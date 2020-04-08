 "Слуга народа" Нагорняк призвал к перезагрузке руководства энергетической отрасли

Об этом говорится в обращении народного депутата Сергея Нагорняка к президенту, передает Обозреватель.

Депутат отметил, что сейчас электроэнергетика переживает кризис, вызванный непрофессиональными действиями ответственных за отрасль и их вмешательством в рыночные процессы. В частности, среди таких действий он отметил создание режима максимального благоприятствования импорту электроэнергии из государств, которые закрывают доступ на свой энергорынок украинским производителям, что привело к ухудшению состояния предприятий государственного сектора, бесконечные вмешательства в правила рынка, которые позволили запустить на энергорынке масштабную аферу по "торговле воздухом", неспособность цивилизованно провести переговоры с инвесторами в сфере ВИЭ и прийти к компромиссному решению.

Кроме того, Нагорняк обратил внимание, что энергетика бесконечно работает в режиме "временно исполняющих обязанности", в частности в таком режиме работают НАЭК "Енргоатом", НЭК "Укрэнерго", ПАО "Центрэнерго", что негативно сказывается на работе этих предприятий и отрасли в целом.

Несмотря на критичность ситуации в энергетике, депутат призвал президента осуществить полную перезагрузку руководящего звена отрасли.

"В такой ситуации единственным оправданным решением является полная перезагрузка руководящего звена электроэнергетической отрасли. К руководству отраслью должны прийти не политики, как бы модно и современно это ни было, не партийные лидеры, а профессионалы с большим опытом и глубоким пониманием технических и рыночных процессов", – подчеркнул Нагорняк.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб в обращении к президенту, премьер-министру и председателю парламента заявила, что кризисная ситуация в энергетике требует немедленного вмешательства руководства государства и принятия соответствующих решений, в частности кадровых.