карательные батальоны, только так!
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