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Все про:кризис (2988) энергетика (1140)

 "Слуга народа" Нагорняк призвал к перезагрузке руководства энергетической отрасли

Для вывода энергетики из кризиса необходимо осуществить полную перезагрузку руководящего звена энергетической отрасли.

Об этом говорится в обращении народного депутата Сергея Нагорняка к президенту, передает Обозреватель.

Депутат отметил, что сейчас электроэнергетика переживает кризис, вызванный непрофессиональными действиями ответственных за отрасль и их вмешательством в рыночные процессы. В частности, среди таких действий он отметил создание режима максимального благоприятствования импорту электроэнергии из государств, которые закрывают доступ на свой энергорынок украинским производителям, что привело к ухудшению состояния предприятий государственного сектора, бесконечные вмешательства в правила рынка, которые позволили запустить на энергорынке масштабную аферу по "торговле воздухом", неспособность цивилизованно провести переговоры с инвесторами в сфере ВИЭ и прийти к компромиссному решению.

Кроме того, Нагорняк обратил внимание, что энергетика бесконечно работает в режиме "временно исполняющих обязанности", в частности в таком режиме работают НАЭК "Енргоатом", НЭК "Укрэнерго", ПАО "Центрэнерго", что негативно сказывается на работе этих предприятий и отрасли в целом.

Несмотря на критичность ситуации в энергетике, депутат призвал президента осуществить полную перезагрузку руководящего звена отрасли.

"В такой ситуации единственным оправданным решением является полная перезагрузка руководящего звена электроэнергетической отрасли. К руководству отраслью должны прийти не политики, как бы модно и современно это ни было, не партийные лидеры, а профессионалы с большим опытом и глубоким пониманием технических и рыночных процессов", – подчеркнул Нагорняк.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб в обращении к президенту, премьер-министру и председателю парламента заявила, что кризисная ситуация в энергетике требует немедленного вмешательства руководства государства и принятия соответствующих решений, в частности кадровых.

Источник: https://censor.net.ua/n3187616
 
 
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Отобрать и поделить "Слуга народа" Нагорняк призвал к перезагрузке руководства энергетической отрасли - Цензор.НЕТ 1195Шариков и Карл Маркс одна рожа
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скоро будет...Вот Ахметов уже готовится...маеток во Франции за 200 лямов, ДТЭК почти банкрот, уже по банковским кредитам не платит, зарплаты задерживает, карьеры, предприятия, шахты замораживает.....
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Каждый месяц плачу за электрику 700 гривен,а они в убытке Сказочники блин
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Не заплатил месяц отрезают сеть,фошызды
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