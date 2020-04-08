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 Общество, Здоровье
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Все про:карантин (2632) лекарства (893) Минздрав (2498) Зинкевич (47) Европейская Солидарность (347) COVID-19 (3420) коронавирус (2018)

 На фоне коронавируса нельзя забывать о других пациентах, необходимо срочно обеспечить регистрацию лекарств от тяжелых заболеваний, - Зинкевич

В борьбе с эпидемией коронавируса власть забыла о нуждах других больных, а Минздрав проваливает регистрацию и закупку препаратов, которые необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Яна Зинкевич.

"Пока власть и система здравоохранения зациклены на преодолении коронавируса, мы не имеем права забывать о тех, кто нуждается в лечении от других заболеваний. Жесткие карантинные ограничения власти и прекращение поставок товаров из-за границы привели к тому, что в Украину перестали попадать жизненно необходимые для некоторых пациентов иностранные лекарства", - сказала она.

"Ряд препаратов, которые помогают детям с эпилепсией жить обычной жизнью без обострения болезни. Сейчас часть этих лекарств до сих пор не прошла регистрацию в Минздраве, а следовательно попадает к пациентам не через аптеки. В период карантина пациенты, к примеру, с эпилепсией оказались перед опасностью обострения болезни. И это только одна хроническая болезнь, а пациентов с различными типами заболеваний, нуждающихся в иностранных препаратах для поддержания нормальной життедильяности, сотни тысяч", - добавила Зинкевич.

Зинкевич отметила, что "Европейская Солидарность" требует от власти и Министерства здравоохранения срочных шагов для решения проблем с поставками лекарств.

"В первую очередь - централизованно обеспечить детей с эпилепсией необходимыми зарубежными препаратами. Если для этого нужно законодательное решение Рады - у вас есть время подготовить ваши предложения к ближайшему заседанию парламента", - отметила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич

Источник: https://censor.net.ua/n3187613
 
 
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В 2016 Супрун продавила решение Кабмина о регистрации лекарственных средств, зарегистрированных компетентным органом США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Европейского Союза, и сократили до десяти дней срок принятия решения о регистрации лекарственного средства. Фактически регистрация всех эти препаратов носила до недавнего времени чисто декларативный характер. Что снова произошло интересно, неужели постановление Кабмина отменили или зебобики как и на многое другое просто плюют? Или фармацевтическая мафия снова ожила?
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"- Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны, - обьявил он и посмотрел строго.
- Ах, профессор, неужели обезьяны?
- Да, - непреклонно ответил Филипп Филиппович.
- Когда же операция? - бледнея и слабым голосом спрашивала дама.(с)
)))
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Шнобелевську премію йому, Колумб!!
😀
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Пока будут "бороться" с коронавирусом, народ вымрет от других болячек.
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