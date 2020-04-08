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 Полиция установила 556 человек, которые могли контактировать с больными COVID-19 в Першотравенске

Полицейские установили 556 человек, которые были на собрании по изучению Библии в Першотравенске Днепропетровской области и могли контактировать с заразившимися коронавирусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"На сегодня установлены все 556 человек, которые находились на обучении в библейской школе и могли контактировать с больными коронавирусом. 71 человек уже подписали информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители городов Терновка, Петропавловка и Першотравенск", — сказано в сообщении.

С другими возможными контактами полицейские проводят беседы о необходимости соблюдать условия самоизоляции и следить за своим самочувствием.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Днепропетровской области ограничили въезд и выезд из Першотравенска. ВИДЕО

Полицейские также нашли и опросили мужчину, который опубликовал на своей странице в Фейсбуке список лиц, контактировавших с больными. По факту публикации списка открыто уголовное производство по ст.182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

C 8 апреля местные власти ограничили выезд из Першотравенска и въезд в город. В Першотравневске лабораторно подтвержден 21 случай коронавируса, всего в Днепропетровской области таких случаев — 41.

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык заявил в видеообращении, что очагом вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало собрание баптистов в Першотравенске.

Также на Цензор.НЕТ: Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина

Источник: https://censor.net.ua/n3187617
 
 
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Бідний Першотравневськ.. А в нас придурки без масок толпами бродять і жодного мєнта в радіусі 5км.. Поховалися орли
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дык полицейские установили ? или человек выложил готовые списки за которые они его же дрючат...вместо награды..
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Пиз... Это же не так далеко от моего городка....
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Блин ,сколько же в Украине развелось этих сектанктов
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А что такое секта? В отличии от других деноминаций-православие больше напоминает секту.Большинство "православных"-никакого отношения к вере не имеют,а те кто имеет-напоминают забитых сектантов,
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Все с религии должны уведомлять полицию о своих сборищах.Надо наказывать клерикалов,за плохое руководство приходом.Свобода исповедания только дома,а в культовых заведениях -только после отмены карантина.
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Посадить этих пасторов года на три за создание массового очага заразы во время карантина.
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