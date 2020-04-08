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Все про:бюджет (4460) доходы (510) НДС (327) Уманский (97)

 Возмещение НДС за первый квартал ниже прошлогоднего на 5,9 млрд. Совпадение или "магия цифр"? - Уманский

Экс-министр финансов Игорь Уманский сообщил, что сумма возмещения НДС за первый квартал этого года на 5,9 млрд грн меньше прошлогоднего показателя. Ранее он называл цифру в 5 млрд, которые теряет государство на "скрутках" с НДС.

Об этом Уманский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Совпадение или "магия цифр"? На 10,2 млрд грн (-10,4%) не выполнен план по доходам Госбюджета за март. За первый квартал - на 27,6 млрд грн (-11,6%). При этом возмещение НДС меньше по сравнению с прошлым годом на 5,9 млрд грн, что искусственно завышает сальдо доходов за период. То есть примерно -10 млрд грн за месяц и -30 млрд грн за квартал", - отметил он.

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Возмещение НДС за первый квартал ниже прошлогоднего на 5,9 млрд. Совпадение или магия цифр? - Уманский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187615
 
 
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Зеленский еще не волшебник в полном смысле слова. Но начальными навыками в магии уже овладел. А потому не стоит удивляться цифрам. Нас ждут чудеса и похлеще.
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Батя когда то говорил,мне достаточно посмореть документ 5 секунд ,и я знаю где скомуниздили бабло... Возмещение НДС за первый квартал ниже прошлогоднего на 5,9 млрд. Совпадение или "магия цифр"? - Уманский - Цензор.НЕТ 8691
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Успокойтесь уже. Это Порошенко до сих пор ворует.
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Порох с Мальдив завез коронвирус Возмещение НДС за первый квартал ниже прошлогоднего на 5,9 млрд. Совпадение или "магия цифр"? - Уманский - Цензор.НЕТ 8650фошызд...
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Уманский опять забухал....
Уже сам не понимает, что говорит... Если возмещение меньше откуда "скруток" больше...
И если возмещение меньше, то почему недополучение в бюджет больше..
Странно слышать такое от бывшего замминистра и министра (хоть и три недели)
Раздул сенсацию на ровном месте
Только позорится...
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Зеля продул все еще в сентябре,что накопил Гройсман,Бог ему Судья...
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